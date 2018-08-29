«Прижимают под приличным предлогом»: новосибирскому вузу запретили выдавать дипломы

За неделю до начала нового учебного года студентов Сибирской академии финансов и банковского дела подстерегла неприятная новость — вуз лишили аккредитации сразу по всем направлениям. Теперь около 1500 студентов рискуют остаться без диплома, а руководство академии экстренно ищет вузы, которые смогут принять студентов к себе. САФБД стала одним из нескольких новосибирских вузов, которым за последние пару лет внезапно запретили выдавать дипломы, — в городе остался только один частный вуз. Пока студенты думают, что делать дальше, ректоры начали бояться новых проверок и проблем. Что произошло в первой новосибирской академии и почему в городе начали пропадать вузы — разбирался обозреватель НГС.

О том, что Сибирскую академию финансов и банковского дела (САФБД) лишили аккредитации, в вузе узнали на прошлой неделе. Рособрнадзор прислал такое решение на электронную почту администрации, не объяснив причин. Так, около 1,5 тысячи студентов, которые учатся в частной академии, диплом гособразца как минимум ближайший год в академии не получат.





«Я не знаю, почему [вуз не прошёл аккредитацию]. Как в обычной процедуре, мы выполнили условия в выставленных замечаниях по определённым позициям. Мы на них ответили, отправили ответ, но получили приказ о лишении, — рассказала корреспонденту НГС проректор по учебно-методической работе САФБД Надежда Кулагина. —





Мы будем участвовать, наверное, в каких-то судебных процессах, чтобы доказать свою правоту».





Проректор отметила, что лицензию у вуза никто не забирал, — академия по-прежнему может обучать специалистов. Проблема лишь в выдаче дипломов.





По закону в подобной ситуации вуз обязан предложить студентам перевестись в другой вуз в течение трёх месяцев — этим сейчас как раз и озабочен ректорат САФБД. «По приказу № 957 (он регламентирует порядок перевода студентов, когда вуз закрывают, лишают лицензии или аккредитации. — К.Ш.) права обучающихся студентов полностью защищены: мы обязаны их перевести на ту же форму с сохранением курса, направления, формы обучения, уровня обучения и стоимости обучения», — добавила Надежда Кулагина. При этом студенты могут остаться в САФБД — например, они могут подождать год, когда вуз попытается пройти аккредитацию снова.





Утверждённого списка вузов, готовых принять студентов академии, ещё нет, но, как отметила проректор, первыми переводить будут парней: «Их сейчас будем максимально быстро переводить в другие вузы, чтобы у них не было проблем с армией. По закону





у вуза, у которого нет аккредитации, конечно, мальчики теряют отсрочку от армии».





Сибирская академия финансов и банковского дела работает в Новосибирске уже 25 лет. В начале 1990-х её создали руководители и специалисты коммерческих сибирских банков. Это был первый негосударственный вуз в Новосибирске, а затем он получил статус академии.





Накануне нового учебного года студентам должны предложить вузы для перевода





Сегодня здесь готовят бакалавров и магистров экономического профиля для работы в банках, страховых и инвестиционных компаниях, а также в органах государственной власти. Вуз считается частным, поэтому все направления подготовки платные — на 2018–2019 учебный год стоимость одного года обучения на первом курсе стоит 90 тысяч рублей, а на последующих курсах — около 98 тысяч на всех специальностях.





По словам студентов, многие выбрали САФБД, потому что не смогли набрать достаточное количество баллов и поступить в государственный вуз на бюджет, в то время как академия предлагает более дешёвое обучение. Для сравнения: два семестра в НГУЭУ на направлении «экономика» стоят 116 тысяч рублей, а в НГУ на такой же специальности — 150 тысяч.





«Я переехала из другого города, было не очень много баллов по ЕГЭ. Смотрела все вузы, по деньгам платить было много. Пришла в эту академию, потому что это профильное учебное заведение, в нархоз не хотелось идти. После года обучения я поняла, что мне там нравится учиться, не сама даже учеба, а преподавательский состав. Также ты взаимодействуешь с деканатом, студентов не так уж и много, даже можно сказать, что обучение почти "индивидуальное"», — рассказала корреспонденту НГС одна из студенток САФБД по специальности «экономика».





