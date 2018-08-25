Драконы-завоеватели

Как устроен китайский бизнес в Сибири — бизнесмены платят тут огромные налоги и растят еду для КНР

Повара из Китая ресторана Shifu
Повара из Китая ресторана Shifu

В Новосибирске и в Новосибирской области свой бизнес ведут и граждане других стран, например Китая. Чаще всего они задействованы в торговле, но активно развивают и другие сферы, в частности сельское хозяйство. Так, в марте 2018 года в Новосибирской области стартовал долгосрочный инвестиционный проект, инициатор которого — ООО «Сибирская компания развития агротехнологий» в сотрудничестве с крупными инвесторами из Китайской Народной Республики. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал у представителей Китая, экономистов и власти, какие направления они считают перспективными, насколько сложно построить здесь бизнес, зачем китайцам нужна гречка, которую они не едят, в какие рестораны в городе привозят китайцев-туристов и почему в китайском ресторане должны работать только свои.

По словам заведующего кафедрой мировой экономики НГУЭУ Дениса Борисова, китайский бизнес в Новосибирске, безусловно, есть, но по сравнению с другими регионами так широко не представлен, потому что китайцы проявляют активность в основном вдоль государственных границ. Следовательно, Новосибирск не является приоритетом из-за географического расположения, но как мегаполис привлекает крупные компании. Китайские корпорации заинтересованы в вычислительных мощностях Академгородка, плотно сотрудничают с институтами СО РАН.


«Его можно разделить на три категории: это крупный бизнес — такие компании, как Huawei. Если говорить о среднем и малом бизнесе, то это, как правило, лёгкая и пищевая промышленность, в том числе выращивают овощи, зерновые культуры. Прежде всего сервис услуг, авторемонт и торговля. Они не активно представлены: если смотреть, то здесь нет ни крупных налоговых отчислений, ни каких-то заметных крупных работодателей для экономики города. 


Как и во многих других сферах, китайский бизнес — вещь в себе: работают со своими, нанимают своих и только по мере необходимости взаимодействуют с национальной экономикой, с российскими контрагентами», — замечает он.


Китайцы задействованы в торговле, пищевой промышленности, сельском хозяйстве
Китайцы задействованы в торговле, пищевой промышленности, сельском хозяйстве


Денис Борисов добавляет, что в регионе мало природных ресурсов — тех же лесов, где китайцы традиционно проявляют активность; добычи полезных ископаемых, переработки, поэтому китайский бизнес пропорционально интересуется экономикой. В первую очередь это транспортно-логистические возможности и продажа собственных товаров.


Виктор Чжан уже 30 лет живёт в России — он переехал сюда из Харбина. «Если честно, я искал русскую жену, а детишки чтобы были метисы. Там сложно было найти такую красивую девушку. Я выбрал Новосибирск. Через полгода познакомился со своей будущей женой. Время было очень трудное в 1991 и 1992 годах. И вообще любая коммерция — это трудность. Но нету таких трудностей, которые невозможно решить: либо легко решается, либо трудно — вот и всё. От человека зависит. Чем я только не занимался. Например, торговал одеялами шерстяными, когда они были модными. Помню первую партию — несколько вагонов привезли. Сейчас полегче, конечно. У России с Китаем есть дружба, не только сверху, но и между народами», — говорит Чжан.


Виктор Чжан 
Виктор Чжан 


Виктор всегда мечтал открыть своё заведение и сделал это четыре года назад в День города — его кафе китайской кухни Sinlun возле ГПНТБ специализируется на блюдах северной кухни. Первые два года были убыточными, к тому же в 2014 году как раз был кризис. Но владелец кафе уверен, что нужно смотреть вперёд и стараться, чтобы людям понравилось.


Он сам ест в своём кафе, хотя и любит русскую кухню, к нему ходят друзья, поэтому он требовательно относится к качеству продуктов. Сначала была компания, которая занималась поставками мяса и овощей, но иногда могли затянуть привоз товара, поэтому Виктор взял это на себя и три раза в неделю ездит в Metro, на Хилокский и Левобережный рынки.


«Нельзя же поставить на стол тухлое мясо: ты теряешь часть души; скажут, что кафе его не выбросило, а кормило людей. 


Если повар проглядел что-то, то мы наказываем. Если наказывать, то они будут ответственнее относиться к своей работе. Повара — только китайцы, потому что другую культуру нельзя научить готовить так же. 


В китайском кафе должны быть китайцы. Если какой-то повар учился в Китае, то это по верхам, а нужно знать, какие приправы добавлять», — считает Чжан.


