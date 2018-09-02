«Рассвет» потух

Новосибирский кинотеатр «Рассвет», который находится на Затулинке, 2 сентября работает последний день: после сеансов руководство планирует вывезти оборудование и съехать. Такая же участь ждет и бар Respublica, который принадлежит ООО «Актив», как и кинотеатр. Это решение было принято в том числе после того, как Кировский районный суд запретил компании и дальше арендовать здание у мэрии до тех пор, пока не будут устранены все нарушения требований пожарной безопасности. Журналист НГС узнал у директора кинотеатра, из-за чего на самом деле они решили закрыться, почему он считает «Рассвет» социальным проектом, где планируют открыться снова и какие проблемы со зданием всё ещё не решены.

В будние дни в кинотеатре немноголюдно, особенно в августе, когда многие заняты подготовкой к новому учебному году. Директор кинотеатра «Рассвет» Виктор Аксёнов отмечает, что залы заполнялись обычно на каникулах, в праздничные дни, в выходные; среди недели чаще всего посетители приходили по вторникам, потому что была акция, по которой все билеты стояли 150 рублей. Зрители, пришедшие на один из последних сеансов, говорят одно и то же: им было удобно ходить в «Рассвет», никуда не выезжая из жилмассива, а бар — единственное место, где можно было пообедать или поужинать, поэтому о закрытии заведений они жалеют.







В будние дни в кинотеатре, как правило, никого нет, наплыв бывает в выходные и праздники





«На самом деле основная причина закрытия — нам здесь нерентабельно сейчас находиться. Здание — это муниципальная собственность: раньше кинотеатр работал по долгосрочному договору аренды, после того как он закончился в декабре 2017 года, нам подняли аренду в 2,5 раза, кроме того, сделали очень неудачный договор — годовой. В результате получается, что у нас годовой договор аренды и нет условий для нормального существования: здание старое, его нужно постоянно ремонтировать — что-то всегда ломается, текут трубы. На таких условиях мы здесь сидим, вроде как должны вкладывать, но неизвестно, что будет через год: может, нам ещё в два раза поднимут аренду», — рассказывает корреспонденту Виктор Аксёнов.







До того как подняли аренду, у кинотеатра, по словам директора, была небольшая прибыль, а потом он стал убыточным. Ему помогал существовать бар Respublica, работающий по франшизе. К тому же по решению Кировского суда собственники кинотеатра и бара должны были устранить нарушения пожарной безопасности: часть требований они выполнили, например вывезли четыре КАМАЗа мусора, который ещё с советских времён лежал в подвале.







Здание «Рассвета» принадлежит мэрии, которая не так давно подняла аренду в 2,5 раза, по словам директора кинотеатра





«Я был шокирован, когда увидел количество мусора в подвале. У кинотеатра же долгая история: он существует с 1981 года. Сначала был советским, потом какое-то время вообще не был кинотеатром, и до 2012 года здесь был старый кинотеатр, ещё с ленточными катушками, не было современного оборудования. И вот с 2012 года у него стало другое юрлицо, начались изменения. Мы построили нормальные залы, поставили современное оборудование, открыли бар», — вспоминает Аксёнов.







Но это небольшие нарушения, а для устранения оставшихся нужны вложения. Например, у здания протекает крыша. Возле кассы на столе стоит ведро, потому что с потолка капает вода.







У кинотеатра протекает крыша





«У нас сейчас бедственное финансовое положение. Мы уже в любом случае собирались уходить, и тут ещё случилась ситуация с пожаркой. Здание старое, новые требования пожарной безопасности к нему не подходят — поэтому, чтобы это всё реализовать, нужны очень большие деньги, в районе миллиона. Сам кинотеатр существует больше как социальный проект: изначально, конечно, мы хотели зарабатывать, но всё же он стал больше социальным проектом, потому что людям на Затулинке пойти некуда. Хороший парк здесь рядом, и всё», — поясняет Аксёнов.







Он боится, что после того, как они съедут, здание придёт в упадок, а зимой размёрзнутся трубы, потому что мэрия не сможет нормально поддерживать здание. Арендаторы «Рассвета» пытались выкупить здание, но у них не получилось.





Здание нужно ремонтировать и устранить нарушения требований пожарной безопасности





«Что будет со зданием дальше — пока непонятно. Возможно, кто-то возьмётся сделать новый кинотеатр, проявит какой-то талант. Честно говоря, я в это не очень верю. До зимы по идее мэрии надо кого-то найти, кто вложил бы много денег, но это сложно. Может, найдётся. Может быть, мы не уйдём навсегда. Есть такой шанс, но очень небольшой: если мы получим удачные для нас условия. Пока же мы закрываемся и вывозим оборудование», — переживает директор.







Оборудование дорогостоящее: одно кресло, как в малом зале Relax, стоит около 12 тысяч рублей, а их 170; проектор — 45 тысяч евро.







Зал Relax с современным оборудованием





«Если положить руку на сердце, то у нас есть 3D-зал Relax, который один из лучших в городе. Просто многие об этом не знают. Со стороны — старое советское здание, поэтому многие думают, что это "совок" и здесь всё очень плохо. Нет, на самом деле кинотеатр у нас современный, с хорошим качеством картинки, ради которого приходят люди», — уверен Виктор.







Два зала большие и непрактичные, добавляет Аксёнов: чтобы уменьшить их и сделать более практичными, нужны огромные деньги и согласование с мэрией. Один из залов используется для того, чтобы хоть как-то расширить ассортимент, и для массовых мероприятий: часто Кировская администрация использовала его как место для разных встреч.







Помещение бара Respublica





«На Затулинке и в целом в Кировском районе нету нормальных площадок, а население — около 150 тысяч человек. Выбираться отсюда сложно, часто пробки, поэтому было удобно сюда ходить. Люди, конечно, не очень богатые, поэтому сильно много мы на них не могли зарабатывать. Сейчас мы ищем действительно какую-то подходящую площадку, чтобы открыться. Рассматриваем близлежащие районы в первую очередь, потому что хочется, чтобы здесь был кинотеатр, он востребован», — заверяет Аксёнов.







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Как стало известно НГС 2 сентября, руководство кинотеатра договорилось с мэрией о других условиях аренды, поэтому кинотеатр закроется 5 сентября для устранения нарушений — на это уйдёт от одной до трёх недель.







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