«У местных есть такая беда: "Потом решим". И это надолго»

Елизавета Прудникова живёт в столице Чехии уже четыре года — после окончания гимназии № 13 в Новосибирске девушка поступила в Карлов университет в Праге на специальность «социология и социальная антропология». До этого она дважды бывала в Чехии — на летних курсах для школьников, куда попала из-за газеты, которую в её класс принес учитель журналистики. В проекте «Сибирь, до свидания!» мы продолжаем рассказывать истории новосибирцев, которые навсегда уехали жить в другую страну. НГС узнал у Елизаветы, на чём можно сэкономить в столице Чехии, что продают в студенческой столовой и сколько раз в год местные жители празднуют дни рождения.

В 10-м и 11-м классе я ездила, так сказать, на разведку — в летнюю школу чешского языка для молодёжи при Карловом университете. Было объявление в студенческой газете НГУ, которую нам принёс учитель журналистики в гимназию, — о том, что есть познавательная летняя школа для детей до 18 лет. Мы эту газету брали для упражнений по написанию текстов, и её случайно увидела мама. Она начала этим интересоваться и решила, что будет полезно мне начать учить ещё один язык. Уже переехать по учёбе туда было моим собственным решением. Я узнавала все варианты по учёбе, а потом уехала на годовой подготовительный курс по чешскому для дальнейшего поступления. Ехала в основном за европейским образованием.







Кроме Карлова университета было ещё несколько вариантов — Высшая Школа Экономики, Масариков университет в Брно и Западночешский университет в Плзни. Поступила во все — только на ВШЭ не пошла на второй конкурс, так как знала, что поступила в Карлов. Но ВШЭ и не было первым приоритетом.





Высшее образование в Чехии действительно бесплатное, только это касается программ на чешском языке в государственных университетах. Частные все платные.





Также платные направления на английском во всех государственных университетах. Сначала документы собираются не на поступление в университет, а на зачисление на курсы. На этой основе человек получает долгосрочную визу. Если виза предоставлена курсами с правом проведения государственного языкового экзамена, то через полгода виза продлевается как вид на жительство. А уже с видом на жительство от курсов студент переходит на ВНЖ по учёбе в университете — делается это уже в Чехии. В случае с частным университетом и частными курсами — совсем другая и запутанная история.





Здание Карлова университета, в котором учится Елизавета

Документов нужно много. Это приглашение на курсы, его отправили сами курсы в Новосибирск. Чешская страховка — заказывается в Чехии через курсы, и потом нам её тоже отправляли. Финансы — спонсорское письмо от одного из родителей и выписка со счёта. Подтверждение о жилье — на тот момент это было подтверждение из общежития, тоже отправлялось в Новосибирск. Справка о несудимости — она нужна абсолютна всем. Обычно она выдаётся за 2 недели. Но я родилась не в Новосибирской области, а в Якутии, и запрос отправляли в место рождения, поэтому получилось, что ждали целый месяц. Справка о несудимости является одним из условий получения долгосрочных виз в ЕС по любой цели, кроме туризма. Ещё нужно предоставить подробную анкету и паспорт. Все необходимые документы оправлялись в Москву для перевода и возвращались нам обратно по почте. Потом мы записывались в Москву в консульство и ездили туда два раза — для подачи документов и для получения. Честно говоря, не дешёвое это развлечение для тех, кто не из центральной части страны.







Документы мы собирали уже в ноябре. В феврале их подали — ждали справку о несудимости и переводы, и где-то в апреле я получила решение об одобрении.







У перевода есть загвоздка — это может сделать только судебный переводчик и только на нотариально заверенной копии. Тогда судебный переводчик с русского на чешский был только в Москве и Питере.







Все вопросы надо решать самим





Самое трудное в первое время — это самостоятельность. Ты толком ещё не умеешь по-чешски, а решать вопросы надо самим. Родителей рядом нет — бытовые проблемы и обязанности только на тебе, а ещё надо учиться вовсю и не заболеть простудой или ещё чем-нибудь. Самое сложное, конечно, — это всё, что связано с визой: продления, переводы, собрать все документы, вовремя сдать и трястись, ждать, когда же позвонят и дадут ответ.







Сколько потратила на первую визу — честно, не помню. Со второй сложнее — это уже продление и зависит от типа визы. У меня были курсы при Карловом университете, и нам через полгода выдавался студенческий вид на жительство. Для его продления на год необходимо минимально 82 тысячи чешских крон. Это сумма на год, которой должно хватить студенту для проживания. Раньше эта сумма была намного меньше, но после всех политических и экономических коллапсов выросла до таких сумм. Это она и есть, спонсорское письмо — это просто бумага, где человек обязуется покрывать расходы на определённый период. Если грубо — это около 250 тысяч рублей.







Девушка живёт в Чехии уже четыре года, и пока её здесь всё устраивает

В ожидании скидок







Цены — это очень широкий вопрос, всё зависит от вкусов и привычек. Для москвичей здесь и сейчас как в Москве, а что-то и дешевле. Для меня что-то раньше было дорого, но я уже давно не пересчитываю на рубли, так как нет смысла — здесь другие продукты, материалы и сервис. Продукты можно покупать и по скидкам выгодно, что и делают все, а можно ходить и в элитный супермаркет. Транспорт, если сравнивать с новосибирским, — дорогой, но здесь и система другая. Одежда — есть и H&M, и New Yorker, а есть и получше, но дороже.







