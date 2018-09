Весёлый фермер

Дачный стартап







Первую опытную теплицу своей компании Лысковский построил на собственном дачном участке. Так что если iFarm project суждено когда-то вырасти в крупную корпорацию, у неё уже есть хорошее начало в американском стиле, но с российской спецификой. Это в США IT-гиганты могут начинать с гаражей, в России эту роль определённо должны играть дачи.







Создатель iFarm Александр Лысковский





Основная идея создателей iFarm состоит в том, чтобы отработать технологию для небольших тепличных комплексов, которые можно было бы разместить непосредственно в городе. Для этого могут подойти промышленные площадки, подвалы, крыши домов и т. д. Это позволит фермерам, не имеющим агрономического образования, заняться выращиванием овощей и ягод. А потребители получат продукт «с грядки».







Если отбросить сезонные овощи с грядки, то вся продукция такого рода попадает на стол двумя путями. Первый — это поставки из стран и территорий с более тёплым климатом. Везти приходится далеко, поэтому предпочтение отдаётся сортам, которые такую перевозку перенесут. Именно поэтому доступные сегодня круглый год в супермаркетах клубника или редиска зачастую безвкусны.







Второй источник овощей и зелени — крупные тепличные комплексы. Они гарантируют поставки круглый год, но они рассчитаны на массовое производство. К этой продукции есть претензии как со стороны гурманов (помидоры безвкусны, салат не хрустит и т. д.), так и от тех, кто следит за своим питанием по соображениям здоровья.







Стеллажи с салатами, которые выросли в комнате без солнечного света





«В больших комплексах приходится использовать и пестициды, и стимуляторы роста. По сути, растения там похожи на больного под капельницей», — уверяет Лысковский.







Ко всему прочему, большие теплицы не занимаются выращиванием нишевой зелени, которая не известна массовому покупателю. Домашняя кухня, конечно, может обойтись и парой-тройкой видов зелёных салатов, но рестораторам уже хочется большего.







Свет и тьма







Кроме первой опытной теплицы на даче, у iFarm project есть ещё две площадки, на которых уже сейчас можно посмотреть, как создаваемая новосибирцами система может работать в будущем. Основная занимает значительную часть первого этажа одного из зданий Технопарка. Здесь уже собраны стеллажи, на которых под лампами стоят кадки с клубникой, а в соседнем помещении идёт сборка вертикальной фермы для салатов.







Световые блоки могут давать освещение разных оттенков — в зависимости от нужд растений





«Это должны быть наборы, как в ИКЕА. Привёз, собрал, подключил, и всё — можно работать», — говорит Лысковский.







Пока, впрочем, всё выглядит, как продукт юных техников. В углу стоят ванны, где смешивается раствор питательных веществ. От баллона с углекислым газом (он необходим для фотосинтеза растений) протянуты трубки к горшкам. А чтобы разгонять эту газовую смесь, к полкам приделаны маленькие бытовые вентиляторы.







Чтобы активизировать рост клубники, её «кормят» дополнительным углекислым газом





Лысковского, однако, это не смущает, он говорит, что главное сейчас — отработать технологию: составы питательных смесей, температурный режим и прочие вещи, на которые растения реагируют вне зависимости от того, как это смотрится с точки зрения посетителя.







Меняя разные параметры (освещение, состав питательных элементов, газовую смесь и т. д.) можно, по сути, программировать изменения в растении так, чтобы оно накапливало нужный состав органических кислот или сахаров, говорит руководитель iFarm





Клубничная ферма сможет вместить 300 кустов за раз, которые должны давать порядка 10 килограмм ягоды в день. Это, конечно, немного, но отведённый под клубнику зал и размером с небольшой магазин у дома. Такие мини-фермы можно установить где угодно — было бы достаточно электрических мощностей.







Крыши и подвалы







Покинув комплекс в Технопарке, едем на третью производственную площадку. Это уже более привычная теплица, пусть и созданная с таким расчётом, чтобы максимально использовать генерируемое тепло для обогрева. Система эта имеет умное название «биовегетарий» и, в принципе, изобретена уже давно. Первый готовый биовегетарий iFarm установлен на территории компании Uniscan, которая со стороны похожа на режимный объект силовиков.







