«Прижимают под приличным предлогом»: новосибирскому вузу запретили выдавать дипломы

В Новосибирске остался только один частный университет, а ректоры боятся новых проверок

Вуз лишили аккредитации по всем направлениям высшего образования
Вуз лишили аккредитации по всем направлениям высшего образования

За неделю до начала нового учебного года студентов Сибирской академии финансов и банковского дела подстерегла неприятная новость — вуз лишили аккредитации сразу по всем направлениям. Теперь около 1500 студентов рискуют остаться без диплома, а руководство академии экстренно ищет вузы, которые смогут принять студентов к себе. САФБД стала одним из нескольких новосибирских вузов, которым за последние пару лет внезапно запретили выдавать дипломы, — в городе остался только один частный вуз. Пока студенты думают, что делать дальше, ректоры начали бояться новых проверок и проблем. Что произошло в первой новосибирской академии и почему в городе начали пропадать вузы — разбирался обозреватель НГС.

О том, что Сибирскую академию финансов и банковского дела (САФБД) лишили аккредитации, в вузе узнали на прошлой неделе. Рособрнадзор прислал такое решение на электронную почту администрации, не объяснив причин. Так, около 1,5 тысячи студентов, которые учатся в частной академии, диплом гособразца как минимум ближайший год в академии не получат.


«Я не знаю, почему [вуз не прошёл аккредитацию]. Как в обычной процедуре, мы выполнили условия в выставленных замечаниях по определённым позициям. Мы на них ответили, отправили ответ, но получили приказ о лишении, — рассказала корреспонденту НГС проректор по учебно-методической работе САФБД Надежда Кулагина. — 


Мы будем участвовать, наверное, в каких-то судебных процессах, чтобы доказать свою правоту». 


Проректор отметила, что лицензию у вуза никто не забирал, — академия по-прежнему может обучать специалистов. Проблема лишь в выдаче дипломов.


По закону в подобной ситуации вуз обязан предложить студентам перевестись в другой вуз в течение трёх месяцев — этим сейчас как раз и озабочен ректорат САФБД. «По приказу № 957 (он регламентирует порядок перевода студентов, когда вуз закрывают, лишают лицензии или аккредитации. — К.Ш.) права обучающихся студентов полностью защищены: мы обязаны их перевести на ту же форму с сохранением курса, направления, формы обучения, уровня обучения и стоимости обучения», — добавила Надежда Кулагина. При этом студенты могут остаться в САФБД — например, они могут подождать год, когда вуз попытается пройти аккредитацию снова.


Утверждённого списка вузов, готовых принять студентов академии, ещё нет, но, как отметила проректор, первыми переводить будут парней: «Их сейчас будем максимально быстро переводить в другие вузы, чтобы у них не было проблем с армией. По закону 


у вуза, у которого нет аккредитации, конечно, мальчики теряют отсрочку от армии».


Сибирская академия финансов и банковского дела работает в Новосибирске уже 25 лет. В начале 1990-х её создали руководители и специалисты коммерческих сибирских банков. Это был первый негосударственный вуз в Новосибирске, а затем он получил статус академии. 


Накануне нового учебного года студентам должны предложить вузы для перевода
Накануне нового учебного года студентам должны предложить вузы для перевода


Сегодня здесь готовят бакалавров и магистров экономического профиля для работы в банках, страховых и инвестиционных компаниях, а также в органах государственной власти. Вуз считается частным, поэтому все направления подготовки платные — на 2018–2019 учебный год стоимость одного года обучения на первом курсе стоит 90 тысяч рублей, а на последующих курсах — около 98 тысяч на всех специальностях. 


По словам студентов, многие выбрали САФБД, потому что не смогли набрать достаточное количество баллов и поступить в государственный вуз на бюджет, в то время как академия предлагает более дешёвое обучение. Для сравнения: два семестра в НГУЭУ на направлении «экономика» стоят 116 тысяч рублей, а в НГУ на такой же специальности — 150 тысяч.


«Я переехала из другого города, было не очень много баллов по ЕГЭ. Смотрела все вузы, по деньгам платить было много. Пришла в эту академию, потому что это профильное учебное заведение, в нархоз не хотелось идти. После года обучения я поняла, что мне там нравится учиться, не сама даже учеба, а преподавательский состав. Также ты взаимодействуешь с деканатом, студентов не так уж и много, даже можно сказать, что обучение почти "индивидуальное"», — рассказала корреспонденту НГС одна из студенток САФБД по специальности «экономика». 


