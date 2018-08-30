«Где дороги?»: асфальт забыли склеить

На новую дорогу уложили асфальт, который весь рассыпался, а в Академгородке жителей замучила колея

В 20-м выпуске проекта «Где дороги?»: глубокая колея на главных улицах Академгородка, некачественный асфальт, который крошится, и дорога, по которой не проезжает скорая. 

«Где дороги?»: асфальт забыли склеить


Начинает выпуск свежий ремонт в Кольцово, асфальт просто крошится. «Вот такой беспредел творится на границе Советского района и Кольцово. Больше всего меня расстроило то, что, по сути, дорога не требовала ремонта вовсе, а её сделали только хуже, потратив на эти работы бюджетные средства», — пишет читатель Николай.



«Где дороги?»: асфальт забыли склеить


«Фотографии колеи на проспекте Лаврентьева в Академгородке, перекресток на ВЦ и перекресток около ИЯФа. Колея на дороге более года, но ничего с дорогой не делают, и в списке на ремонт в этом году её нет...



«Где дороги?»: асфальт забыли склеить


... А скоро зима, и из этой колеи регулярно будет выбрасывать машины на встречку, так же как было прошлой зимой, поскольку колея становится глубже», — бьёт тревогу читатель Михаил.



«Где дороги?»: асфальт забыли склеить


«Хотелось бы обратить внимание на ямы, которые не чинят годами, ставится только хуже. Перекрёсток Аникина – Оловозаводская, переезд через рельсы, целое приключение, ямы огромные», — сообщает читатель Константин.



«Где дороги?»: асфальт забыли склеить


В таком состоянии находится улица Громова. 



«Где дороги?»: асфальт забыли склеить


В Мочище и вовсе дорогу можно не увидеть. «На центральной улице Первомайская уже вторую неделю нет уличного освещения, без фонарика не пройти, уличное освещение на балансе у администрации села», — сообщает Михаил.



«Где дороги?»: асфальт забыли склеить


«Пишем вам буквально с криком души. Маленький отрезок на пересечении улиц 2-я Станционная и Большая будто после бомбёжки. Ежедневно люди становятся заложниками одного километра разбитой дороги. Расстояние приходится преодолевать за 45–50 минут ежедневно, это происходит не только в утренние часы, а весь день. О поездке приходится думать с содроганием. Водители вынуждены выезжать на встречку, нервы сдают у всех», — возмущена читательница Олеся.



«Где дороги?»: асфальт забыли склеить


«На улице Мира и Горбаня пропали канализационные люки. УК "Домовой плюс" просто прикрыли фанеркой на детской площадке и ящиками от овощей. Детей теперь не выгуливают на детской площадке из-за опасности», — обеспокоен Евгений.



«Где дороги?»: асфальт забыли склеить


«Это участок дороги рядом со зданием Толмачевская, 27 к1. С начала лета обещают отремонтировать», — рассказывают наши читатели.



«Где дороги?»: асфальт забыли склеить


Ну и очередной образец жизни в районах области. «Таким образом люди отрезаны от цивилизации в Венгеровском районе, село Сибирцево-2. Даже скорую вызвать нельзя», — жалуются местные жители. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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