Готовый биовегетарий, который может давать примерно 300 кг огурцов и почти столько же помидоров в месяц





«Они разрабатывают автоматику для наших спецслужб, погранвойск, поэтому такие меры безопасности, — объясняет Лысковский. — Мы же к ним обратились, потому что нам нужна система, которая будет работать в тяжёлых условиях повышенной влажности».







В теплице два отделения, в одном уже вовсю растут в три ряда огурцы. Во второй идет монтаж оборудования для томатов. Стоит такое сооружение порядка 3,4 млн рублей и может давать в месяц, по оценкам iFarm, порядка 300 кг огурцов и чуть меньше — томатов.











«Это небольшой объём, но для ресторанчика или маленького магазина вполне хватит», — уверен Лысковский.







Биовегетарий, конечно можно поставить на землю, как обычную теплицу. Однако в iFarm надеются вынести такие сооружения на крыши офисных зданий и жилых домов. Здесь, правда, не всё так просто. Получить согласование для уже построенного дома для размещения такой теплицы оказалось очень трудно. Но вот если строители будут закладывать это в проект изначально, то дело значительно упрощается.







Дорого и вкусно







Цены, по которым сейчас iFarm предлагает свои салаты и овощи, выглядят не низкими, но в целом «подъёмными». Куст салата здесь стоит 50–60 рублей, килограмм огурцов — порядка 100 рублей летом и 200 — зимой. При этом салаты действительно отличаются от «супермаркетных». У рукколы крепкие стебли и острый, пряный вкус, какой можно найти только в траве с грядки. «Романо» — прекрасно хрустит (именно эта зелень должна в оригинале использоваться в салате цезарь). А лимонный базилик издаёт такой аромат, что достаточно добавить в тарелку (или в коктейль) пару листиков, чтобы изменить блюдо. Даже огурцы отличаются от обычных, магазинных, — они нежнее и сочнее.





Огурцы из биовегетария iFarm





Лысковский утверждает, что у его компании уже больше 200 заказов от потенциальных партнеров-франчайзи, которые готовы вложиться в городские теплицы. Большинство из них никогда не имели дела с тепличным хозяйством и рассчитывают получить некий готовый конструктор с подробной инструкцией по эксплуатации.







Основное потенциально слабое место проекта — рентабельность. Сейчас для iFarm период оттачивания технологии. Лысковский признаёт, что цены на свою продукцию (первые продажи уже идут) компания берет с Хилокского рынка. Разумеется в компании есть расчёты рентабельности, но понять, как реально будет работать эта схема, можно только после пары-тройки циклов.





В компании утверждают, что количество потенциальных покупателей их технологий перевалило за две сотни





Судя по всему, сам Лысковский пока намерен продавать свой урожай прежде всего рестораторам. Даже при стоимости в полтора-два раза больше выигрыш в качестве может стать для заведений с претензией решающим фактором. Сами повара ресторанов, которые уже успели познакомиться с продукцией iFarm, пока высказываются осторожно. Шеф-повар баров Pardon my French и No spicy, please Франсуа Фурнье говорит, что готов брать зелень iFarm, хотя не знает точно, сколько она будет стоить. «Но с точки зрения качества, думаю, что будем с ними работать, несколько позиций были хорошие», — говорит он.





Бренд-шеф ресторанов «Гриль и бутыль» и «Жить хорошо» (ещё не открыт) Вадим Прусаков считает, что для успеха у рестораторов iFarm нужно скорректировать ассортимент. «У них пока выбор трав выглядит довольно случайным. Есть какие-то вещи, которые мне как повару интересны уже сейчас, а есть позиции, которых хватает и на массовом рынке, и на вкус разница незаметна», — говорит Прусаков.





Главный недостаток продукции iFarm, по мнению эксперта, — это та самая неприспособленность для хранения, которой Лысковский гордится. «У них великолепный салат "романо", но он полежал в холодильнике ночь и стал горчить», — рассказывает Прусаков. При этом, по мнению шефа, перспективным может быть выращивание клубники, микрозелени, ароматических трав.





Лысковский признаёт, что проект находится в стадии становления и ему придется адаптироваться к тому спросу, который объективно сложится на рынке.





«Но наше преимущество в том, что мы можем посадить любые культуры специально под конкретного заказчика», — говорит предприниматель.