Туристы из Китая на обеде в кафе Sinlun
Туристы из Китая на обеде в кафе Sinlun


В команде его кафе пять китайцев — три повара, шеф-повар и его помощник. У Sinlun есть договорённость с турфирмой «Скатт», которая завозит туристов из Китая. Виктор отмечает, что на сегодняшний день во всём мире есть китайцы-туристы, их интересует каждая страна. Они достойно зарабатывают, получают хорошую пенсию и отдыхают. Китайцы любят поесть еду своей страны в путешествиях: конечно, они пробуют русские блюда, но 10 дней не смогут их есть. Они вообще не воспринимают майонез, даже если это вкусный салат.


«России с Китаем нужно и дальше идти спина к спине и поддерживать дружбу. Когда друг друга обучают, две страны быстро развиваются. Наша страна так быстро поднялась, на мой взгляд, потому что китайцы очень доброжелательны к иностранцам. Все иностранцы-коммерсанты не платят никакие налоги три года. Они работают и учат нас, как надо делать. Например, один европейский инженер обучает пять китайцев. Китайцы как научились работать! Когда я еду в Китай, сам не узнаю свои города. Китай так шагнул вперёд за последние 30 лет, а совсем быстро шагает — буквально 10 лет», — удивляется Чжан.


В области граждане Китая в основном занимаются сельским хозяйством. Общий объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней проекта, начатого «Сибирской компанией развития агротехнологий» совместно с китайскими инвесторами, на период его реализации составит более 2 млрд рублей. Проект создаст больше 400 новых рабочих мест.


«Проект по созданию вертикально интегрированного комплекса по селекции, семеноводству, производству и переработке картофеля в продукты с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. К числу основных задач предприятия относятся: создание высокоурожайных сортов картофеля, выращивание экологически чистого сырья для переработки в конечные продукты с высокой добавленной стоимостью — картофельный порошок, крахмал и его производные и так далее — и экспорт высокотехнологичных продуктов в КНР и другие страны», — сообщил корреспонденту НГС.БИЗНЕС исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.


Курица кунг пао
Курица кунг пао


На территории Болотнинского района Новосибирской области работает ООО «Золотой Колос», одним из учредителей которого с долей участия 49% является ООО «Маньчжурская экспортно-импортная компания хлеба, масла и продуктов Хэншэн» (Китай). Они выращивают зерновые культуры.


«Общая посевная площадь компании в 2018 году составила 3490 га, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами — 2573 га, рапсом — 917 га», — пояснил Евгений Лещенко.


По данным сервиса «Контур.Фокус», у компании есть декларация о соответствии Евразийского экономического союза на один год — до 12 февраля 2019 года — для ячменя кормового 2-го класса; выручка на конец 2016 года составила 46 тысяч, чистая прибыль — 625 тысяч.


Виктор Чжан тоже открывает фирму, занимающуюся зерновыми и рапсовыми культурами, — «Сибирская аграрная компания». Сначала будет покупать у местных производителей и продавать в Китай, а потом планирует и выращивать.


Виктор Чжан хочет заниматься поставками гречки и рапса в Китай, а в будущем ещё и выращивать зерновые культуры самостоятельно
Виктор Чжан хочет заниматься поставками гречки и рапса в Китай, а в будущем ещё и выращивать зерновые культуры самостоятельно


«Я ещё не смотрел, какие здесь есть программы, помогающие сельскому хозяйству. В Китае очень серьёзно государство помогает: сажаешь, выращиваешь, продаёшь, а тебе ещё платят за каждую сотку, за то, что ты сам вырастил. Без сельского хозяйства нельзя — когда в стране импортная еда. Мы же не знаем, сколько химии насыпали в другой стране», — поясняет бизнесмен.


По его словам, раньше Китай покупал много гречки в Австралии и Канаде. Теперь хотят продавать гречку из Новосибирской области. Сами китайцы гречку не едят, но делают из неё гречневую лапшу, которую потом ещё и продают в другие страны. Зерно идёт на хлеб. На юге Китая любят рапсовое масло, а на севере любят соевое, в среднем Китае — арахисовое, только этот орех в Сибири не растёт.


«В Китае 1,5 миллиарда людей, еда всегда требуется. 


Не знаю, как получится, потому что сельское хозяйство — непростое дело: урожай зависит от погоды. В общем, на месте не сидим, надо работать», — заключил Чжан.


Читайте также:

«Экономика задавлена налоговым прессом»

НДС поднимут до 20% — производители из Новосибирска рассказали, на что и как сильно поднимут цены.

Прочтений: 2046
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено