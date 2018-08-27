Сдаём на права - только «город»

Новосибирские автошколы рассказали, почему не нужен экзамен на автодроме и как надо сдавать «город»

Вокруг предложения ГИБДД России об объединении экзаменов «автодором» и «город» в одно целое разгораются споры. В Москве крупная Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) и общество ДОСААФ выступили против такого нововведения. Там посчитали, что многие элементы автодрома невозможно найти в городских условиях, поскольку на реальных улицах нет чётких границ площадки, конусов, правильной горки. А значит, появится необъективная оценка со стороны инспекторов ГИБДД и возможности для коррупции. НГС.АВТО спросил представителей новосибирских автошкол, надо ли отменять экзамен на автодроме и проверять все знания ученика только в городе.

Напомним, с предложением о реформировании правил приёма экзаменов на водительские права выступил начальник ГИБДД России Михаил Черников. В частности, он предложил отменить экзамен на автодроме, а всю практику проверять в городе. «Сейчас практическая часть экзамена разбита на две части — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», — заявил Черников.





Дмитрий Сидоров, руководитель ассоциации автошкол Новосибирской области «Безопасная дорога». «Я разговаривал с директорами автошкол, 19 часов автодрома для учебного процесса просто необходимо. А уже где сдавать экзамен — или на автодроме, или в городе, это второй вопрос. У нас всё же мегаполис. Да, где-то в Чулыме, в Барабинске можно найти место, где можно производить и качественную параллельную парковку, и подъём на горку, и спуск с горки.





У нас в мегаполисе тоже можно, но у нас очень сильное интенсивное движение, и как вот реально реализовывать экзамен, остаётся вопрос?





Если не будет изменений в программе подготовки, автодромы как были, так они и останутся. Я склоняюсь к тому, что как элемент учебной программы автодром нужен, а как экзаменационный элемент — то нет».







Сергей Поспелов, заместитель директора автошколы «Перекрёсток». «Если подходить адекватно, то это решение неплохое. Людям нужно уметь ездить и ориентироваться в городе. Принцип тот же самый, а первоначальные навыки мы и так обязаны им давать. Автодром останется для обучения, для получения первоначальных навыков. А как экзамен он не нужен, в общем-то, это пустая трата времени. Вся Европа работает так, в городе экзамен принимают. В принципе теория и первоначальные навыки возлагаются на автошколы, а реально экзамен пусть принимают уже инспекторы в городе.





Это более эффективно будет, и мы больше уделять внимания будем не автодрому, а городу».







Маргарита Политова, директор автошколы «Ягуар». «На повышать мозги учащихся прежде всего. Если они не могут выполнить простую парковку в городе, то сиди дома. Выпускник автошколы обязан сразу сдать экзамен в городе, потому что вот он сегодня получил права, и человек, у которого 20 лет стажа, — они в ответственности абсолютно уравнены. Человек, который сдает экзамен и получает права, он должен парковаться и мордой, и задним ходом, и боком. Пусть в городе экзамен сдают».







Ирина Домарацкая, директор школы контраварийного и экстремального вождения «Автодрайвер154». «Если речь идёт об экзамене, то если тренировка была на автодроме, то экзамен на автодроме как таковой — его можно и не делать, это как бы лишний пунктик для водителя.





В целом можно в городе проводить экзамен, но, с моей точки зрения, какой-то внутренний в автошколе экзамен на автодроме должен быть.





Прежде чем выпускать человека в город, нужно понимать, что он что-то освоил, какие-то азы. Что-то должно быть, какое-то разрешение для этого студента выходить на экзамен в город».







Виктор Жигулин, директор «Центра высшего водительского мастерства». «Вообще автодром надо упразднять, он не решает проблем безопасности. Что они по горке по этой поездили, развернулись в ограниченном пространстве — всё, безопасность решена. Лучше бы люди учились движению в городских условиях.





Надо не экзамены объединять, а просто проверять вождение в городских условиях, как водитель перестраивается, как соблюдает рядность, скоростной режим.





Если есть место для парковки — проверить парковку, только чтобы это было не в ущерб другим автомобилям, которые припаркованы. Тут надо осторожно, взвешенно подходить к вопросу. Не должно быть понятия «автодром и город объединить», а просто вождение должно быть в городских условиях. В городе нет боксов, передним или задним ходом заезжать, есть только параллельная парковка. Упражнения с автодрома — горку или заезд в гараж — переносить в город не надо. Где они начнут искать гараж, это может дойти до абсурда».







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