Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников
НГС предлагает проверить, готов ли ваш ребенок к школе — здесь нет правильных и неправильных ответов
Осталось совсем немного до начала нового учебного года. Одни дети с радостью садятся за парты и погружаются в учебный процесс, другие отказываются признавать, что лето кончилось, и устраивают родителям истерики. Вместе с психологом-психотерапевтом Ольгой Никифоровой мы составили для вас тест — пройдите его и узнаете, готов ли ваш ребёнок вернуться в школу.
При подготовке материала мы ориентировались на учеников средней школы — 5–8-х классов. Но полезен этот тест будет и родителям более младших или более старших детей. И помните — здесь нет неправильных ответов, за каждым из них кроется полезный совет от специалиста.
1) Во сколько ваш ребёнок ложится спать?
- Точно не знаю, когда я засыпаю, он еще сидит за компьютером.
- Стараюсь укладывать до 11 вечера.
- В 9–10 уже лежит в своей кровати.
2) А во сколько ребенок завтракает?
- Встает в 7–8 утра и кушает вместе со мной, когда я собираюсь на работу.
- Как выспится, обычно в 10–11 часов утра.
- Я в это время на работе и даже не знаю…
3) Со временем приема пищи определились. А что насчет самой еды — чем обычно питается ваше чадо?
- Чипсы, шоколадки, газировка…
- Мы строго следим за питанием и не позволяем ему есть всякие подростковые «гадости».
- Питается как обычный ребёнок — супы, котлетки, иногда шашлычок, сладости.
4) Как у вас со знаниями школьной программы? Уже начали вспоминать то, что проходили в прошлом году?
- Да, как раз на днях усадили ребёнка за учебники!
- Нет, еще успеет поучиться, на каникулах нужно как следует отдохнуть и набраться сил.
- Нечего вспоминать, если ты ничего не знал…
5) С уроками разобрались, но физкультура — это отдельный вопрос. Уже выгнали ребенка на стадион, чтобы готовился к нормативам?
- Нет, от спорта тоже нужен отдых.
- Заставляю делать зарядку по утрам, но он(а) ленится…
- Ребенок сам в удовольствие занимается спортом.
6) Сам ребёнок говорит, что хочет в школу?
- Было такое, говорит, что уже скучно сидеть дома и хочет учиться.
- Вообще ничего не говорит о школе.
- Наоборот, говорит, что не хочет туда возвращаться…
7) С какими оценками ребёнок закончил прошлый учебный год?
- Мой ребёнок отличник! Не дай бог, скатится, три шкуры спущу…
- Заядлый троечник, может, хоть в этом году исправится?
- Мне не важно, какие у ребёнка отметки, у меня всегда найдётся повод им гордиться!
8) К школе уже все купили?
- Да, уже давно, портфель собран с июля…
- Сейчас докупаем последние мелочи, можно сказать, что всё готово.
- Бегаю как угорелый по магазинам и ничего не успеваю. Кстати, где купить тетрадку в клеточку с гусями на обложке, не знаете?
9) Как выбирали одежду и канцелярию?
- Как обычно, взяли самое дешевое по акции. Вы сами цены-то видели?
- Заехали после работы и выбрали всё на свой вкус, ребёнку вроде понравилось…
- Выбирал ребёнок, ему же ходить.
10) За компьютером и телефоном сколько времени в день проводите?
- Сидит весь день, даже не знаю, как его отвлечь от этих игр и соцсетей…
- Без понятия, я все время на работе, некому уследить.
- Компьютером не злоупотребляем, как и телефоном, — час-два в день.
11) А на факультативы ребёнок ходит?
- Да, у него много увлечений, всегда занимается с удовольствием.
- Ходит из-под палки, приходится заставлять постоянно.
- Записали его в секцию, он походил и бросил. Теперь сидит дома.
12) Дома у ребёнка есть своё рабочее место или делает уроки где придётся?
- У нас маленькая квартира, не можем позволить себе отдельный стол для уроков, поэтому чаще за кухонным столом.
- Есть свой стол, обычно занимается за ним.
- Я вообще не видел(а), чтобы мой ребёнок делал домашние задания.
13) 1 сентября в вашем доме — это…?
- Всегда праздник, мы поздравляем ребёнка с началом нового учебного года, покупаем торт, зовём гостей, делаем ребёнку подарки!
- Самый обычный день. Можем попить чаю с вкусняшкой вечером, чтобы ребёнок сильно не расстраивался, что опять нужно ходить в школу.
- Худший день. Ребёнок бьётся в истерике оттого, что не хочет в школу, а мы готовимся снова краснеть на собраниях.
Правильные ответы: 5/10
Плохие новости, ваш ребёнок совсем не готов к школе. Вернитесь еще раз к своим ответам и перечитайте советы психолога.
Правильные ответы: 5/10
Неплохой результат, ваш ребёнок наверняка уже устал отдыхать и не против вернуться к учёбе. Чтобы он не потерял запал и мотивацию, вернитесь еще раз к неправильным ответам и почитайте советы психолога.
Правильные ответы: 5/10
Прекрасный результат! Ваш ребенок готов учиться и покорять новые вершины. Так держать!
Подготовила Анастасия Чешегорова
Фото: Артём Ленц
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