Девушка решила продолжить обучение в академии. «Нам никто ничего не говорил [о лишении аккредитации]. Была общая беседа. Одна из студенток нам сказала, что прошёл слух о закрытии академии, и спросила, правда ли это. Мы сразу написали в деканат, где нам сообщили: «Мы ничего не знаем, находимся, так же как и вы, в информационном вакууме» или что-то вроде этого. «Позже мы вам сообщим всю необходимую информацию». 


Через дня два нам сказали, что учимся до середины ноября, чтобы не потерять время, а позже нас будут переводить в разные университеты. 


<...> Я буду продолжать учиться, потому что, как правило, у людей, которые забирают сами документы и переводятся самостоятельно, возникают трудности. Если они не вернут аккредитацию на следующую осень, то я не вернусь, потому что я перевелась на третий курс и уже не вижу смысла», — добавила студентка.


Многие из опрошенных корреспондентом НГС студентов узнали о проблемах с аккредитацией из новостей. До этого они лишь слышали слухи об этом.


«Про аккредитацию вуз вообще ничего не сообщал. Это было ожидаемо. Когда у нас была защита (в колледже при академии. — К.Ш.), 


они совершенно забили на студентов и говорили что-то типа: "Нам не до вас, разбирайтесь со своими проблемами сами, мы заняты аккредитацией",


— рассказала студентка академии Анастасия С. — <...> Там мужчина сидит в кассе САФБД, [при поступлении из колледжа в академию] он говорил, что есть проблемы с аккредитацией, неизвестно, будет ли она, поэтому «лучше вам сюда вообще не соваться». Ну а потом вообще пошли слухи, что есть проблемы с лицензией, сам вуз вообще никаким студентам не говорил».


Без аккредитации по некоторым специальностям остался даже крупнейший вуз Новосибирска — НГТУ
Без аккредитации по некоторым специальностям остался даже крупнейший вуз Новосибирска — НГТУ


Лишение САФБД аккредитации легло в копилку громких скандалов вокруг вузов, выпускающих именно юристов и экономистов. Последние и самые громкие из них связаны с некоторыми направлениями НГАУ, Сибстрина, СибГУТИ, а также НГТУ — весной один из ведущих университетов региона накануне защиты оставил без диплома 2000 студентов


Как видно, под зачистку попали не только частные вузы, но и государственные и даже опорные. Теперь же в Новосибирске беспрепятственно работает только один негосударственный вуз — СибУПК, учреждённый Центральным союзом потребительских обществ РФ. 


«Такую процедуру проходят все вузы: и государственные, и негосударственные. Такую процедуру мы проходили в 2013 году и получили аккредитацию. Следующая у нас будет в 2019 году. 


Боимся мы этого точно так же, как и любой государственный вуз, 


потому что это всегда изменения, которые в течение года проходят. Поэтому все этого боятся, но работу свою мы выстраиваем в соответствии с государственными образовательными стандартами», — рассказала проректор по учебной работе СибУПК Евгения Леоненко. По её словам, проверка в САФБД была плановой — о ней вузу должны были сообщить ещё в январе. 


По словам председателя Совета ректоров вузов области Николая Пустового, роковая проверка в САФБД была фикцией, а причина — в массовой зачистке частных вузов. «Это политика такая: сначала закрыли филиалы, потом стали закрывать негосударственные вузы — их прижимают в этой ситуации, но всё делают под приличным предлогом», — говорит он. По его словам, через суд можно попытаться оспорить решение Рособрнадзора, но так, по его мнению, вероятнее остаться и вовсе без лицензии. Что касается массового закрытия направлений, связанных с экономикой и юриспруденцией, — от этом говорили давно. Помимо закрытия специальностей, перед приёмной компанией вузы повысили стоимость обучения на этих специальностях и открыли новые технические и инженерные.


«Вот у нас, грубо говоря, юристов сейчас закрыли, они же не пойдут в инженеры. Они уедут в другой город учиться. Мы просто выдавливаем деньги из своего региона. <...> Это тяжёлый вопрос и, я думаю, не последний, — пояснил Николай Пустовой. — Самое смешное, что САФБД уже прошла аккредитацию, а сейчас её взяли и задавили. Там много вопросов с Рособрнадзором, много ректоров задают вопросы. Но главное, что студентов не бросят, — это самое главное».


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