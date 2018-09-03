«Мама заплакала: "Куда мы тебя отправили?"»

Через месяц Ольга Косова отметит четыре года, как она переехала из Новосибирска в Торонто. Столица канадской провинции Онтарио в каждом рейтинге лучших городов планеты всегда занимает топовые строчки, а странные стереотипы о местных жителях давно покинули североамериканский континент. НГС продолжает проект «Сибирь, до свидания» , в котором мы рассказываем о новосибирцах, которые навсегда уехали за границу. НГС узнал у Ольги, сколько стоит жизнь в стране с самими лучшими городами, почему люди на улицах разговаривают сами с собой и чем российская медицина лучше канадской.

«Ты будто просто едешь отдыхать»







Сложно сказать, на каком именно моменте своей жизни я приняла решение переехать. Честнее будет сказать: как-то так ложились события. В 17 лет я заканчивала школу, я училась во 2-й новосибирской гимназии, начался кризис.





Канада была самая подходящая страна по эмиграционному процессу и по затратам. Переехать в другую страну, даже в Европу, в условиях кризиса мы не могли себе позволить. Да, Канада дальше и перелёт дороже и дольше, но канадский доллар дешевле, и если смотреть на переезд не с точки зрения, сколько лететь до страны, а как там жить и тратить, то получается, что Канада выгоднее.





Это было сложное решение — я должна была быть готова улететь и прилететь домой нескоро. Я поначалу даже не осознавала тот факт, что я переезжаю или даже уже переехала, ты как будто бы просто едешь отдыхать, понимать начинаешь только через год где-то.





Торонто всегда входит в десятку городов, наиболее комфортных для жизни





На мой взгляд, трудности в первое время везде одинаковые. Адаптация длится пять лет. Тут даже есть категория людей «newcomers» — только прибывшие. Это все, кто приехал пять лет назад и меньше, то есть я ещё тоже не закончила свой адаптационный период. Мне кажется, люди, в основном думают, что вот ты уехал, и у тебя сразу все получиться должно, это из серии «соседняя поляна зеленее» или «хорошо там, где нас нет». А на самом деле, когда ты переезжаешь в другую страну, тебе нужно поменять всё, и в первую очередь себя, подстроиться под жизнь абсолютно другого социума.







Я приехала в Канаду как студент. Нужно было сдать IELTS или TOEFL (тест на знание английского языка. — К.Ш.), чтобы поступить в колледж. Я сдала его в России, мы дистанционно отправили документы с помощью Students International, а дальше просто ждали визу. Плюс ещё тем летом в канадском посольстве были какие-то забастовки, и я уже настолько отчаялась получить визу и уехать, что начала уже планировать свою жизнь в Новосибирске: поступила в универ, сдавала зачёты, искала работу.





Лучший в мире





Вообще, канадцы постоянно извиняются, благодарят за всё. Выходишь на улицу — все тебя спросят, как у тебя дела. Даже если это не совсем искренне, точнее сказать, совсем не искренне, — всё равно очень поднимает настроение и заряжает позитивной энергией на день. Другая особенность — тут психбольных не закрывают. Они ходят по улицам, поют песни, разговаривают сами с собой, и никто не обращает на них внимания, относятся очень равнодушно. Друг рассказывал историю: к нему приезжали родители, мама зашла в метро, увидела бомжей, людей с отклонениями и заплакала, сказав: «Куда мы тебя отправили, сынок?..».





Торонто — молодой и многонациональный город

Главный стереотип, который у меня разрушился, — это стереотип о том, что в Канаде одни канадцы. Канаде вообще всего 150 лет, и это страна эмигрантов, особенно Торонто. Я приехала в Канаду с полной уверенностью в том, что я буду жить в студенческом общежитии, что общаться буду только с иностранцами. Когда я зашла к себе в комнату, оказалось, что моя соседка — русская блондинка из Питера. И вообще тут есть целый русский район.





