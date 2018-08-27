«Времени не хватает — все силы забирает работа»

Сергей Лунёв проработал в ресторанном и торговом бизнесе много лет. Но два года назад он получил приглашение от предпринимателей, у которых в Болгарии был магазин русских продуктов. По его словам, переезд в Болгарию не был эмиграцией или бегством. Лунёв до сих пор называет свою работу в другой стране командировкой. Однако даже самая близкая, казалось бы, страна дальнего зарубежья всё ещё преподносит сюрпризы. История Сергея продолжает нашу рубрику «Сибирь, до свидания!» .

Проросла «Березка»





Последним местом моей работы в России был ресторан Red House. Дела здесь шли непросто, хотя заведение работало в плюс, пусть и небольшой. Этот ресторан был моим детищем, но это пристрастный взгляд. Всё-таки это был бизнес. И выход из него в пользу более перспективного дела было логичным и оправданным. В начале 2016 года я получил приглашение от владельцев сети русских магазинов «Березка» развивать направление кулинарии этой сети, работающей в Болгарии и Румынии. Эта работа выглядела более интересной в плане профессионального развития. И действительно, из небольшой кухни в Софии 2016 году мы выросли до двух кулинарных цехов в Софии и Варне. Производим ассортимент салатов: от популярных оливье и селёдки под шубой до сезонных и авторских салатов.





Витрина с салатами в магазине «Берёзка»

«Березка» не претендует на какую-то строгую аутентичность — это русская кулинария в самом широком смысле этого понятия, с многонациональным российским и советским кулинарным опытом.







Вживание в новую жизнь прошло без особенных проблем. Во-первых, Болгария в принципе не так уж сильно отличается от России (похожи языки, есть общая история). Но главное — это наличие любимого дела. Сложнее может быть, когда люди приезжают сюда, убегая от чего-то, не понимая, чем будут заниматься в другой стране. Ни знания языка, ни каких-либо необходимых денег, ни друзей здесь.







Храм-памятник Александра Невского в Софии





Самым сложным в моей болгарской жизни было определить дочь в школу. В болгарскую отдавать ребенка не хотелось из-за разницы программ и языка преподавания. В итоге мы смогли получить место в школе при посольстве РФ в Болгарии, где кроме детей сотрудников посольства учатся дети из России, Болгарии, Армении, Азербайджана и других стран. Это позволило девочке не только быстрее привыкнуть к местной жизни, но и подтянуть английский. А общаясь с одноклассниками, дочь начала понемногу говорить и по-болгарски.







Только всё же не Россия







При всей близости (географической и ментальной), Болгария отличается от России даже на бытовом уровне. Первое, на что я обратил внимание, — это количество курящих людей, особенно женщин. На улицах, на ходу, в подземном переходе, на детской площадке. Много и курящих подростков. Сигарета часто не обходится без кофе. Автоматы для его продажи стоят повсеместно. Качество, правда, оставляет желать лучшего (обычно это жиденький американо, который здесь называется «дълго кафе»).







Типичное блюдо болгарской кухни. Его, правда, ещё нужно запечь





Ещё одним открытием стало обилие людей с лишним весом. Болгары любят блюда с тестом — фаворит здесь «баница» — что-то вроде пирога из слоёного теста с начинкой из брынзы. Любят здесь и пива выпить, которое в обычной ситуации предпочитают вину, что было тоже неожиданно для южной страны с богатыми традициями виноделия.







Из непривычных для меня как человека, профессионально связанного с торговлей алкоголем, вещей в Болгарии бросается в глаза спирт, который свободно продается в аптеках, но кроме медицинских целей никому в голову покупать не придёт. Ибо из крепких напитков здесь более чем достаточно, причём не только в магазине, но часто и домашних, плодовых дистиллятов — ракий. По закону продажа такого «самогона» запрещена, но в реальности проблем его купить нет. При этом привычная нам водка здесь тоже в чести.







Свитер обойдётся дешевле







Оказавшись сама по себе, Болгария медленно, но верно движется в сторону Западной Европы. Скажем, в новых домах здесь уже всё чаще не делают ни отопления, ни горячей воды. Это уже дело владельца квартиры, который сам ставит себе и бойлер и электронагреватели. И сам решает, что ему выгодней — надеть лишний раз свитер или оплачивать большие счета за электроэнергию.





Сергей Лунёв





В зависимости от оборудования и температуры зимой, месячный счёт может колебаться от 75 до 250 евро (от 5900 до 19 600 рублей). В тёплое время, правда, счета существенно сокращаются (примерно до 15 евро (1200 рублей). Радует то, что это самое тёплое время начинается в Болгарии уже в марте и длится до октября.







Общественный транспорт в Болгарии тоже уже недёшев: базовая цена поездки — 0,80 евро (63 рубля). Однако здесь можно сэкономить, купив проездной. В целом цены в Болгарии похожи на российские, говорит Лунёв. Что-то дороже (например, топливо), что-то дешевле (европейские б/у автомобили, овощи-фрукты в сезон).







