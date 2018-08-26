фоторепортаж

Замки нуворишей

Обзор очень дорогих коттеджей: в них есть бойницы и башенки для принцесс. Часть из них — уже руины

Какая девочка не мечтает стать принцессой — и, разумеется, жить в волшебном замке. Впрочем, чтобы жить в замке, не обязательно быть принцессой, достаточно просто обладать достаточным состоянием без всяких титулов. И если приобретение исторического замка где-нибудь в австрийских Альпах — тот ещё квест, то обзавестись чем-то похожим, но попроще, в Новосибирске несложно, к тому же местные замки не в пример доступнее европейских. Корреспондент НГС перебрала сотни объявлений о продаже коттеджей в Новосибирске и нашла настоящие крепости с бойницами над забором, башенки с флюгерами и фасады из редкого вулканического камня.

Проще всего найти «замок» по площади: как правило, строили такие дома по 400–700 квадратов, говорит специалист отдела продаж «Центрального Агентства Недвижимости» Юлия Дунаева.


— Один, я помню, был 780 кв. м, 5 этажей — это как два подъезда хрущёвки. Для меня это было вообще непонятно, и он, кстати, не пользовался спросом, хотя был дешевле коттеджей в 500 кв. м, — заметила она.


Замки нуворишей (фоторепортаж)


Один из таких просторных домов в 778 квадратов — с башенкой и флюгером на шпиле, как положено настоящему замку, — находится на улице Народной в Калининском районе. Правда, как уточнила Юлия Дунаева, это не жилой дом, а коммерческое здание: на первом этаже здесь работает ветклиника с кабинетами для приёма, на двух других — офисы, но при желании его можно сделать жилым. Стоит дом вместе с 4 сотками земли 40 млн рублей.


Замки нуворишей (фоторепортаж)


Ещё один колоритный коттедж продают на улице Гомельской в Юго-Западном жилмассиве, причём в узнаваемом замковом стиле здесь построили не только большой дом, но и домик для гостей, в который можно войти со двора, а можно и прямо с улицы. 


Замки нуворишей (фоторепортаж)


При этом в 3-этажном «хозяйском» доме на 685 кв. м за 27 миллионов — всего 5 жилых комнат, зато есть ещё сауна с бассейном, бильярдная, кинотеатр и спортзал. Обойдётся всё это богатство на участке в 18,5 соток в 27 млн рублей.


Замки нуворишей (фоторепортаж)


Стоит отметить, что хотя владельцы и соглашаются на рекламу своих домов на крупных сайтах, огласка их всё-таки смущает. Как правило, подобные дома находятся в закрытых, почти режимных посёлках, так что ценителям такой архитектуры насладиться ею вряд ли удастся.


«Качественно построенных с хорошей планировкой кирпичных домов не так много, но Вам повезло этот дом из 'качественного списка' и находится в сказачном месте с хорошими соседями», — подчёркивается в объявлении о продаже особняка за 25 млн рублей в «Лесной Поляне» (орфография и пунктуация сохранены).


Замки нуворишей (фоторепортаж)


Этот относительно небольшой — всего-то 430 кв. м — коттедж продают за 18,5 млн рублей. Его построили в микрорайоне Аэропорт, и он похож на настоящую крепость. В объявлении указано, что здесь можно открыть офис (он уже обеспечен офисной мебелью и настоящим мраморным столом), а можно и мини-гостиницу: в доме 11 комнат только на надземных этажах, ещё 4 — в подвале.


Замки нуворишей (фоторепортаж)


При этом небольшой замок не только снабжён башенкой со шпилем сам — ещё две декоративные башенки венчают калитку в заборе, а сам забор из крошечных точёных пик по-королевски украшен коваными орлами. Ну, может, не по-королевски, но у вассалов наверняка было нечто подобное.


Замки нуворишей (фоторепортаж)


Ещё один дом-замок площадью 433 кв. м выставили на продажу в посёлке Элитный: обязательная башенка, арочные окошки, кирпичный декор на фасаде (кстати, вертикальные кирпичики, полукругом выложенные над окнами, даже называются «замковым камнем»). Кроме того, в доме сразу два бассейна: один — в цоколе, один — на участке рядом с домом. Обойдётся такой дом с 21 соткой земли в 18 млн рублей.


Замки нуворишей (фоторепортаж)


По оценкам специалистов, особенно много домов-замков в Новосибирске строили в конце «нулевых» и начале «десятых».


— Люди из 90-х вышли, денег заработали и начали строить что в сериалах насмотрелись — кто во что горазд, там и башенки были, — вспоминает Юлия Дунаева.


Помог в целом экономический подъём в стране, добавляет руководитель отдела загородной недвижимости «Жилфонда» Александр Зверев: в то время валюта была недорогой, а у людей была уверенность в завтрашнем дне, и они не боялись вкладывать в свои дома огромные суммы и брать кредиты на «детские мечты».


Впрочем, не всем удалось их реализовать, и сегодня в объявлениях можно встретить недостроенные дома, которые больше напоминают руины замков, чем сами замки. Этот коттедж в Огурцово — местная достопримечательность. Когда-то недостроенный дом площадью 600 кв. м был самым большим в посёлке. 2 года назад местные жители рассказывали, что он принадлежал «состоятельному человеку, который теперь в местах лишения свободы отбывает большой срок».


Замки нуворишей (фоторепортаж)


Ещё один примечательный недостроенный замок нашёлся среди сосен ДНТ «Ельцовка». Причём примечателен он не только архитектурой: внушительный фасад с арками и резными карнизами отделан армянским туфом — визитной карточкой старого Еревана. В 2-этажном доме спланировали 8 комнат нестандартной планировки (пришлось уступить необычной архитектуре), несколько санузлов и большой бассейн, и, собственно, всё, что нужно сделать покупателю, — найти 40 миллионов на сам дом и участок в 15 соток и ещё пару десятков миллионов — на достойные его ремонт и обстановку.


Замки нуворишей (фоторепортаж)


Этот коттедж на территории Вторых Чкаловских дач бросили строить, очевидно, уже давно: облицовочный кирпич кое-где успел осыпаться, а участок зарос травой. Просят за недострой площадью 255 кв. м относительно немного — 10 млн рублей, но приобрести его можно за наличные, подчёркивается в объявлении.


Такие предложения всегда заметны и привлекают внимание, но на самом деле довольно редки, отмечают специалисты. По примерной оценке владельца компании Nazarov&Partners Александра Назарова, их доля на рынке вряд ли дотягивает до 5%. По информации аналитиков портала N1.RU, хотя за год число таких объявлений выросло на 13,5%, их всё равно всего 379.


Замки нуворишей (фоторепортаж)


— Сейчас в тренде практичность. Многие огромные и очень дорогие в содержании дома из тех времён остались недостроенными, стоят заброшенные. Продать их крайне сложно. Впрочем, как и достроенные дома, — пояснил Александр Зверев. — И желающих продавать такие объекты сейчас не так много, поскольку цены на них упали как минимум в 2 раза. Например, коттедж, который был куплен в 2012 году за 3 000 000 долларов сегодня можно продать не дороже 20 000 000 рублей. Собственники, разумеется, не хотят нести столь огромные потери. Это горько и обидно. Поэтому выставляют свои «замки» на продажу только в крайних случаях.


— По большому счёту каждый проект имеет свой вес уместности, каждый проект — крутой, но рынок хочет другое, — соглашается Александр Назаров. — По факту потенциальный покупатель таких проектов — возможно, всего один человек в мире, у которого вкус совпадает с текущим владельцем. И этот человек, возможно, через 10 лет, через 100 лет появится.


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