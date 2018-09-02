Весёлый фермер
Владелец студии компьютерных игр начал выпускать теплицы, которые программируют салаты и клубнику
Новосибирский предприниматель Александр Лысковский пытается ни много ни мало сломать систему производства овощей. С партнёрами он создал компанию iFarm project, которая уже отправляет рестораторам первые образцы зелёных салатов, огурцов и клубники. Идея Лысковского состоит в том, чтобы отработать технологию, которая бы позволила ставить небольшие фермы в городах, где расстояние от огорода до кухни измерялось бы в минутах ходьбы.
Дачный стартап
Первую опытную теплицу своей компании Лысковский построил на собственном дачном участке. Так что если iFarm project суждено когда-то вырасти в крупную корпорацию, у неё уже есть хорошее начало в американском стиле, но с российской спецификой. Это в США IT-гиганты могут начинать с гаражей, в России эту роль определённо должны играть дачи.
Основная идея создателей iFarm состоит в том, чтобы отработать технологию для небольших тепличных комплексов, которые можно было бы разместить непосредственно в городе. Для этого могут подойти промышленные площадки, подвалы, крыши домов и т. д. Это позволит фермерам, не имеющим агрономического образования, заняться выращиванием овощей и ягод. А потребители получат продукт «с грядки».
Если отбросить сезонные овощи с грядки, то вся продукция такого рода попадает на стол двумя путями. Первый — это поставки из стран и территорий с более тёплым климатом. Везти приходится далеко, поэтому предпочтение отдаётся сортам, которые такую перевозку перенесут. Именно поэтому доступные сегодня круглый год в супермаркетах клубника или редиска зачастую безвкусны.
Второй источник овощей и зелени — крупные тепличные комплексы. Они гарантируют поставки круглый год, но они рассчитаны на массовое производство. К этой продукции есть претензии как со стороны гурманов (помидоры безвкусны, салат не хрустит и т. д.), так и от тех, кто следит за своим питанием по соображениям здоровья.
«В больших комплексах приходится использовать и пестициды, и стимуляторы роста. По сути, растения там похожи на больного под капельницей», — уверяет Лысковский.
Ко всему прочему, большие теплицы не занимаются выращиванием нишевой зелени, которая не известна массовому покупателю. Домашняя кухня, конечно, может обойтись и парой-тройкой видов зелёных салатов, но рестораторам уже хочется большего.
Свет и тьма
Кроме первой опытной теплицы на даче, у iFarm project есть ещё две площадки, на которых уже сейчас можно посмотреть, как создаваемая новосибирцами система может работать в будущем. Основная занимает значительную часть первого этажа одного из зданий Технопарка. Здесь уже собраны стеллажи, на которых под лампами стоят кадки с клубникой, а в соседнем помещении идёт сборка вертикальной фермы для салатов.
«Это должны быть наборы, как в ИКЕА. Привёз, собрал, подключил, и всё — можно работать», — говорит Лысковский.
Пока, впрочем, всё выглядит, как продукт юных техников. В углу стоят ванны, где смешивается раствор питательных веществ. От баллона с углекислым газом (он необходим для фотосинтеза растений) протянуты трубки к горшкам. А чтобы разгонять эту газовую смесь, к полкам приделаны маленькие бытовые вентиляторы.
Лысковского, однако, это не смущает, он говорит, что главное сейчас — отработать технологию: составы питательных смесей, температурный режим и прочие вещи, на которые растения реагируют вне зависимости от того, как это смотрится с точки зрения посетителя.
Меняя разные параметры (освещение, состав питательных элементов, газовую смесь и т. д.) можно, по сути, программировать изменения в растении так, чтобы оно накапливало нужный состав органических кислот или сахаров, говорит руководитель iFarm
Клубничная ферма сможет вместить 300 кустов за раз, которые должны давать порядка 10 килограмм ягоды в день. Это, конечно, немного, но отведённый под клубнику зал и размером с небольшой магазин у дома. Такие мини-фермы можно установить где угодно — было бы достаточно электрических мощностей.
Крыши и подвалы
Покинув комплекс в Технопарке, едем на третью производственную площадку. Это уже более привычная теплица, пусть и созданная с таким расчётом, чтобы максимально использовать генерируемое тепло для обогрева. Система эта имеет умное название «биовегетарий» и, в принципе, изобретена уже давно. Первый готовый биовегетарий iFarm установлен на территории компании Uniscan, которая со стороны похожа на режимный объект силовиков.
