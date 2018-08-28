«Простой народ ведь, что он может сделать?»

Президент Владимир Путин провёл полдня в Новосибирске — это уже второй его визит за этот год. На этот раз он посетил форум «Технопром» в Экспоцентре, где учёные рассказали про свои разработки, в том числе про синхротрон за 40 миллиардов рублей. После этого Путин побывал в построенной всего за год школе и несколько минут поговорил с жителями города Оби. Корреспонденты НГС описывают, в какой обстановке проходил визит президента.

Президент Владимир Путин посетил 28 августа второй день форума «Технопром» — ради него организаторам даже пришлось менять программу. Чтобы послушать речь президента, участники форума и журналисты приехали в Экспоцентр к 8:00 — охрана тщательно досматривала содержимое сумок, заставляла включать ноутбуки и фотоаппараты и объяснять, зачем нужно с собой столько техники.





Охрана президента устроила серьёзный досмотр на входе в Экспоцентр





После 9:00 двери Экспоцентра закрыли и усилили охрану возле главного входа, а рядом с рамками встали кинологи с немецкими овчарками — силовики не пускали никого в сторону дверей дальше стойки регистрации и просили не подходить близко к окнам.





Путин остался доволен работой новосибирских физиков





Сперва Путину показали выставку «Технопрома». Во время визита президента здесь было не так многолюдно, как в первый день, — возле стендов оставили по одному человеку. По словам очевидцев, Путин быстро обошёл выставку вокруг и задержался только возле двух стендов — компании Angioline и Института ядерной физики им. Г.И. Будкера. Больше всего Владимира Владимировича интересовало, как идёт работа над синхротронным ускорителем в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера — в феврале Владимир Путин обсуждал этот проект вместе с председателем СО РАН Валентином Пармоном и руководителем ИЯФа Павлом Логачёвым. По словам Логачёва, встреча была очень быстрой, он только успел доложить о проделанной работе, но Путин остался доволен.





Выступление президента ждали около полутора часов





На пленарное заседание чиновников, учёных и журналистов пригласили в 9:30, однако президент вышел на сцену только в 11:10. Уже через 20 минут ожидания под фильмы об успехах Новосибирской области сидящие в зале вздрагивали от любого шума, озираясь по сторонам и гадая, с какого входа ждать президента.







Александр Карелин не отказывал поклонникам в фото в ожидании Путина





Почти после часа ожидания президента сидящие в конференц-зале, кажется, перестали стесняться и стали приставать к Карелину с просьбой сделать совместное фото.





Зал приветствовал президента стоя





Когда всё-таки объявили выход президента, первые ряды, где сидели крупные чиновники, моментально поднялись на ноги. Вслед за ними пришлось встать и остальным. Путин быстро прошёл к трибуне и бодро зачитал речь почти на 9 минут.







Путин говорил, что необходимо повышать привлекательность российской науки для иностранных учёных



В своей речи президент уделил много внимания Академгородку и разработкам институтов СО РАН. «В наших планах — создать сеть из таких установок: от подмосковного Протвино до новосибирского Академического городка и острова Русский во Владивостоке. Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития России, в появление территорий с высокой концентрацией исследований и разработок. Одним из флагманов здесь должен стать и новосибирский Академгородок. Ну, собственно говоря, он и является таким флагманом, — но будем всячески поддерживать это его качество», — говорил Владимир Путин.





Президент не смог отказать самбисту в автографе





Закончив выступление, Путин тут же покинул сцену и в сопровождении охраны вышел из зала — никого не выпускали в холл ещё минуты две, чтобы президент мог уйти. Однако некоторым участникам «Технопрома» повезло — президент из спортивной солидарности дал автограф бывшему самбисту. «Я в прошлом белорусский самбист, дзюдоист, служил в спецвойсках Белоруссии. Мне сказали передать привет от белорусских самбистов, и он обязательно отреагирует, для меня это честь огромная», — похвастался генеральный директор «МТЗ Сибирь» Дмитрий Белайц. Через несколько минут Владимир Путин покинул здание и уехал в Обь.





Жители города Оби в ожидании Путина





Пока Путин выступал на «Технопроме» и знакомился с научными разработками, жители города Оби уже ждали его у здания новой школы. Школу № 2 на Геодезической построили практически за год — на неё потратили около 800 миллионов рублей.







Перед школой собрались около 50–60 человек





За два часа до приезда Путина вблизи школы расставили экипажи ГИБДД, соседние дворы очистили от машин. Возле школы было пусто, лишь изредка прогуливались сотрудницы ГИБДД с жезлами, а у ворот здания стояли люди в чёрном. Встречающие Путина жители Оби то открывали, то закрывали зонтики — периодически начинался лёгкий моросящий дождь. Многие предусмотрительно оделись теплее и даже взяли с собой раскладные стульчики — оказалось, не зря, потому что ждать пришлось долго.







На территорию школы никого не пускали





Надо сказать, что сотрудники ГИБДД почти не мешали народу. Лишь когда зашипела рация и раздался вой сирен, они попросили отойти за дорожный знак в метре от дороги и стоять только на тротуаре.







Вокруг школы и возле близлежащих зданий стояли экипажи ГИБДД





Корреспондент пообщалась с местными жителями по поводу ожиданий от встречи с Путиным. Конкретных вопросов они не придумали, сославшись на то, что их либо много, либо не знают. Большинству, скорее всего, было просто любопытно оказаться в двух метрах от президента и посмотреть на его кортеж.







Президентский кортеж подъезжает к школе





Когда тонированные «Мерседесы» появились на горизонте, люди начали всматриваться и шептать: «Где он», махать всем машинам. В здании делегация была около 40 минут. За это время Путин осмотрел несколько кабинетов и поговорил с коллективом.





Трёхэтажную школу построили практически за год





Новая школа откроется 1 сентября. В коридорах светло и ещё немного пахнет извёсткой. Но в библиотеке уже расставлены книги.





В школе готовились к приезду Путина





По словам директора школы, художественный фонд библиотеки — около 5 тысяч экземпляров, учебников — около 11 тысяч. И как минимум один портрет президента.







Одна из зон школьной библиотеки





Родители, которые пришли на встречу с Путиным, сказали, что собираются устроить здесь больницу для книг — место, где ученики смогут заклеивать старые книжки.





В школьном бассейне шесть дорожек





В бассейне уже налита вода, в кабинете химии уже заполнены пробирки. Школа № 2 в городе Оби, пожалуй, станет образцом того, как в принципе должна выглядеть хорошая школа, в которой действительно хочется учиться.





Тренажёрный зал





Школа рассчитана на 825 учеников. Территория внушительных размеров — просто поле со спортивными снарядами и площадка для командных игр. Актовый зал на 500 мест таких размеров, что можно устраивать городские концерты звёзд.







Школьный актовый зал с профессиональным оборудованием для артистов





Тем временем уже замерзшие жители города Оби всё ещё не теряли надежду пообщаться с президентом. Корреспонденты заметили перед зданием начальника управления ГИБДД Сергея Штельмаха, который стоял вместе с экипажами на пути следования кортежа и общался с заместителем губернатора Юрием Петуховым.







Кортеж президента отъезжает от здания школы





Взволнованные мальчишки, увидев открывающиеся ворота, смеялись и гадали, в какой из машин выезжает Путин. Президент оказался в микроавтобусе, который неожиданно остановился на выезде. Небольшая толпа горожан рванула к нему.











Первым делом президент поделился с жителями впечатлениями от новой школы. Пожал руку ребёнку и начал общаться с многодетной матерью по поводу её квартиры. «Ну вот, видишь, хоть увидели», — произнёс пожилой мужчина в толпе. Вопросов про пенсионный возраст или про какие-нибудь санкции никто не задавал — наверное, растерялись (или соблюдали какой-то неписаный регламент встречи с народом). Потом кто-то просил решить проблему с фонарями на повороте в Геодезию. Многодетная мать, которая оказалась рядом с президентом, тихо пожаловалась, что у неё нет жилья. В ответ Путин что-то шепнул врио губернатора Травникову, и они оба махнули ей головой.





Путин и Травников общаются с народом





Не выдержавшие эмоционального напряжения пожилые женщины неожиданно (возможно, даже для самих себя) начали выкрикивать: «Мы вас любим, живите 100 лет!». Но потом люди опомнились и решили всё-таки что-то спросить. Один пожилой мужчина даже попытался пройти сквозь охрану, но его пропускать не хотели. В это время Путин уже заканчивал недолгие диалоги с народом и буквально через несколько минут сел в машину.





В общей сложности Путин общался с людьми около 5 минут





Кортеж отъехал, и люди стали расходиться. Мужчины ворчали, а женщины делились впечатлениями о том, «какой он». Правда, нашлась в этом празднике жизни и ложка дёгтя. Сотрудницы ГИБДД, похоже, тоже перенервничали за время ожидания: одна из них сильно испугала ребёнка, который хотел посмотреть на президента. «Она кричит ему: "Что ты здесь вылез?", когда мальчишка просто вышел за тротуар, — пожаловалась НГС молодая женщина. — А он стоит, растерялся и не может ничего сказать. Орала прямо на него. Он же ребёнок. Простой народ ведь, что он может сделать?».





Самолёт президента вылетел из Новосибирска около часа дня





Парковку перед аэропортом Толмачёво, которую накануне перекрыли сотрудники ДПС, открыли сразу, как только борт № 1 покинул Новосибирск, — тут же из терминала вышли десятки полицейских, среди которых не меньше половины были молодые сотрудницы.



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НГС следил за поездкой Владимира Путина в Новосибирск в режиме онлайн — здесь можно посмотреть запись выступления президента на «Технопроме».