«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет

Девушки устроили фотосессию с «Гелендвагеном», загородив тротуар, и чем прогневал людей Porsche 007

В новом, 88-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: съёмки с «Гелендвагеном», мешающие пешеходам, парковка Porsche на газоне и водитель «Крузера», которому предложили дать премию Дарвина. 

«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


Открывает выпуск фотосессия с чёрным «Гелендвагеном». «На улице Кирова возле Заксобрания девушки устроили фотосессию, перегородив пешеходную дорожку, и на замечания не реагировали», — жалуется читательница Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


«Чудо парковки на Гоголя. На дороге боится парковать, чтобы вообще весь зад не снесли. А так, заехал на тротуар — и за зад спокоен», — пишет читатель Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


«Вот так припарковал автомобиль во дворах недалёкий человек, перекрыв при этом лестницу», — увидел непорядок Георгий.



«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


«Мало того что по встречной заехала, так ещё и на газон встала», — жалуются на водительницу очевидцы.



«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


«Очередной инвалид в наглухо затонированной машине постарался занять максимально возможное пространство у "Леруа" на Фабричной», — сообщает Станислав.



«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


«"Субару" — классика, и на газоне, и на тротуаре», — пишут наши читатели.



«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


Стоянка по разметке.



«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


«Две машины перегородили пешеходную часть улицы Орджоникидзе, возле оперного», — информирует Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


«Дайте премию Дарвина ему. При наличии огромной парковки с наличием большого количества свободных мест этот чудак своим тазиком перекрыл почти весь тротуар и часть выезда с территории дома», — негодует Наталья.



«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


«Мазда» нашла себе зелёный газон.



«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


«Владелец этого "корейца" проехал мимо трёх свободных мест на парковке "Мегаса" и встал на место для инвалида. На вопрос, знает ли он, что это место для инвалида, ответил: "Я в курсе, проблемы?". Похоже, всё-таки на своё место встал», — рассказывает Степан.



«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет


Ну а это парковка у метро. «Автохам на "Пежо", который умудрился припарковаться прямо посреди тротуара возле метро "Красный проспект"», — сообщает читатель Михаил.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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