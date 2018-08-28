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Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников

НГС предлагает проверить, готов ли ваш ребенок к школе — здесь нет правильных и неправильных ответов

Осталось совсем немного до начала нового учебного года. Одни дети с радостью садятся за парты и погружаются в учебный процесс, другие отказываются признавать, что лето кончилось, и устраивают родителям истерики. Вместе с психологом-психотерапевтом Ольгой Никифоровой мы составили для вас тест — пройдите его и узнаете, готов ли ваш ребёнок вернуться в школу.


При подготовке материала мы ориентировались на учеников средней школы — 5–8-х классов. Но полезен этот тест будет и родителям более младших или более старших детей. И помните — здесь нет неправильных ответов, за каждым из них кроется полезный совет от специалиста. 


1) Во сколько ваш ребёнок ложится спать?

  • Точно не знаю, когда я засыпаю, он еще сидит за компьютером.
  • Стараюсь укладывать до 11 вечера.
  • В 9–10 уже лежит в своей кровати.


2) А во сколько ребенок завтракает?

  • Встает в 7–8 утра и кушает вместе со мной, когда я собираюсь на работу.
  • Как выспится, обычно в 10–11 часов утра.
  • Я в это время на работе и даже не знаю…


3) Со временем приема пищи определились. А что насчет самой еды — чем обычно питается ваше чадо?

  • Чипсы, шоколадки, газировка…
  • Мы строго следим за питанием и не позволяем ему есть всякие подростковые «гадости».
  • Питается как обычный ребёнок — супы, котлетки, иногда шашлычок, сладости.


4) Как у вас со знаниями школьной программы? Уже начали вспоминать то, что проходили в прошлом году?

  • Да, как раз на днях усадили ребёнка за учебники!
  • Нет, еще успеет поучиться, на каникулах нужно как следует отдохнуть и набраться сил.
  • Нечего вспоминать, если ты ничего не знал…


5) С уроками разобрались, но физкультура — это отдельный вопрос. Уже выгнали ребенка на стадион, чтобы готовился к нормативам?

  • Нет, от спорта тоже нужен отдых.
  • Заставляю делать зарядку по утрам, но он(а) ленится…
  • Ребенок сам в удовольствие занимается спортом.


6) Сам ребёнок говорит, что хочет в школу?

  • Было такое, говорит, что уже скучно сидеть дома и хочет учиться.
  • Вообще ничего не говорит о школе.
  • Наоборот, говорит, что не хочет туда возвращаться…


7) С какими оценками ребёнок закончил прошлый учебный год?

  • Мой ребёнок отличник! Не дай бог, скатится, три шкуры спущу…
  • Заядлый троечник, может, хоть в этом году исправится?
  • Мне не важно, какие у ребёнка отметки, у меня всегда найдётся повод им гордиться!


8) К школе уже все купили?

  • Да, уже давно, портфель собран с июля…
  • Сейчас докупаем последние мелочи, можно сказать, что всё готово.
  • Бегаю как угорелый по магазинам и ничего не успеваю. Кстати, где купить тетрадку в клеточку с гусями на обложке, не знаете?


9) Как выбирали одежду и канцелярию?

  • Как обычно, взяли самое дешевое по акции. Вы сами цены-то видели?
  • Заехали после работы и выбрали всё на свой вкус, ребёнку вроде понравилось…
  • Выбирал ребёнок, ему же ходить. 


10) За компьютером и телефоном сколько времени в день проводите?

  • Сидит весь день, даже не знаю, как его отвлечь от этих игр и соцсетей…
  • Без понятия, я все время на работе, некому уследить.
  • Компьютером не злоупотребляем, как и телефоном, — час-два в день.


11) А на факультативы ребёнок ходит?

  • Да, у него много увлечений, всегда занимается с удовольствием.
  • Ходит из-под палки, приходится заставлять постоянно.
  • Записали его в секцию, он походил и бросил. Теперь сидит дома.


12) Дома у ребёнка есть своё рабочее место или делает уроки где придётся?

  • У нас маленькая квартира, не можем позволить себе отдельный стол для уроков, поэтому чаще за кухонным столом.
  • Есть свой стол, обычно занимается за ним.
  • Я вообще не видел(а), чтобы мой ребёнок делал домашние задания.


13) 1 сентября в вашем доме — это…?

  • Всегда праздник, мы поздравляем ребёнка с началом нового учебного года, покупаем торт, зовём гостей, делаем ребёнку подарки!
  • Самый обычный день. Можем попить чаю с вкусняшкой вечером, чтобы ребёнок сильно не расстраивался, что опять нужно ходить в школу.
  • Худший день. Ребёнок бьётся в истерике оттого, что не хочет в школу, а мы готовимся снова краснеть на собраниях.


Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников

Правильные ответы: 5/10

Плохие новости, ваш ребёнок совсем не готов к школе. Вернитесь еще раз к своим ответам и перечитайте советы психолога.

Пройти тест еще раз
Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников

Правильные ответы: 5/10

Неплохой результат, ваш ребёнок наверняка уже устал отдыхать и не против вернуться к учёбе. Чтобы он не потерял запал и мотивацию, вернитесь еще раз к неправильным ответам и почитайте советы психолога.

Пройти тест еще раз
Спит до обеда и ест чипсы: полезный тест для родителей школьников

Правильные ответы: 5/10

Прекрасный результат! Ваш ребенок готов учиться и покорять новые вершины. Так держать!

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