Когда знакомилась с местными, всегда выстраивался примерно такой диалог: «What's your background?» — «I'm from Russia». — «O-o-o, privet». У канадцев плохо с географией. Большая часть, мне кажется, вообще не представляет, где находится Россия, для них это что-то на другой планете. Но к русским относятся хорошо. Многие считают, что у нас есть какие-то общие черты в менталитете. Канадцы пьют пиво, курят траву, смотрят бейсбол, хоккей и баскетбол при любой возможности. Кленовый сироп — да, едят много, но не сказала бы, что прям совсем. В магазинах много чего продается с кленовым сиропом: бекон с кленовым сиропом, виски с кленовым сиропом, масло с кленовым сиропом... Он даёт интересный привкус.





ГМО по новосибирским ценам





Канадцы не готовят. Вообще. Национальное блюдо — пути́н — это картошка фри с сыром и соусом. Когда я жила в приёмной канадской семье, их готовка заключалась в разогревании замороженных овощей, что для меня с моим сибирским менталитетом было нонсенсом. Другой аспект про продукты — всё ГМО. Если хочешь есть органику, нужно платить в два, а то и в три раза больше, что очень сильно бьёт по бюджету.





Цены в супермаркетах относительно те же, что в Новосибирске, если говорить относительно зарплат. Но тут североамериканская тема — все едут в гипермаркет и покупают всё family size: начиная с туалетной бумаги и заканчивая колой и мороженным, покупается всё в больших количествах, так сказать, на месяц. Продукты не портятся долго, потому что ГМО. Но поскольку Торонто — многонациональный город, здесь найдётся свой уголок для каждой национальности. Здесь есть русские магазины, в которых в целом всё продаётся: и пельмени, и рыбка наша, и гречка. Скучаю только по тому, что растёт на огороде.







Город небольших возможностей







Это стереотип — многие думают, что здесь деньги сыпятся с небес и раз зарплата выше, то на всё будет хватать. Минималка до начала этого года была 11 долларов в час (по последнему курсу канадский доллар стоит 51,90 рубля. — К.Ш.), умножаем на 40 часов в неделю и на четыре недели в месяце — получается 1760 долларов. Вычитаем налоги (налоги здесь ощутимые, где-то 200–300 баксов с этой суммы), округляем, и останется 1400–1500 долларов.





Ольга отмечает, что Торонто — дорогой для жизни город, хотя соотношение зарплат и цен такое же, как в Новосибирске

Проживание безумно дорогое, особенно в Торонто! Рынок жилья здесь невероятно переоценён и постоянно дорожает. Снять комнату три года назад стоило 600–800 долларов в зависимости от условий, сейчас сложно что-то найти меньше 800. Вычитаем затраты на аренду, так как своего жилья у большинства эмигрантов нет. Остаётся 700. Из них 100 на сотовую связь, которая здесь тоже неоправданно завышена, плюс ЖКХ около 150 долларов в месяц с интернетом. Остаётся 400 на еду, чего хватает еле-еле. Короче, тяжело. А чтобы получить работу хотя бы даже на 2 доллара в час выше, надо сначала поработать за минимальную плату, чтобы наработать опыт.







Что не нравится? Ужасная медицина. У меня была здесь не одна ситуация, подтверждающая этот факт. Все говорят, что в России плохая медицина, платная, много негативных отзывов. Но, как говорится, всё познаётся в сравнении. У меня был случай: температура +39 держалась три дня, на третий день я уже не выдержала, пошла к врачу в надежде на помощь. Простояла в очереди два часа, зашла в кабинет на пять минут — врач посмотрел, сказал, что у меня всё хорошо, и я спокойно могу идти на пары. Знаете этот смайлик, выражающий эмоцию «ну как так?..». ( ¯\_(ツ)_/¯ — К.Ш.) Вот мне примерно так же хочется сделать. Или когда брали кровь на беременность при цистите — тоже абсолютно нелогичные действия. Плюс ко всему здесь нет бесплатной медицины. То есть за эти нелогичные действия приходится ещё и платить.





Канадцы говорят, что у них много общего с русскими





Но всё равно мне очень нравится Торонто, это невероятно красивый город. Это безумное величие мегаполиса. Уровень жизни здесь, конечно, выше. Торонто построен для людей. Знаете, всё так продумано, все друг друга уважают... Допустим, автобус полный людей будет стоять и ждать, пока пройдет один пешеход. Сначала это немного раздражает, а потом понимаешь, что это и есть та система, которая работает.





Вернуться не планирую, но кто знает, как получится. Моей родиной всегда останется Россия, и я надеюсь передать это через поколения.





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