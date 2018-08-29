Мы будем скучать: 30 лучших снимков этого лета
Фотографы запечатлели шикарные грозы, красивых девушек и тёплые ночи
Впереди остались последние летние дни, и совсем скоро в Новосибирск придёт холод, а небо затянет свинцовыми тучами. За эти три месяца погода не всегда баловала новосибирцев теплом и солнцем, но взамен дарила огромные живописные облака, а небо разрезали яркие молнии — всё это запечатлели фотографы. Эти снимки хочется не просто сохранить, а распечатать, чтобы промозглыми вечерами рассматривать и вспоминать тёплые вечера и звёздные ночи. Лучшие фото лета 2018 года — в подборке НГС.
Недалеко от Бердска на дороге к водозабору, где совсем нет фонарей и не мигают городские витрины, можно увидеть изумительное звёздное небо — Млечный путь и Марс здесь как на ладони.
Укротители волн на Обском море.
Правильные пчёлы делают новосибирский мёд.
Тихая бухта в Караканском бору — здесь слышно только шум волн и пение лесных птиц.
Стихия устроила световое шоу — во время ночной грозы было светло как днём.
Простые и красивые узоры растений в Ботаническом саду.
Лучи солнца подсвечивают густую паутину в Каракане.
Этим летом облака в Новосибирске были огромными — автомобили кажутся мелкими муравьишками против дождевых облаков.
Небо поглощает левый берег — даже яркая арка Бугринского моста еле видна сквозь низкие облака.
Кажется, ещё немного — и можно доехать до облака. Иногда дорога из Исктитима в Новосибирск бывает просто фантастической.
Рассвет в лесу по дороге на Салаир.
Несмотря на солнцепёк, рабочие собирают городскую сцену к празднику.
Цвет воды в чистейшем озере в Абрашино завораживает туристов.
Мрачная красота улицы Мира. Расточку начали сносить в 2016 году — дома легендарного хулиганского района скоро полностью снесут.
Художники превратили скучный двор в центре в арт-объект — больше цвета и никаких серых стен!
Всего 100 километров за город — и можно встретить такой прекрасный закат. Фото сделано в Бурмистрово.
Какое же лето без пляжа! Не всегда было жарко, но это не мешало новосибирским красавицам ловить загар.
Взмыть в небо можно даже на пропеллере, словно Карлсон.
Пушистый котёнок сервала родился этим летом в новосибирском зоопарке. Вот он удивится снегу в ноябре!
Это лето запомнилось не только красивыми закатами и звёздным небом, но и геройскими поступками — альпинисты в костюмах Супермена и Бэтмена спустились с крыши в палаты Новосибирской областной больницы, чтобы порадовать маленьких пациентов.
Авиашоу в Мочище — одно из самых любимых мероприятий летом у новосибирцев, — если вам не удалось лично увидеть мастерство пилотов, то наш фотограф выбрал 15 лучших снимков.
Вид над Зверобоем. На живописных Бердских скалах особенно хочется, чтобы лето никогда не заканчивалось.
Новосибирск не может похвастаться обилием цветочных видов — но что выросло, то выросло. Да и настоящие фотографы даже в одуванчиках увидят красоту.
Рыцари устроили турнир в Заельцовском парке — они сражались на мечах, а после танцевали с прекрасными дамами.
Караканский бор с берега Ордынки кажется нескончаемым и дремучим.
Дождь этим летом часто заставал новосибирцев врасплох, но они всё равно улыбались.
Милые граффити на стене дома на Богдашке — корреспонденты НГС нашли 12 «фишек» самого красивого района Новосибирска, которые не видны с улицы, но стоят внимания.
Военные из восьми стран прошли «Тропу разведчика» недалеко от Кольцово.
Одинокая лодочка на Бирюзовом озере — это место облюбовали дайверы, погрузиться в чистейшую воду может каждый желающий.
А таким был главный фейерверк этого лета — в честь 125-летия Новосибирска. Салют, лето, спасибо, что зашло.
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Дарья Януш
Фотографии предоставлены Ольгой Сивяковой, Светланой Фотисто, Павлом Мирошниковым, Александром Ощепковым, Александром Антощенко, Закиром Умаровым, Владимиром Шадриным, Ольгой Бурлаковой, Густаво Зыряновым