«Они разрабатывают автоматику для наших спецслужб, погранвойск, поэтому такие меры безопасности, — объясняет Лысковский. — Мы же к ним обратились, потому что нам нужна система, которая будет работать в тяжёлых условиях повышенной влажности».
В теплице два отделения, в одном уже вовсю растут в три ряда огурцы. Во второй идет монтаж оборудования для томатов. Стоит такое сооружение порядка 3,4 млн рублей и может давать в месяц, по оценкам iFarm, порядка 300 кг огурцов и чуть меньше — томатов.
«Это небольшой объём, но для ресторанчика или маленького магазина вполне хватит», — уверен Лысковский.
Биовегетарий, конечно можно поставить на землю, как обычную теплицу. Однако в iFarm надеются вынести такие сооружения на крыши офисных зданий и жилых домов. Здесь, правда, не всё так просто. Получить согласование для уже построенного дома для размещения такой теплицы оказалось очень трудно. Но вот если строители будут закладывать это в проект изначально, то дело значительно упрощается.
Дорого и вкусно
Цены, по которым сейчас iFarm предлагает свои салаты и овощи, выглядят не низкими, но в целом «подъёмными». Куст салата здесь стоит 50–60 рублей, килограмм огурцов — порядка 100 рублей летом и 200 — зимой. При этом салаты действительно отличаются от «супермаркетных». У рукколы крепкие стебли и острый, пряный вкус, какой можно найти только в траве с грядки. «Романо» — прекрасно хрустит (именно эта зелень должна в оригинале использоваться в салате цезарь). А лимонный базилик издаёт такой аромат, что достаточно добавить в тарелку (или в коктейль) пару листиков, чтобы изменить блюдо. Даже огурцы отличаются от обычных, магазинных, — они нежнее и сочнее.
Лысковский утверждает, что у его компании уже больше 200 заказов от потенциальных партнеров-франчайзи, которые готовы вложиться в городские теплицы. Большинство из них никогда не имели дела с тепличным хозяйством и рассчитывают получить некий готовый конструктор с подробной инструкцией по эксплуатации.
Основное потенциально слабое место проекта — рентабельность. Сейчас для iFarm период оттачивания технологии. Лысковский признаёт, что цены на свою продукцию (первые продажи уже идут) компания берет с Хилокского рынка. Разумеется в компании есть расчёты рентабельности, но понять, как реально будет работать эта схема, можно только после пары-тройки циклов.
Судя по всему, сам Лысковский пока намерен продавать свой урожай прежде всего рестораторам. Даже при стоимости в полтора-два раза больше выигрыш в качестве может стать для заведений с претензией решающим фактором. Сами повара ресторанов, которые уже успели познакомиться с продукцией iFarm, пока высказываются осторожно. Шеф-повар баров Pardon my French и No spicy, please Франсуа Фурнье говорит, что готов брать зелень iFarm, хотя не знает точно, сколько она будет стоить. «Но с точки зрения качества, думаю, что будем с ними работать, несколько позиций были хорошие», — говорит он.
Бренд-шеф ресторанов «Гриль и бутыль» и «Жить хорошо» (ещё не открыт) Вадим Прусаков считает, что для успеха у рестораторов iFarm нужно скорректировать ассортимент. «У них пока выбор трав выглядит довольно случайным. Есть какие-то вещи, которые мне как повару интересны уже сейчас, а есть позиции, которых хватает и на массовом рынке, и на вкус разница незаметна», — говорит Прусаков.
Главный недостаток продукции iFarm, по мнению эксперта, — это та самая неприспособленность для хранения, которой Лысковский гордится. «У них великолепный салат "романо", но он полежал в холодильнике ночь и стал горчить», — рассказывает Прусаков. При этом, по мнению шефа, перспективным может быть выращивание клубники, микрозелени, ароматических трав.
Лысковский признаёт, что проект находится в стадии становления и ему придется адаптироваться к тому спросу, который объективно сложится на рынке.
«Но наше преимущество в том, что мы можем посадить любые культуры специально под конкретного заказчика», — говорит предприниматель.
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