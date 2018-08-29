«Люди ждали другого»: реакция на заявление Путина в Новосибирске

29 августа президент России Владимир Путин впервые подробно высказался о пенсионной реформе и заявил о её смягчении в эфире федеральных телеканалов — спустя месяц после того, как законопроект приняли в первом чтении. Так, он на 3 года снизил пенсионный возраст для женщин (с 63 до 60 лет), сохранил льготы для шахтёров, чернобыльцев, коренных народов Севера и других льготников, позволил многодетным матерям уходить на пенсию раньше, а также запретил работодателям увольнять людей за несколько лет до пенсии и отказывать им в работе — за это им может грозить административная или уголовная ответственность. НГС спросил новосибирских экспертов о том, как они оценили решение президента, и устроил голосование среди читателей НГС.

Вера Ганзя, депутат Госдумы РФ от фракции КПРФ, представляет Новосибирскую и Томскую области: «То, что президент озвучил, — конечно, люди ждали другого. Всё-таки доверие к президенту сохранялось длительное время, и люди ожидали, что либо совсем откажутся от этой реформы, либо она будет растянута по времени гораздо больше, чтобы это было более безболезненно, и что всё-таки сроки выхода на пенсию будут существенно изменены. Потому что три года для женщин и совсем никак для мужчин, — они не решат проблем, потому как продолжительность жизни мужчин далеко не та, при которой можно выходить на пенсию с 65 лет. Вообще, я считаю, что президент мог бы обосновать [реформу] более тщательно, наверное. <...> По льготам — легко распоряжаться чужими бюджетами. Потому что вот эти льготы оплачиваются из региональных бюджетов. Вот эти полгода, которые пообещал президент тем, кто выходит на пенсию с 2020 года, например, они ничего не решают. Эти полгода оставили в виде преференции, скажем так, но 4,5 года работать надо будет. Что касается работы и уголовной ответственности, я думаю, что





работодатели сейчас все просто-напросто «взвыли от счастья», говоря утрированно. Особенно в том случае, если человек, доработавший до 55 или 60 лет, больше не может выполнять в силу состояния своего здоровья какие-то обязанности на работе, а уволить его нельзя — и уголовная статья...





<...> Мы считаем, что нам нельзя прекращать протестные акции, нужно, наоборот, наращивать их почву, чтобы правительство и президент поняли, что просто так такие антинародные реформы проводить нельзя».





Валерий Ильенко, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия»: «Впервые за время правления Путина его обращение было связано с социальными вопросами, таких обращений не было. Это говорит о многом, и





президент обратился не просто сухо, формально, а обратился с душой, было видно и слышно, что он переживает за завтрашний день России, что эту ответственность он берёт лично на себя





и что 2024 год не за горами, когда может наступить тот период, когда, не приняв сейчас какие-то решения, они будут чреваты в 2024–2025 году. <...> Я полностью удовлетворён подходом, обращением, но в то же время я глубоко убеждён, эти льготы, которые были выдвинуты инициативой Законодательного собрания фракций "Единой России" в регионах, должны остаться. Это чётко прозвучало, и я нисколько не сомневаюсь, это будет сделано».





Александр Козлов, заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области, председатель областной федерации профсоюзов: «Я лично понимаю так: руководитель государства должен был свою позицию обозначить, и он её сделал, и это плюс. Плюс и в том, что





многие вещи, о которых говорили люди, дошли до него и в его речи нашли отражение. Например, там в предпенсионном возрасте пособия по безработице, льготы там оставить.





<...> На мой взгляд, не совсем плюс там, где люди уже уходят [на пенсию] сейчас, первыми, там полгодика им скостили, правда, он не сказал какие: первые два года, три или четыре? Конкретики не было, но, наверное, конкретику внесёт правительство. А почему последующих не обозначил? Они же тоже готовились уйти, например, не через два года, а через три. Я думаю, здесь и вот это надо посмотреть.





Что не понравилось? Он говорит, что других путей нет, и приводит, что, вот, нефтегазовые если повышать, ещё там доходы от нефти и газа будут зависеть и так далее, и то это только на какой-то короткий период хватит денег. Второе: многие предлагали вести природную ренту. Она предполагает все природные ресурсы, которые принадлежат народу, — не только нефть и газ. А надо, в принципе, как во многих прогрессивных странах мира есть природная рента. Его рассуждения по поводу нефти и газа для меня были не очень убедительными. Для меня в какой-то мере была убедительна прогрессивная шкала налогооблажения. Он сказал, что там в пределах 120 миллиардов рублей будет плюсик. На самом деле это шкала не даст возможность спасти пенсионную систему, но по справедливости — это правильно. Мы почему-то берём со всего мира увеличение пенсионного возраста, а почему мы не берём эту шкалу налогооблажения? Богатые должны платить больше. Это однозначно и независимо от этой реформы. <...> Ничего не сказал про теневую занятость. <...> А так, в принципе, всё убедительно, но, на мой взгляд, можно было ввести эту пенсионную реформу годиков через шесть».





Антон Дурнецов, управляющий кадрового агентства BG-Group: «С точки зрения эйчаров людей, которые старше 45 лет, это хоть и нигде не публикуется, у людей это не особо приветствуется, как ни крути. Запросы иногда бывают настолько дикие, что нужен человек, условно, 18-летний, но чтобы опыта было 25 лет.





То, что будут брать пенсионеров на работу, — я тяжело в это верю. Сейчас дикий кадровый голод, и логично было бы людей предпенсионного возраста брать на работу, потому что у них хороший административный ресурс, у них хороший опыт, но их почему-то не берут,





предпочтения отдают в каком-то смысле молодым. [По поводу уголовной ответственности] — вы же понимаете, что на любой безумный закон всегда найдётся тысяча вариантов его обхода. В любом случае наши предприниматели и так затравлены по самое не хочу. Понятно, что бюджетникам здесь будет просто, а коммерческим предприятиям гораздо проще будет их просто не нанимать по любой причине, которую можно придумать, нарисовать. Понятно, почему они это делают, но я всё-таки сторонник активного зарабатывания пенсии самому себе и в каком-то смысле пытаюсь это пропагандировать, чтобы люди финансово грамотно относились к своей жизни, чтоб у них в старости была надежда не только на государство, но и на самих себя».





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Нет, я расстроен словами президента. Я не хочу дольше работать.

Я и не планировал бросать работу после достижения пенсионного возраста. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

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