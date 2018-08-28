Старьё бьёт новьё: древняя «Тойота» против «Лады Весты»

Легендарная «Камри» в 40-м кузове бьёт простором и мощностью, но может уже рассыпаться по запчастям

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — новый отечественный автомобиль «Лада Веста», оснащённый многими современными системами безопасности, с нулевым пробегом и на гарантии. Против него японское качество, надёжность и более высокий класс — 11-летняя «Тойота Камри» в 40-м кузове. Подробнее о том, какую машину выбрать за те же самые деньги, — в обзоре НГС.АВТО. 

Старьё бьёт новьё: древняя «Тойота» против «Лады Весты»


У «Лады Весты» очень много комплектаций, мы остановимся на среднем уровне Comfort/Multimedia с достаточно хорошим оснащением. Это будет переднеприводной автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Оснащение включает в себя бортовой компьютер, центральный подлокотник с боксом, электроусилитель руля, регулировку руля по вылету, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, задний парктроник, камеру заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, многофункциональный руль, сенсорную мультимедийную систему с навигацией.


Старьё бьёт новьё: древняя «Тойота» против «Лады Весты»


Безопасность обеспечивается двумя фронтальными подушками, системой ABS, системой контроля устойчивости ESC, противобуксовочной системой TCS. Есть дневные ходовые огни, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, сигнализация, защита двигателя. Салон такой «Весты» тканевый, пластик в машине жёсткий, но в целом всё смотрится удовлетворительно. Быстро на этой версии ездить не придётся — разгон до сотни 14,1 секунды. Да ещё и надо совладать с роботом, который на «Весте» имеет свойство долго переключать передачи и заставлять машину клевать носом. Зато багажник вместительный — 480 литров, клиренс неплохой — 17,8 сантиметров. Длина «Весты» — 4410 мм, это достаточно вместительный и не тесный автомобиль. Стоимость нашего варианта — 690 900 рублей.



Старьё бьёт новьё: древняя «Тойота» против «Лады Весты»


За эти же самые деньги можно выбрать проверенную и популярную в Сибири иномарку — Toyota Camry в 40-м кузове. Правда, машине будет уже больше десятка лет — 2007 год выпуска. Зато класс гораздо выше и мотор мощный — 2,4-литровый, 167 л.с. Классический автомат, привод такой же, передний. Длина этой «Камри» — 4815 мм, с простором тут проблем нет. Багажник внушительный — 535 литров. Клиренс, правда, всего 16 сантиметров, и с большой базой и свесами придётся частенько за что-нибудь цепляться.


Старьё бьёт новьё: древняя «Тойота» против «Лады Весты»


Салон будет, скорее всего, кожаный, но с многочисленными следами эксплуатации. Мягкий пластик, передняя панель, вставки под дерево — всё это уже со следами износа. В оснащении: кожаный мультируль, ксеноновые фары с омывателем, датчик света, центральный подлокотник, электропривод передних сидений с подогревом, двухзонный климат-контроль, обычная не сенсорная аудиосистема с 6 динамиками, парктроники, круиз-контроль. На «Камри» этих лет уже имеется система курсовой устойчивости, есть и антипробуксовочная система, и, разумеется, ABS. Высока защищённость людей в салоне — фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки, коленная подушка водителя. 


Итак, за 700 тысяч можно получить новую, оснащённую, хотя и отечественную машину или остановиться на старом проверенном варианте. С «Вестой» в первые годы проблем быть не должно, разве только по мелочи что-то сломается. Небольшие расходы на ТО, умеренное потребление топлива. Старая «Тойота», хоть она и «японка», потребует поочередной замены многих деталей, выработавших свой ресурс, — и в подвеске, и в двигателе. Плюс расходы на бензин и противоугонные системы — модель считается угоняемой. Какой же всё-таки автомобиль выбрать — решат читатели НГС.


Ваш выбор?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Новая LADA Vesta
  • 11-летняя Toyota Camry
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

Столица дешёвых иномарок

Машины в Москве оказались дешевле на 200 тысяч — но приезжий может купить хорошее авто только за час.


НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Прочтений: 223

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено