Золотой трактор, намордник для храпунов и новый Академ: что покажут Путину на «Технопроме»

В Новосибирске открылся VI Международный форум и выставка технологического развития «Технопром-2018» — сотни участников уже приехали показать свои разработки. На форум собрались огромные корпорации, готовые решить проблему разбитых дорог в Новосибирске, учёные рассказывают, как будут лечить рак и инсульт, а маленькие стартапы демонстрируют свои идеи в поисках инвесторов. В первые же часы на выставке побывали сотни людей, однако все ждут, что завтра «Технопром» посетит президент Владимир Путин. Корреспонденты НГС прогулялись по выставочному залу «Технопрома» и посмотрели, какие разработки учёные и инженеры покажут президенту.



VI Международный форум и выставка технологического развития «Технопром-2018» пройдёт в Новосибирске с 27 по 30 августа — сотни участников привезли сюда свои изобретения, рассказывают, как сделают жизнь обычного человека лучше, а многие ищут инвестора для своих идей. В день открытия в зале уже было не протолкнуться — представители компаний только и успевали рассказывать о своих разработках.









Этот робот может показаться детской игрушкой — на выставке с помощью джойстика пытаются закинуть детский мяч в маленькую баскетбольную корзину. На самом деле это промышленный робот, который используется на производстве пластиковых изделий.











Среди стартапов быстрее всех внимание привлекает инвалидная коляска-вездеход. Она может сама подниматься по лестницам, преодолевать любые бордюры и стоит как хорошая поддержанная инормарка — 400–500 тысяч рублей в зависимости от комплектации.





«Допустим, живут люди в пятиэтажке, хрущёвке, там ни повернуться, ни развернуться. На ней можно спускаться хоть с пятого, хоть с четвёртого, хоть со второго этажа. Выезжать на улицу, поребрики, любые преграды», — рассказал представитель «Катэрвил» Сергей Манджиев.









В центре выставки проект развития Академгородка — здесь институты и НГУ показывают макеты ключевых объектов, например кластера ядерной медицины, где будут применяться новейшие методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Чтобы открыть клинику бор-нейтронозахватной терапии, необходимы инвестиции на сумму 1,6 млрд рублей. Учёные НГУ и Института ядерной физики им. Г.И. Будкера обещают, что это будет первый в мире центр БНЗТ с ускорительным источником нейтронов, а в перспективе клиника при университете станет ведущим лечебным учреждением в стране.







Также ИЯФ покажет макет «Супер Чарм-Тау фабрики» — в прошлом году директор института академик Павел Логачев сообщил что создание коллайдера может завершиться в 2026 году.









Представители НГТУ предлагают решить бытовые проблемы прямо здесь и сейчас — инженеры изготовили нейтрализатор храпа.





«Мягкая повязка надевается на голову. В повязку вшит наушник, он никак не мешает спать. Когда человек начинает храпеть, раздаётся звук. Его задача — не разбудить человека, а заставить его перевернуться во сне, за счёт этого храп прекращается. блок воздействия на макушке, пробовал спать — никак не мешает», — разработчики показывают устройство китайской делегации. Кажется, те в восторге.











К иностранным гостям у российских изобретателей особый интерес — как сообщает читатель НГС, некоторые пытаются прямо на выставке продать свои разработки китайцам, обещая миллиардные прибыли.











Этот сложный шлем поможет в реабилитации людям, которые перенесли инсульт, — благодаря этому прибору учёные и врачи смогут поддерживать неповреждённые участки мозга.





«Это наведение сигналов на мозг через рецепторные системы — светом и звуком, — а также локально на мозг через магнитные поля малой интенсивности. Произошёл инсульт в одной части мозга, вторая берёт на себя её функции, и ей надо помочь, простимулировать. А вторая система [пояса на конечностях и груди] — это стимуляция кроветворения после химиотерапии. У человека с раком крови недостаток кровяных телец. Подбирая сигналы магнитным полем разной частоты и амплитудной модуляции, мы пытаемся достичь лечебного эффекта», — демонстрируют инженеры.









Кроме новосибирцев показать свои изобретения Путину приехали учёные из других городов Сибири — у томичей одна из самых крупных и наглядных площадок. Нет, это не бутафория из «Безумного Макса», а коптер, который может проехать там, где человек и автомобиль не могут пройти.





«У него очень маленькое давление на грунт — полграмма на квадратный сантиметр. Надо, например, посмотреть радиационно-химическую обстановку, но это обычно болота, озёра, — ходит по любому снегу, болоту, воде. Это нужно МЧС, правоохранительным структурам. Оборудование у него сменное. В данном случае камера, но у него подвешиваются химические, радиационные датчики», — хвастается сотрудник Томского государственного университета Владимир Гуцул.









Белорусы пришли на «Технопром» с шиком — представили трактор в золоте.







Чтобы сохранить асфальт в области, нужно поставить 18 постов с автоматическим измерением веса грузовых автомобилей, — специалисты считают, что дороги разрушаются не из-за качества асфальта, а из-за перегруза транспорта.





«Измерение параметров осуществляется без остановки транспортного средства. Автомобиль может двигаться на скорости до 140 км/ч, и в этот момент происходит взвешивание — определяются осевые нагрузки, количество колёс на осях транспортного средства, скорость. С комплекса идёт запрос сразу в базу данных по выданным спецразрешениям, есть у автомобиля разрешение на провоз негабаритного и сверхнормативного груза? Если нет, то автоматически данные попадают в центр фиксации административных правонарушений. Информация о перегрузе высвечивается сразу на табло. Наносимый ущерб в год сверхнормативными грузами — порядка миллиарда рублей. Соответственно, на капитальный ремонт тратится около 1,3 миллиарда рублей. Это поможет сохранить дороги», — показывает разработку «Ростелекома» Олег Сидоренко.







«Швабе» демонстрирует новинки медицинской техники — инкубаторы «Уральского оптико-механического завода» позволяют выхаживать младенцев с экстремально низкой массой тела, от 500 грамм. По словам представителей, в Новосибирске таких нет, зато в Кемерово их уже используют.







Это не просто бюстгальтер для занятий спортом — встроенные датчики передают на смартфон, с какой частотой бьётся сердце.



«В первую очередь это для тех, кто занимается спортом: и профессионалов, и любителей, и тех, кто занимается с персональным тренером. Сейчас это ещё сырой ЭКГ-сигнал, но потом будет расшифровка, будет выдаваться информация по сердцу, пульсу, он измеряет затраченные калории, количество пройденных шагов, технику выполнения упражнения. Мы планируем ещё измерять активность мышц — какие группы мышц были наиболее активны», — демонстрируют на площадке Technospark.



27 августа выставка открыта для всех аккредитованных посетителей, однако уже завтра до 15:00 зайти туда можно будет только тем, кого одобрила Федеральная служба охраны.







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