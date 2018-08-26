«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные

«Гелик» с номерами Н444НН встал на тротуар у часовни, а водителя «Крузера» сравнили с оленем

В новом, 87-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген», показавший всем престиж и безнаказанность, парковка не по разметке и водитель «Крузера» у зоопарка, которого сравнили с оленем.

«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


Открывает выпуск чёрный «Гелендваген» с максимально престижными номерами Н444НН. Такие номера позволяют престижно встать на тротуар в самом центре города на Красном проспекте напротив часовни.



«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


«Орджоникидзе, 37. Машина заблокировала подъезд», — сообщает нам читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


«На парковке "Ауры", водителю, наверное, надо было ещё ковровую дорожку постелить, чтобы совсем красиво выходить», — пишут очевидцы.



«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


Можно и так не попасть в разметку.



«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


«Торговый центр "Гигант" на Бердском шоссе. Не первый раз вижу этого гения парковки», — рассказывает Татьяна.



«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


А этот «Лексус» сразу и на тротуаре стоит, и газон задевает.



«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


«Во дворе по адресу Виталия Потылицына, 1 появился неприятный сосед, который неоднократно нарушает правила парковки. Этот "царёк" решил ставить своего железного коня посреди газона, то ли людей позлить, то ли боится, что угонят машину», — возмущена читательница Лина.



«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


«Чаплыгина, 46, ждёт мамочек с коляской», — заметили непорядок местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


«Образец парковки очередного "инвалида" возле магазина "Быстроном" на улице Островского. Охрана безрезультатно пыталась выяснить хозяина данной "инвалидной коляски"», — сообщает Эдуард.



«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


Ещё один крутой любитель инвалидных мест.



«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


«На Кропоткина, 127 беспорядок круглый год. Это за домом любители парковаться на газоне, там таких очень много», — переживает читательница Ирина. 



«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» ННН — разойдись, смертные


Ну а это возле зоопарка. «Приехал в гости к своим братьям оленям и припарковался на газоне», — острит читатель Александр.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Читайте также:

Столица дешёвых иномарок

Машины в Москве оказались дешевле на 200 тысяч — но приезжий может купить хорошее авто только за час.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Прочтений: 457
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено