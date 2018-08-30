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«Не пускайте детей на помойку»: эксперт по безопасности — о том, что блокировать в детском смартфоне

Кто звонит школьникам по ночам, какие приложения нельзя ставить и чем опасны невинные мультики

О том, какие приложения стоят у ребёнка в смартфоне или планшете, родители порой даже не догадываются
О том, какие приложения стоят у ребёнка в смартфоне или планшете, родители порой даже не догадываются

Перед началом учебного года совсем нелишне провести небольшой аудит сетевой жизни ребёнка: что он смотрит в интернете, с кем общается, по каким ссылкам переходит. По мнению экспертов, в этих вопросах родители зачастую настолько отстают по компетентности от своих детей, что плохо понимают, с какой стороны исходят реальные угрозы.


Эксперт «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова рассказывает, что нового появилось в этом году, чего теперь бояться детям и от чего нужно их защищать взрослым. Внимание, родители, гарантируем — вы узнаете много нового.


— Вам знакома история про Момо? В интернете был мем. Есть приложения, которые с помощью редактора меняют ваши изображения, пририсовывают смешные ушки, мордочки. И был редактор, который делал страшное лицо. Одна девушка воспользовалась им, и получилось такое лицо, которое разошлось по Сети. Кому-то это понравилось, он проявил творчество, придумал этому существу аккаунт в соцсети, появилось приложение про Момо. А потом пошла информация, что кому-то поступают звонки от Момо и подросткам страшным голосом говорят неприятные вещи — «Ты скоро умрёшь» и тому подобное.


Мария Наместникова — эксперт по детской интернет-безопасности
Мария Наместникова — эксперт по детской интернет-безопасности


— Это как в фильме «Звонок»? Немудрено напугаться!


— Да, идея именно в этом. И это, конечно, стало обрастать городскими легендами, будто бы кто-то после звонка Момо умер. Подтверждений никаких нет. Но такие слухи ходят во многих городах, и чем больше будут говорить об этом, тем больше подобных слухов, как это было с «Синими китами». Кто-то напугался, кто-то не спит по ночам.


— А зачем это кому-то понадобилось?


— Да просто такое извращённое развлечение. Как и с «Синими китами», у которых концов не найти. Есть и другие похожие истории. Есть приложения, которые дети устанавливают, чтобы им звонили персонажи мультфильмов. И есть какие-то люди, которые подсовывают приложения, по которым звонит неприятный персонаж, знакомый ребенку из книги, из фильма, — звонит и пугает. Если у ребёнка устойчивая психика, он расскажет одноклассникам и посмеётся. Но не у всех так.


— И что родителям делать?


— Проверять, какие приложения ставит ребёнок.


Вот так выглядит существо, ставшее мемом, — загадочная Момо может позвонить и хорошенько напугать ребёнка
Вот так выглядит существо, ставшее мемом, — загадочная Момо может позвонить и хорошенько напугать ребёнка


— Это же надо знать ещё, они же выглядят невинно — мультик и мультик.


— Да, аналогичная история есть на сервисе YouTube, нашумела тема с Эльзой. Под видом мультиков про диснеевских персонажей — Микки-Мауса, принцесс и так далее — там оказывались с этими же мультяшными героями совсем не детские сюжеты — насилие, какие-то клинические сцены — роды, уколы и так далее.


— А почему это не удаляют?


— Теги стоят как у обычного мультика, наткнуться на него, шаря по YouTube, ребенок может очень легко. Чтобы его заблокировать, надо, чтобы кто-то на него пожаловался. Люди выкладывают какой-то свой мультик про Эльзу — отсмотреть всё, что люди выкладывают, физически невозможно. Обёртка же детская, а что там внутри? Вообще всё, что касается фильтрации пользовательского контента, — это очень сложная тема.


— Что делать? Заблокировать ребёнку весь YouTube целиком?


— Да, вот посмотрите, мы же в реальной жизни ребёнка на помойку не выпустим, мы его выпустим на детскую площадку, где он в безопасности. То же самое должно быть в интернете. Двухлетние, полуторагодовалые дети знакомятся с интернетом, начиная с YouTube, а это как раз то, с чем знакомиться чем позже, тем лучше.


— Как насчёт игр? ВОЗ признала игровую зависимость болезнью. Игры — это угроза для детей?


— Международные организации провели немало серьёзных исследований на эту тему. Играют примерно 9 из 10 детей, признавать зависимыми всех подряд — это, согласитесь, странно. Есть исследование, в котором соотнесли игровую активность детей и успеваемость в школе. И детей разделили на три условные группы: те, кто вообще не играет; те, кто играет умеренно, до двух часов в день; и те, кто играет очень много. И выяснилось, что дети, играющие до двух часов в день, показывают в среднем более высокие оценки по математике и естественным наукам. У тех, кто не играет, и у тех, кто играет много, корреляции с успеваемостью не выявили. Так что, наверное, играть очень много — плохо. Но лишить игр совсем — тоже неправильно. Главное — дети должны играть сами, а не смотреть стримы, как другие играют.