Сейчас лето — я беру овощи и фрукты, на них скидки к осени большие и можно что-то на заморозку набрать. Мясо я беру только говядину или курицу, и то по скидкам. Здесь дешёвая свинина, но я её не ем, иногда беру рыбу, так как привыкла к ней, но она дорогая — 500 рублей за форель отдавать не хочу, поэтому жду скидку и только потом беру. Молочка есть чешская — дороже, но лучше, есть из других стран — дешёвая, но химия. Также закупаюсь минеральной водой — не газированной, а с витаминами.







Живое молоко здесь будет стоить от 40 до 60 крон — 150 рублей. Яйца здесь продают как по шесть, так и по 10 штук, шесть штук будут стоить 40 крон.





Если курица-бройлер, то её цена будет где-то 100 крон со скидкой, это значит, что в ближайшее три дня истекает срок годности. Так, 1500 крон (около 4,5 тысячи рублей. — Е.М.) хватит на неделю точно, если питаться только дома, что бывает из-за учёбы тяжело. Я понимаю, что это так, грубо, просто здесь студенты реально питаются в зависимости от скидок. У самих чехов там почти также, просто с поддержкой родителей.







Цены на жильё, опять же, разные — зависит от того, какая квартира, район, общага или нет. В общаге можно найти и комнату с соседом за 3 тысячи крон, но это будет не лучшее состояние. Кто-то снимает квартиру с друзьями или ищет соседей. Я живу далеко от центра, ещё и район на окраине. Это студия в жилом квартале с русскоговорящей хозяйкой — 13 тысяч крон (39,5 тысячи рублей. — Е.М.) за месяц с коммунальными услугами включительно. Если расход воды и электричества больше нормы — доплатить нужно будет дополнительно. Эта цена по Праге считается очень хорошей, так как их повысили очень сильно за последний год.







Сморкаться на улице — это нормально





В Чехии тоже живут славяне — да, по потребностям и желаниям все люди одинаковы, но культура, история и воспитание — другие. Чехи не любят «дорого-богато» и всё напоказ. Одеваются как удобно и как им нравится — у девушек здесь нет культа худых и накрашенных, чем проще, тем лучше.







Наверное, для каждого туриста из России шоком всегда одна вещь — сморкаться на публике это нормально.





Это делают и во время лекций, и в метро — просто идут и сморкаются, так как держать в себе считается негигиенично и неприлично просто.







Пиво пьют практически все и везде — у нас в университете, например, продают в столовой студентам старше 18 лет.







Мне везде говорили о том, что все в Европе — геи, не моются и скупые. Что касается Чехии — никому просто нет до геев дела. Если идёт парень, который внешне показывает свою ориентацию, или девушка, то внимание будут обращать в основном русскоговорящие туристы. Да, есть определённая группа населения — консерваторы и радикалисты, которым это мешает и они пытаются завязать конфликт, но вот какой-то прям ярой «голубизны», скажем так, я здесь за 4 года не увидела. Всем всё равно, кого ты держишь за руку.





Не моются — иногда бывает, что могут на воде деньги сэкономить, но это обычно пожилые люди. Люди здесь не скупые, совсем нет. Речь идёт о независимости людей, поэтому каждый платит сам за себя.





Вид с крыши собора Святого Вита в Праге

То, чего никто не ожидает: по сложившейся истории все, кто из России, — коммунисты. Чехи считают, что все из России коммунисты, потому что в 1968 произошла оккупация Чехословакии войсками Варшавского договора, в том числе и войсками Советского Союза. Было там и много других стран, но ассоциация осталась только с русскими. Также есть проблема с тем, что нет различий между русскими, украинцами и белорусами, чехи в большинстве их не видят. Ещё я долго объясняла, что не все пьют водку, носят «адидас» и любят главу государства.







«В Чехии я перестала любить очереди»





Центр города я не очень люблю, там столько народу, но если говорить о городе — то мне нравится архитектура, маленькие улочки в центре, всё такое маленькое. В Праге всегда ощущение уюта, домашнее. А рядом современное искусство — такой контраст даёт интересный микс, и пусть иногда весьма странный.







Если говорить о Чехии — нравятся люди. Есть выражение в чешском языке: «сельский разум», — это как здравый разум, если идти согласно правилам логики и закона, то и проще жить. И здесь есть мелочи, которым можно радоваться просто так.







Например, чехи справляют День ангела — это как второй день рождения с подарками и небольшим столом.





Многие очень удивляются, когда я не могу назвать дату своего Дня ангела — у меня по имени его нет. Поэтому друзья решили, что перевод моего имени и будет моим Днем ангела, сказали, что это нечестно.







В Праге не нравится транспорт — всегда в нем жарко летом, а зимой жутко дует ветер в метро. В пятницу мало что будет работать, выходные летом — мало что открыто, для работающего студента сходить на почту становится проблемой. Перестала любить очереди совсем, могу прийти в другой день, но долго стоять точно не буду. А у чехов есть такая беда, как «потом решим», и оно может затянуться надолго. Поэтому решать что-то с госучреждениями надо за месяц, а лучше два до планируемой сдачи документов. То же самое и с врачами.







Есть и вещи, которых не хватает. Материально — это рыба, её здесь хорошей нет практически, и, скорее всего, это корейские салаты. Душевно — мама, конечно, и пара друзей, с которыми ещё есть связь. И может, ещё как Новый год справляли семьей — теперь это я и скайп.







Но вернуться не планирую, так как продолжаю обучение. Насчёт переезда — если объявится возможность лучшего обучения или профессиональная позиция — может, и уеду. Сегодня и завтра — меня здесь всё устраивает.







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