Вкус родины







Цены на продукты в Болгарии примерно соответствуют российским. Но вот что касается выбора овощей и фруктов, то он, конечно, больше. Во-первых, ими богата сама Болгария, во-вторых, всё это в изобилии растёт в соседних странах (Греции, Турции, Сербии и т. д.).







Характерное блюдо русской кухни — чебуреки (цена указана в евро)





А вот хороший сыр придется поискать. То есть с местными, домашними (вроде брынзы или местного аналога сулугуни) всё более или менее хорошо, но дальше уже сложнее. В магазинах полно свежей рыбы (барабулька, бычок, калкан, форель, карп, и т. д.), но вот готовить её здесь не умеют, поскольку безбожно пережаривают.





Вход в один из магазинов «Березка»





В любом здешнем сетевом магазине (хоть болгарской, хоть немецкой сетей) можно купить «руска салата» — аналог современного оливье. Правда, качество может быть очень разным. В самых дешёвых вариантах это может быть только картошка с морковкой, яйцом и большим количеством плохонького майонеза, приправленного консервантами. Зато и цена такого «русского салата» может опускаться до 100 рублей за кило. Если сделать оливье по классической советской рецептуре, то выйдет раза в 2,5 дороже.







Трудолюбивые уже уехали





Главная проблема для меня как для управленца — дефицит кадров. Наиболее активные и трудолюбивые болгары уехали на заработки в Германию и другие страны Западной Европы. Выручают нас бессарабские болгары, приезжающие на историческую родину из Молдовы и Украины.







На кухне, где делают выпечку для «Березки»





Но даже это не всегда спасает. Люди привыкли к более размеренному ритму жизни и даже более высокая заработная плата людей мотивирует далеко не всегда. Частые перекуры, несколько кофе, обед. А чуть надавишь, чуть ускоришь или замечание сделаешь — обижаются, убегают даже. Фартук снял, стрельнул оскорбленным взглядом и бежать.







Отдых без отрыва от производства







Для жителей России Болгария ассоциируется прежде всего с туризмом. Это действительно чудесная страна, причём здесь много интересного и помимо черноморского побережья. Есть в Болгарии и горнолыжные курорты (Банско и Боровца), и термальные источники, и красивые леса. А главное, есть хорошие дороги, чтобы до всего этого добраться. Из Софии до моря на машине порядка пяти часов, а самолётом — и вовсе минут 30.







Кроме самой Болгарии под боком и Сербия (от Софии в 60 км), и Греция с Македонией. Везде есть что посмотреть. Правда, времени даже на такой внутренний туризм не хватает, все силы забирает работа. Но приходится обходиться короткими вылазками в соседние страны. Зато можно сесть всей семьей в машину и доехать, например, до черногорской Адриатики.







Братья болгары







Болгария — едва ли не единственная страна бывшего Варшавского договора, у которой к СССР и России в целом нет претензий. Поэтому отношение к нашей стране здесь по-прежнему тёплое, а взрослые люди за 40 лет если и не говорят, то по крайней мере неплохо понимают по-русски.







Сергей Лунёв с работниками «Березки» в Софии





Но у молодёжи уже другие приоритеты — люди учат английский. Но, даже не зная русского, молодые болгары всё ещё прекрасно знают, что именно Россия освободила их страну от османского ига. Акты вандализма, которые раз в год случаются по отношению к памятнику «Алёше» в Пловдиве или мемориалу советским воинам в Софии, никак не отражают отношения болгарского народа к народу российскому.







Политикой наиболее активно интересуется более возрастная часть населения. Российская внешняя политика всегда в центре их внимания. Очень любят Путина и говорят, что избрали бы своим президентом, будь у них такая возможность. Правда, с подробностями внутриполитической и внутриэкономической ситуации в России люди знакомы мало.







Дом есть дом







Я не считаю себя эмигрантом. Просто здесь есть интересное дело, которое приносит удовлетворение, причём не только материальное. Ведь, по сути, мы здесь занимаемся продвижением российской культуры за рубежом. И это доставляет реальный кайф.







Болгария позволяет не только работать, но и путешествовать. Правда, времени на это почти нет





По большому счёту я вообще не считаю, что я «уехал». Я в командировке нахожусь. Долгосрочной и очень важной: для меня, для «Березки», для моей страны, для международных отношений, так сказать.







Единственное, чего всё же не хватает, — это живого общения с оставшимися на родине друзьями и родными. Взгляды, интонации, пожатия рук, обстоятельные разговоры... Социальные сети этого никогда не заменят.







Читайте также:

«От местных обычаев волосы дыбом»

Сибирячка уехала в тропический рай — там высокие цены, нет бесплатной медицины и странные традиции.

