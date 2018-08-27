Учёный против девочки с иглой: можно ли заразиться ВИЧ от укола в толпе

Полиция ищет девочку, которая колет прохожих на Маркса, — врач рассказала, грозит ли им СПИД

Новосибирцев задела новость о девочке, которая колет шприцем прохожих на площади Маркса , — одна из пострадавших подробно описала, что это был за укол и как выглядит странная девочка с иглой. Жертва укола написала заявление в полицию и пошла в Центр по профилактике и борьбе со СПИД — сейчас она с нетерпением ждёт анализов. Жители Новосибирска увлечённо обсуждают обстоятельства нападения, похожего на популярную «страшилку» из 90-х. В процессе дискуссии выяснилось, что многие вообще не знают, как передаётся ВИЧ и для кого он опасен. Корреспондент НГС попросила ответить на самые популярные вопросы об этом вирусе главного специалиста региона по вопросам диагностики и лечения ВИЧ Елену Фаст.

Если меня уколют шприцем с кровью ВИЧ-инфицированного человека, я тоже заболею?







Действительно, риск такой есть, но важно понимать, что не сама иголка — источник ВИЧ-инфекции, а кровь, которая якобы содержалась в этом шприце, для заражения ей надо было точно попасть в кровь жертвы.







«Если это кровь ВИЧ-инфицированного человека — риски тогда, конечно, остаются. Поэтому этой девушке было предложено провести химиопрофилактику. Очень важны сроки химиопрофилактики, они должны быть не позднее 72 часов от момента такого контакта», — пояснила Елена Фаст.







Врачи берут анализы у обратившегося пациента, который к тому же подробно рассказывает о рискованной ситуации — это может быть как подобный укол, так и незащищённый половой контакт. Медики также могут посмотреть в специальной базе человека, с которым был контакт: положительный ли у него ВИЧ-статус, принимает ли он терапию.







«Если у нас нет информации — то мы только забираем кровь у [обратившейся] девушки. Дальше она должна наблюдаться в течение года — каждые три месяца она должна сдавать анализы крови на ВИЧ.





И при получении четырёх отрицательных анализов — спустя год — мы снимаем с диспансерного наблюдения», — говорит специалист.







А если меня поцелует или обнимет человек с ВИЧ — он меня заразит?







Нет. Объятия и поцелуи человека с положительным ВИЧ-статусом не опасны для здорового — в отличие от половых контактов и «обмена» кровью.







«Чтобы заразиться, необходимо попадание крови инфицированного человека в кровь здорового человека. Минимальное количество вируса может находиться в слюне ВИЧ-инфицированных, которые не получают антиретровирусную терапию. Но для того, чтобы человек заразился, необходимо минимум 4 литра слюны ВИЧ-инфицированного человека, чтобы была достигнута достаточная концентрация вируса. Но это из области фантастики», — предупредила врач.







Может ли меня заразить комар, уже напившийся чьей-то крови?







Нет, вирус сохраняется только в крови человека, комар не может передавать ВИЧ. То же самое касается и других насекомых или животных.







А в маникюрном салоне?







В официально открытых частных организациях — например, в маникюрных или тату-салонах — должны быть сертификаты, что они прошли контроль надзорных органов и получили все необходимые лицензии. Также клиент вправе попросить мастера показать, как проходит дезинфекция инструментов. Маленьким салонам, а особенно начинающим мастерам, работающим на дому, доверять не стоит — неизвестно, стерильны ли их инструменты.







Волонтёры часто устраивают викторины о ВИЧ в людных местах, например в метро, — за правильные ответы новосибирцам дарят презервативы, конфеты и браслеты





Так, объясните мне, ВИЧ и СПИД — это всё-таки одно и то же?







ВИЧ совсем не означает СПИД, повторяют врачи. Как объяснила Елена Фаст, СПИД — это терминальная, то есть последняя стадия в развитии ВИЧ-инфекции. Он возникает, как правило, у тех людей, которые поздно обращаются за медицинской помощью, годами не исследуют свой ВИЧ-статус, постоянно рискуют своим здоровьем (употребляют наркотики и/или занимаются сексом с малознакомыми людьми без презерватива) либо отказываются от назначенной терапии. У таких людей есть вероятность дожить именно до СПИДа и уже умереть от сопутствующих заболеваний — чаще всего от туберкулёза.







«Когда мы выявляем ВИЧ-инфекцию, лабораторно подтверждаем — в соответствии с санитарными правилами, с клиническими рекомендациями, — это не значит, что человек в ближайшее время погибнет, что это финал и приговор.





Пациентам с ВИЧ-инфекцией, особенно если диагноз установлен на ранних этапах инфицирования, гарантируют при получении человеком антиретровирусной терапии благополучную, качественную, долгую жизнь», — подчеркнула главный специалист по лечению ВИЧ.







Правда ли, что ВИЧ стали чаще заражаться совсем не маргинальные люди?







Да, из года в год растёт число людей, которые инфицировались из-за секса с ВИЧ-положительными партнёрами, а не из-за наркотиков. В начале этого года медики зафиксировали, что 48% заболевших жителей Новосибирской области заразились половым путём, а остальные — парантеральным (инъекции наркотиков внутривенно). Причём, по прогнозам медиков, скоро счёт сравняется — эта тенденция подтверждается не только в Новосибирской области, но и по всей России.





«Каждый из нас, и не употребляющий наркотики, имеет риск получить себе эту инфекцию — если не использовать средства индивидуальной защиты, если [были] какие-то случайные половые партнёры, о состоянии здоровья которых мы не знаем», — констатировала Фаст.







Иногда достаточно одного полового контакта с ВИЧ-инфицированным человеком, чтобы заразиться. По словам врача, женщины при половом контакте заражаются быстрее, чем мужчины, — в силу своих физиологических особенностей.







«Ещё всё зависит от того, насколько активен вирус у ВИЧ-инфицированного пациента. У нас есть пациенты — дискордантные пары — муж с женой. Это когда один из половых партнёров инфицирован, а другой — нет. Если инфицированный партнёр получает антиретровирусную терапию, <…> риск заражения полового партнёра при такой ситуации сводится практически к нулю», — пояснила эксперт.







Медики подчёркивают, что если беременная женщина с ВИЧ принимает специальную терапию, она родит здорового ребёнка





Если у ВИЧ-инфицированной женщины рождается ребёнок — он обязательно тоже будет болен?







По словам врачей, если женщина до и во время беременности принимала антиретровирусную терапию, то ребёнок будет здоровым.







«Это я могу с уверенностью сказать, потому что за каждой ВИЧ-инфицированной женщиной, родившей ребёнка, у нас установлено наблюдение. Мы контролируем каждого ребёнка, рождённого ВИЧ-инфицированной мамочкой. Если она получала терапию в течение беременности, получала её в родах и добросовестно давала препараты в течение месяца ребёнку для химиопрофилактики, в течение полутора лет — 18 месяцев — мы забираем анализы у ребёнка и видим, что эти мамочки рождают абсолютно здоровых деток. Мы их снимаем с диспансерного учёта», — отметила Елена Фаст.







Но если беременная женщина вдруг перестала принимать лекарства — есть риск передачи болезни ребёнку, и тогда он также будет вынужден всю жизнь принимать лекарства.







Как объяснила врач, медики не могут заставить беременную женщину, даже если она инфицирована ВИЧ, принимать специальные препараты. Но после родов, если женщина отказывается давать лекарства ребёнку, врачи обращаются в прокуратуру и органы опеки — они могут даже забрать младенца от ВИЧ-положительной матери, которая не собирается его лечить.







Врачи советуют каждому новосибирцу регулярно обследоваться на ВИЧ — для этого каждый месяц по городу ездят тест-мобили, где можно сдать экспресс-анализы





Если я всё-таки ВИЧ-положителен, я сразу это почувствую?







Симптомов может и не быть. Эта инфекция имеет свойство 10 и даже 20 лет никак не проявляться — только подтверждаться лабораторно. Елена Фаст отмечает, что за последние годы люди стали более подкованы в вопросах заражения этим вирусом, однако многие жители сильно заблуждаются насчёт тех, кто имеет положительный ВИЧ-статус.







«Всё-таки есть люди, у которых остаётся представление в голове, что пациент с ВИЧ-инфекцией внешне выглядит как-то не так, и сразу от него можно шарахаться:





что это истощённый, измождённый наркоман, человек социально неблагополучный, который является маргиналом, бомж и так далее. Не только наркоманы болеют, но и социально благополучные люди, которые внешне выглядят нормально, как и мы с вами.





Те люди, которые инфицированы не так давно и ведут здоровый образ жизни, совершенно могут не отличаться от всех остальных людей», — рассказала специалист.







Врач напомнила, что Новосибирская область входит в десятку регионов России по поражённости ВИЧ-инфекцией, и поэтому каждый человек должен регулярно обследоваться и знать свой статус. Для этого в людных местах Новосибирска и в районах области часто стоят тест-мобили, в которых можно анонимно пройти экспресс-тестирование и проконсультироваться с медиком буквально по дороге на работу.







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