Некоторые исследователи полагают, что компьютерные игры, если заниматься ими не более двух часов в день, повышают успеваемость в школе
Некоторые исследователи полагают, что компьютерные игры, если заниматься ими не более двух часов в день, повышают успеваемость в школе


— О, это же целая индустрия, люди деньги зарабатывают на этом…


— Да, но надо понимать, что такой просмотр не даёт ничего. Это так же бессмысленно, как смотреть по телевизору всё подряд или листать ленты в соцсетях.


— Кстати, о соцсетях. Год назад мы говорили о том, сколько там гуляет ссылок на ресурсы, где можно легко купить наркотики.


— Эти угрозы, конечно, остались. Но крупные соцсети — большие молодцы, они сделали так, что видишь превью ссылки. То есть если по ссылке «смотри, какие котики» продают наркотики, то это сразу видно.


— В этом году одна за другой происходят истории, когда за репост или неправильное словечко в соцсетях, сказанное, возможно, несколько лет назад, люди несут уголовную ответственность. Можно и этот аспект рассматривать как угрозу?


— По сути, да. И подростки этому подвержены, потому что подростки — самые активные пользователи соцсетей и потому что они постят не задумываясь. Мне смешно — я пощу. Так что нелишне будет зайти в свой аккаунт и просмотреть свои посты на предмет того, могут ли что-то в них счесть за экстремизм или оскорбление.


— Родители тоже должны это отслеживать?


— Родителям вообще надо знать, что за жизнь у ребенка в Сети, потому что это и есть его реальная жизнь. Если есть что-то подозрительное, попросите удалить. Причем не просто «Удали, и всё», а с объяснениями, что это может кого-то оскорбить, что за это могут наказать.


Кстати, появилось даже мошенничество на этом: когда человеку приходит сообщение со ссылкой на его посты и подписью, что это материалы экстремистского характера, заплатите столько-то, и я сделаю вид, что я об этом забыл.


— Ничего себе! И много денег просят?


— Про среднюю сумму не могу сказать. По одной конкретной истории просили какую-то часть биткоина.


— Ого!


— Да, по всем трендам прошлись. Для подростков эта доля биткоина — приличная сумма. Конечно, никакие деньги переводить не надо, как и при любом другом виде фишинга. Самое разумное — игнорировать, а подозрительные сообщения удалять. Надо понимать, что это шантаж и шантажист не пойдёт жаловаться в полицию, потому что он сам нарушает закон.


Родителям нужно контролировать аккаунты своих детей в соцсетях, чтобы те не напоролись на угрозы или не наделали чего-нибудь противозаконного 
Родителям нужно контролировать аккаунты своих детей в соцсетях, чтобы те не напоролись на угрозы или не наделали чего-нибудь противозаконного 


— По мессенджерам много подозрительных типов и сообщений гуляет?


— Мессенджеры — это то, что очень сложно отслеживать. Угрозы там есть, фильтровать их не может даже сам мессенджер. Если ребенок маленький, пусть лучше обходится без мессенджеров, пока это возможно.


— Но сейчас у каждого класса свой чат в мессенджере, некоторые прямо с первого класса его создают, хотя не все учителя с этим согласны.


— Если ребенок состоит в какой-то группе и там внезапно появляются ссылки, веб-фильтр защитит, ссылка опасная не откроется. А если кто-то прямо в группу не то пишет — нужно заблокировать пользователя. Если в канале сплошь такая информация, значит, надо покидать такую группу.


— Недавно был случай: парня вызвали к директору и грозили инспекцией по делам несовершеннолетних за фотографию в соцсети. На фото был школьный двор, где кто-то надписью на снегу во время каникул послал школу куда подальше. Администрация школы сочла фото оскорблением. А подросток и предположить не мог, чтобы его фото могло возыметь такой эффект, тем более что надпись-то была не его вообще…


— Он же не пошел с распечаткой этого фото к директору в кабинет, а это, в сущности, то же самое. Такие истории про репутацию нам даже на руку, мы можем сказать им: «Смотрите, так на самом деле бывает». Когда ребёнку говоришь, что через несколько лет его не возьмёт потенциальный работодатель за посты в сетях, в это ведь сложно поверить, кажется, что это так далеко. А вот такие случаи — здесь и сейчас.


— Как всего этого избежать? Может, аккаунты заводить под чужим именем?


— Это не работает, 99% подростков заводят аккаунты под своим именем, потому что хотят общаться с реальными людьми. Надо разбираться с настройками приватности, делить на группы, смотреть, какие посты кто может видеть, подобные посты с таким фото расшаривать только для друзей, среди которых нет директора. Родители должны научить этому детей, а они сами не всегда это умеют.


— Они по-прежнему считают главной угрозой порносайты…


— Да, и в последнее время начали бояться «Синих китов».


Ранее мы публиковали тест: пройдите его и узнайте, какие действия в соцсетях могут повлечь за собой уголовную ответственность. 


А вот здесь — разбирали, как правильно выбрать ребёнку смартфон (и нужен ли он?).

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