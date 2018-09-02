«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет

Девушки устроили фотосессию с «Гелендвагеном», загородив тротуар, и чем прогневал людей Porsche 007

В новом, 88-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: съёмки с «Гелендвагеном», мешающие пешеходам, парковка Porsche на газоне и водитель «Крузера», которому предложили дать премию Дарвина.





Открывает выпуск фотосессия с чёрным «Гелендвагеном». «На улице Кирова возле Заксобрания девушки устроили фотосессию, перегородив пешеходную дорожку, и на замечания не реагировали», — жалуется читательница Ольга.















«Чудо парковки на Гоголя. На дороге боится парковать, чтобы вообще весь зад не снесли. А так, заехал на тротуар — и за зад спокоен», — пишет читатель Андрей.















«Вот так припарковал автомобиль во дворах недалёкий человек, перекрыв при этом лестницу», — увидел непорядок Георгий.















«Мало того что по встречной заехала, так ещё и на газон встала», — жалуются на водительницу очевидцы.















«Очередной инвалид в наглухо затонированной машине постарался занять максимально возможное пространство у "Леруа" на Фабричной», — сообщает Станислав.















«"Субару" — классика, и на газоне, и на тротуаре», — пишут наши читатели.















Стоянка по разметке.













«Две машины перегородили пешеходную часть улицы Орджоникидзе, возле оперного», — информирует Александр.















«Дайте премию Дарвина ему. При наличии огромной парковки с наличием большого количества свободных мест этот чудак своим тазиком перекрыл почти весь тротуар и часть выезда с территории дома», — негодует Наталья.













«Мазда» нашла себе зелёный газон.













«Владелец этого "корейца" проехал мимо трёх свободных мест на парковке "Мегаса" и встал на место для инвалида. На вопрос, знает ли он, что это место для инвалида, ответил: "Я в курсе, проблемы?". Похоже, всё-таки на своё место встал», — рассказывает Степан.















Ну а это парковка у метро. «Автохам на "Пежо", который умудрился припарковаться прямо посреди тротуара возле метро "Красный проспект"», — сообщает читатель Михаил.







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