Девушка решила продолжить обучение в академии. «Нам никто ничего не говорил [о лишении аккредитации]. Была общая беседа. Одна из студенток нам сказала, что прошёл слух о закрытии академии, и спросила, правда ли это. Мы сразу написали в деканат, где нам сообщили: «Мы ничего не знаем, находимся, так же как и вы, в информационном вакууме» или что-то вроде этого. «Позже мы вам сообщим всю необходимую информацию».





Через дня два нам сказали, что учимся до середины ноября, чтобы не потерять время, а позже нас будут переводить в разные университеты.





<...> Я буду продолжать учиться, потому что, как правило, у людей, которые забирают сами документы и переводятся самостоятельно, возникают трудности. Если они не вернут аккредитацию на следующую осень, то я не вернусь, потому что я перевелась на третий курс и уже не вижу смысла», — добавила студентка.





Многие из опрошенных корреспондентом НГС студентов узнали о проблемах с аккредитацией из новостей. До этого они лишь слышали слухи об этом.





«Про аккредитацию вуз вообще ничего не сообщал. Это было ожидаемо. Когда у нас была защита (в колледже при академии. — К.Ш.),





они совершенно забили на студентов и говорили что-то типа: "Нам не до вас, разбирайтесь со своими проблемами сами, мы заняты аккредитацией",





— рассказала студентка академии Анастасия С. — <...> Там мужчина сидит в кассе САФБД, [при поступлении из колледжа в академию] он говорил, что есть проблемы с аккредитацией, неизвестно, будет ли она, поэтому «лучше вам сюда вообще не соваться». Ну а потом вообще пошли слухи, что есть проблемы с лицензией, сам вуз вообще никаким студентам не говорил».





Без аккредитации по некоторым специальностям остался даже крупнейший вуз Новосибирска — НГТУ





Лишение САФБД аккредитации легло в копилку громких скандалов вокруг вузов, выпускающих именно юристов и экономистов. Последние и самые громкие из них связаны с некоторыми направлениями НГАУ, Сибстрина, СибГУТИ, а также НГТУ — весной один из ведущих университетов региона накануне защиты оставил без диплома 2000 студентов.





Как видно, под зачистку попали не только частные вузы, но и государственные и даже опорные. Теперь же в Новосибирске беспрепятственно работает только один негосударственный вуз — СибУПК, учреждённый Центральным союзом потребительских обществ РФ.





«Такую процедуру проходят все вузы: и государственные, и негосударственные. Такую процедуру мы проходили в 2013 году и получили аккредитацию. Следующая у нас будет в 2019 году.





Боимся мы этого точно так же, как и любой государственный вуз,





потому что это всегда изменения, которые в течение года проходят. Поэтому все этого боятся, но работу свою мы выстраиваем в соответствии с государственными образовательными стандартами», — рассказала проректор по учебной работе СибУПК Евгения Леоненко. По её словам, проверка в САФБД была плановой — о ней вузу должны были сообщить ещё в январе.





По словам председателя Совета ректоров вузов области Николая Пустового, роковая проверка в САФБД была фикцией, а причина — в массовой зачистке частных вузов. «Это политика такая: сначала закрыли филиалы, потом стали закрывать негосударственные вузы — их прижимают в этой ситуации, но всё делают под приличным предлогом», — говорит он. По его словам, через суд можно попытаться оспорить решение Рособрнадзора, но так, по его мнению, вероятнее остаться и вовсе без лицензии. Что касается массового закрытия направлений, связанных с экономикой и юриспруденцией, — от этом говорили давно. Помимо закрытия специальностей, перед приёмной компанией вузы повысили стоимость обучения на этих специальностях и открыли новые технические и инженерные.





«Вот у нас, грубо говоря, юристов сейчас закрыли, они же не пойдут в инженеры. Они уедут в другой город учиться. Мы просто выдавливаем деньги из своего региона. <...> Это тяжёлый вопрос и, я думаю, не последний, — пояснил Николай Пустовой. — Самое смешное, что САФБД уже прошла аккредитацию, а сейчас её взяли и задавили. Там много вопросов с Рособрнадзором, много ректоров задают вопросы. Но главное, что студентов не бросят, — это самое главное».





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