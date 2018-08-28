Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников

НГС предлагает проверить, готов ли ваш ребенок к школе — здесь нет правильных и неправильных ответов

Осталось совсем немного до начала нового учебного года. Одни дети с радостью садятся за парты и погружаются в учебный процесс, другие отказываются признавать, что лето кончилось, и устраивают родителям истерики. Вместе с психологом-психотерапевтом Ольгой Никифоровой мы составили для вас тест — пройдите его и узнаете, готов ли ваш ребёнок вернуться в школу.







При подготовке материала мы ориентировались на учеников средней школы — 5–8-х классов. Но полезен этот тест будет и родителям более младших или более старших детей. И помните — здесь нет неправильных ответов, за каждым из них кроется полезный совет от специалиста.





1) Во сколько ваш ребёнок ложится спать?

Точно не знаю, когда я засыпаю, он еще сидит за компьютером.

Стараюсь укладывать до 11 вечера.

В 9–10 уже лежит в своей кровати.





2) А во сколько ребенок завтракает?

Встает в 7–8 утра и кушает вместе со мной, когда я собираюсь на работу.

Как выспится, обычно в 10–11 часов утра.

Я в это время на работе и даже не знаю…





3) Со временем приема пищи определились. А что насчет самой еды — чем обычно питается ваше чадо?

Чипсы, шоколадки, газировка…

Мы строго следим за питанием и не позволяем ему есть всякие подростковые «гадости».

Питается как обычный ребёнок — супы, котлетки, иногда шашлычок, сладости.





4) Как у вас со знаниями школьной программы? Уже начали вспоминать то, что проходили в прошлом году?

Да, как раз на днях усадили ребёнка за учебники!

Нет, еще успеет поучиться, на каникулах нужно как следует отдохнуть и набраться сил.

Нечего вспоминать, если ты ничего не знал…





5) С уроками разобрались, но физкультура — это отдельный вопрос. Уже выгнали ребенка на стадион, чтобы готовился к нормативам?

Нет, от спорта тоже нужен отдых.



Заставляю делать зарядку по утрам, но он(а) ленится…

Ребенок сам в удовольствие занимается спортом.





6) Сам ребёнок говорит, что хочет в школу?

Было такое, говорит, что уже скучно сидеть дома и хочет учиться.

Вообще ничего не говорит о школе.

Наоборот, говорит, что не хочет туда возвращаться…





7) С какими оценками ребёнок закончил прошлый учебный год?

Мой ребёнок отличник! Не дай бог, скатится, три шкуры спущу…

Заядлый троечник, может, хоть в этом году исправится?

Мне не важно, какие у ребёнка отметки, у меня всегда найдётся повод им гордиться!





8) К школе уже все купили?

Да, уже давно, портфель собран с июля…

Сейчас докупаем последние мелочи, можно сказать, что всё готово.

Бегаю как угорелый по магазинам и ничего не успеваю. Кстати, где купить тетрадку в клеточку с гусями на обложке, не знаете?





9) Как выбирали одежду и канцелярию?

Как обычно, взяли самое дешевое по акции. Вы сами цены-то видели?

Заехали после работы и выбрали всё на свой вкус, ребёнку вроде понравилось…

Выбирал ребёнок, ему же ходить.





10) За компьютером и телефоном сколько времени в день проводите?

Сидит весь день, даже не знаю, как его отвлечь от этих игр и соцсетей…

Без понятия, я все время на работе, некому уследить.

Компьютером не злоупотребляем, как и телефоном, — час-два в день.





11) А на факультативы ребёнок ходит?

Да, у него много увлечений, всегда занимается с удовольствием.

Ходит из-под палки, приходится заставлять постоянно.

Записали его в секцию, он походил и бросил. Теперь сидит дома.





12) Дома у ребёнка есть своё рабочее место или делает уроки где придётся?

У нас маленькая квартира, не можем позволить себе отдельный стол для уроков, поэтому чаще за кухонным столом.

Есть свой стол, обычно занимается за ним.

Я вообще не видел(а), чтобы мой ребёнок делал домашние задания.





13) 1 сентября в вашем доме — это…?

Всегда праздник, мы поздравляем ребёнка с началом нового учебного года, покупаем торт, зовём гостей, делаем ребёнку подарки!

Самый обычный день. Можем попить чаю с вкусняшкой вечером, чтобы ребёнок сильно не расстраивался, что опять нужно ходить в школу.

Худший день. Ребёнок бьётся в истерике оттого, что не хочет в школу, а мы готовимся снова краснеть на собраниях.





Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников Правильные ответы: 5/10 Плохие новости, ваш ребёнок совсем не готов к школе. Вернитесь еще раз к своим ответам и перечитайте советы психолога. Пройти тест еще раз

Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников Правильные ответы: 5/10 Неплохой результат, ваш ребёнок наверняка уже устал отдыхать и не против вернуться к учёбе. Чтобы он не потерял запал и мотивацию, вернитесь еще раз к неправильным ответам и почитайте советы психолога. Пройти тест еще раз