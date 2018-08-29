Мы будем скучать: 30 лучших снимков этого лета

Впереди остались последние летние дни, и совсем скоро в Новосибирск придёт холод, а небо затянет свинцовыми тучами. За эти три месяца погода не всегда баловала новосибирцев теплом и солнцем, но взамен дарила огромные живописные облака, а небо разрезали яркие молнии — всё это запечатлели фотографы. Эти снимки хочется не просто сохранить, а распечатать, чтобы промозглыми вечерами рассматривать и вспоминать тёплые вечера и звёздные ночи. Лучшие фото лета 2018 года — в подборке НГС.

Фото Ольги Сивяковой





Недалеко от Бердска на дороге к водозабору, где совсем нет фонарей и не мигают городские витрины, можно увидеть изумительное звёздное небо — Млечный путь и Марс здесь как на ладони.







Фото Светланы Фотисто





Укротители волн на Обском море.





Фото Павла Мирошникова



Правильные пчёлы делают новосибирский мёд.











Фото Александра Ощепкова



Тихая бухта в Караканском бору — здесь слышно только шум волн и пение лесных птиц.









Стихия устроила световое шоу — во время ночной грозы было светло как днём.







Фото Закира Умарова



Простые и красивые узоры растений в Ботаническом саду.





Фото Александра Ощепкова





Лучи солнца подсвечивают густую паутину в Каракане.





Фото Закира Умарова



Этим летом облака в Новосибирске были огромными — автомобили кажутся мелкими муравьишками против дождевых облаков.





Фото Александра Антощенко



Небо поглощает левый берег — даже яркая арка Бугринского моста еле видна сквозь низкие облака.





Фото Закира Умарова





Кажется, ещё немного — и можно доехать до облака. Иногда дорога из Исктитима в Новосибирск бывает просто фантастической.





Фото Закира Умарова



Рассвет в лесу по дороге на Салаир.





Фото Александра Ощепкова



Несмотря на солнцепёк, рабочие собирают городскую сцену к празднику.







Фото Ольги Бурлаковой





Цвет воды в чистейшем озере в Абрашино завораживает туристов.







Фото Павла Мирошникова



Мрачная красота улицы Мира. Расточку начали сносить в 2016 году — дома легендарного хулиганского района скоро полностью снесут.





Фото Павла Мирошникова





Художники превратили скучный двор в центре в арт-объект — больше цвета и никаких серых стен!





Фото Александра Ощепкова



Всего 100 километров за город — и можно встретить такой прекрасный закат. Фото сделано в Бурмистрово.







Фото Ольги Бурлаковой





Какое же лето без пляжа! Не всегда было жарко, но это не мешало новосибирским красавицам ловить загар.





Фото Александра Ощепкова



Взмыть в небо можно даже на пропеллере, словно Карлсон.





Фото Владимира Шадрина





Пушистый котёнок сервала родился этим летом в новосибирском зоопарке. Вот он удивится снегу в ноябре!





Фото Александра Ощепкова



Это лето запомнилось не только красивыми закатами и звёздным небом, но и геройскими поступками — альпинисты в костюмах Супермена и Бэтмена спустились с крыши в палаты Новосибирской областной больницы, чтобы порадовать маленьких пациентов.





Фото Александра Ощепкова



Авиашоу в Мочище — одно из самых любимых мероприятий летом у новосибирцев, — если вам не удалось лично увидеть мастерство пилотов, то наш фотограф выбрал 15 лучших снимков.





Фото Александра Антощенко



Вид над Зверобоем. На живописных Бердских скалах особенно хочется, чтобы лето никогда не заканчивалось.





Фото Павла Мирошникова





Новосибирск не может похвастаться обилием цветочных видов — но что выросло, то выросло. Да и настоящие фотографы даже в одуванчиках увидят красоту.





Фото Густаво Зырьянова



Рыцари устроили турнир в Заельцовском парке — они сражались на мечах, а после танцевали с прекрасными дамами.





Фото Ольги Бурлаковой



Караканский бор с берега Ордынки кажется нескончаемым и дремучим.





Фото Густаво Зырьянова



Дождь этим летом часто заставал новосибирцев врасплох, но они всё равно улыбались.





Фото Александра Ощепкова



Милые граффити на стене дома на Богдашке — корреспонденты НГС нашли 12 «фишек» самого красивого района Новосибирска, которые не видны с улицы, но стоят внимания.





Фото Александра Ощепкова



Военные из восьми стран прошли «Тропу разведчика» недалеко от Кольцово.







Фото Ольги Бурлаковой





Одинокая лодочка на Бирюзовом озере — это место облюбовали дайверы, погрузиться в чистейшую воду может каждый желающий.





Фото Александра Ощепкова





А таким был главный фейерверк этого лета — в честь 125-летия Новосибирска. Салют, лето, спасибо, что зашло.





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