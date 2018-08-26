«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные

«Гелик» с номерами Н444НН встал на тротуар у часовни, а водителя «Крузера» сравнили с оленем

В новом, 87-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген», показавший всем престиж и безнаказанность, парковка не по разметке и водитель «Крузера» у зоопарка, которого сравнили с оленем.





Открывает выпуск чёрный «Гелендваген» с максимально престижными номерами Н444НН. Такие номера позволяют престижно встать на тротуар в самом центре города на Красном проспекте напротив часовни.













«Орджоникидзе, 37. Машина заблокировала подъезд», — сообщает нам читатель Александр.













«На парковке "Ауры", водителю, наверное, надо было ещё ковровую дорожку постелить, чтобы совсем красиво выходить», — пишут очевидцы.















Можно и так не попасть в разметку.













«Торговый центр "Гигант" на Бердском шоссе. Не первый раз вижу этого гения парковки», — рассказывает Татьяна.















А этот «Лексус» сразу и на тротуаре стоит, и газон задевает.













«Во дворе по адресу Виталия Потылицына, 1 появился неприятный сосед, который неоднократно нарушает правила парковки. Этот "царёк" решил ставить своего железного коня посреди газона, то ли людей позлить, то ли боится, что угонят машину», — возмущена читательница Лина.















«Чаплыгина, 46, ждёт мамочек с коляской», — заметили непорядок местные жители.















«Образец парковки очередного "инвалида" возле магазина "Быстроном" на улице Островского. Охрана безрезультатно пыталась выяснить хозяина данной "инвалидной коляски"», — сообщает Эдуард.















Ещё один крутой любитель инвалидных мест.













«На Кропоткина, 127 беспорядок круглый год. Это за домом любители парковаться на газоне, там таких очень много», — переживает читательница Ирина.















Ну а это возле зоопарка. «Приехал в гости к своим братьям оленям и припарковался на газоне», — острит читатель Александр.







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