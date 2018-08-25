Драконы-завоеватели

В Новосибирске и в Новосибирской области свой бизнес ведут и граждане других стран, например Китая. Чаще всего они задействованы в торговле, но активно развивают и другие сферы, в частности сельское хозяйство. Так, в марте 2018 года в Новосибирской области стартовал долгосрочный инвестиционный проект, инициатор которого — ООО «Сибирская компания развития агротехнологий» в сотрудничестве с крупными инвесторами из Китайской Народной Республики. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал у представителей Китая, экономистов и власти, какие направления они считают перспективными, насколько сложно построить здесь бизнес, зачем китайцам нужна гречка, которую они не едят, в какие рестораны в городе привозят китайцев-туристов и почему в китайском ресторане должны работать только свои.

По словам заведующего кафедрой мировой экономики НГУЭУ Дениса Борисова, китайский бизнес в Новосибирске, безусловно, есть, но по сравнению с другими регионами так широко не представлен, потому что китайцы проявляют активность в основном вдоль государственных границ. Следовательно, Новосибирск не является приоритетом из-за географического расположения, но как мегаполис привлекает крупные компании. Китайские корпорации заинтересованы в вычислительных мощностях Академгородка, плотно сотрудничают с институтами СО РАН.







«Его можно разделить на три категории: это крупный бизнес — такие компании, как Huawei. Если говорить о среднем и малом бизнесе, то это, как правило, лёгкая и пищевая промышленность, в том числе выращивают овощи, зерновые культуры. Прежде всего сервис услуг, авторемонт и торговля. Они не активно представлены: если смотреть, то здесь нет ни крупных налоговых отчислений, ни каких-то заметных крупных работодателей для экономики города.





Как и во многих других сферах, китайский бизнес — вещь в себе: работают со своими, нанимают своих и только по мере необходимости взаимодействуют с национальной экономикой, с российскими контрагентами», — замечает он.







Китайцы задействованы в торговле, пищевой промышленности, сельском хозяйстве





Денис Борисов добавляет, что в регионе мало природных ресурсов — тех же лесов, где китайцы традиционно проявляют активность; добычи полезных ископаемых, переработки, поэтому китайский бизнес пропорционально интересуется экономикой. В первую очередь это транспортно-логистические возможности и продажа собственных товаров.







Виктор Чжан уже 30 лет живёт в России — он переехал сюда из Харбина. «Если честно, я искал русскую жену, а детишки чтобы были метисы. Там сложно было найти такую красивую девушку. Я выбрал Новосибирск. Через полгода познакомился со своей будущей женой. Время было очень трудное в 1991 и 1992 годах. И вообще любая коммерция — это трудность. Но нету таких трудностей, которые невозможно решить: либо легко решается, либо трудно — вот и всё. От человека зависит. Чем я только не занимался. Например, торговал одеялами шерстяными, когда они были модными. Помню первую партию — несколько вагонов привезли. Сейчас полегче, конечно. У России с Китаем есть дружба, не только сверху, но и между народами», — говорит Чжан.





Виктор Чжан





Виктор всегда мечтал открыть своё заведение и сделал это четыре года назад в День города — его кафе китайской кухни Sinlun возле ГПНТБ специализируется на блюдах северной кухни. Первые два года были убыточными, к тому же в 2014 году как раз был кризис. Но владелец кафе уверен, что нужно смотреть вперёд и стараться, чтобы людям понравилось.







Он сам ест в своём кафе, хотя и любит русскую кухню, к нему ходят друзья, поэтому он требовательно относится к качеству продуктов. Сначала была компания, которая занималась поставками мяса и овощей, но иногда могли затянуть привоз товара, поэтому Виктор взял это на себя и три раза в неделю ездит в Metro, на Хилокский и Левобережный рынки.







«Нельзя же поставить на стол тухлое мясо: ты теряешь часть души; скажут, что кафе его не выбросило, а кормило людей.





Если повар проглядел что-то, то мы наказываем. Если наказывать, то они будут ответственнее относиться к своей работе. Повара — только китайцы, потому что другую культуру нельзя научить готовить так же.





В китайском кафе должны быть китайцы. Если какой-то повар учился в Китае, то это по верхам, а нужно знать, какие приправы добавлять», — считает Чжан.







Туристы из Китая на обеде в кафе Sinlun





В команде его кафе пять китайцев — три повара, шеф-повар и его помощник. У Sinlun есть договорённость с турфирмой «Скатт», которая завозит туристов из Китая. Виктор отмечает, что на сегодняшний день во всём мире есть китайцы-туристы, их интересует каждая страна. Они достойно зарабатывают, получают хорошую пенсию и отдыхают. Китайцы любят поесть еду своей страны в путешествиях: конечно, они пробуют русские блюда, но 10 дней не смогут их есть. Они вообще не воспринимают майонез, даже если это вкусный салат.







«России с Китаем нужно и дальше идти спина к спине и поддерживать дружбу. Когда друг друга обучают, две страны быстро развиваются. Наша страна так быстро поднялась, на мой взгляд, потому что китайцы очень доброжелательны к иностранцам. Все иностранцы-коммерсанты не платят никакие налоги три года. Они работают и учат нас, как надо делать. Например, один европейский инженер обучает пять китайцев. Китайцы как научились работать! Когда я еду в Китай, сам не узнаю свои города. Китай так шагнул вперёд за последние 30 лет, а совсем быстро шагает — буквально 10 лет», — удивляется Чжан.





В области граждане Китая в основном занимаются сельским хозяйством. Общий объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней проекта, начатого «Сибирской компанией развития агротехнологий» совместно с китайскими инвесторами, на период его реализации составит более 2 млрд рублей. Проект создаст больше 400 новых рабочих мест.







«Проект по созданию вертикально интегрированного комплекса по селекции, семеноводству, производству и переработке картофеля в продукты с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. К числу основных задач предприятия относятся: создание высокоурожайных сортов картофеля, выращивание экологически чистого сырья для переработки в конечные продукты с высокой добавленной стоимостью — картофельный порошок, крахмал и его производные и так далее — и экспорт высокотехнологичных продуктов в КНР и другие страны», — сообщил корреспонденту НГС.БИЗНЕС исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.







Курица кунг пао





На территории Болотнинского района Новосибирской области работает ООО «Золотой Колос», одним из учредителей которого с долей участия 49% является ООО «Маньчжурская экспортно-импортная компания хлеба, масла и продуктов Хэншэн» (Китай). Они выращивают зерновые культуры.







«Общая посевная площадь компании в 2018 году составила 3490 га, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами — 2573 га, рапсом — 917 га», — пояснил Евгений Лещенко.







По данным сервиса «Контур.Фокус», у компании есть декларация о соответствии Евразийского экономического союза на один год — до 12 февраля 2019 года — для ячменя кормового 2-го класса; выручка на конец 2016 года составила 46 тысяч, чистая прибыль — 625 тысяч.







Виктор Чжан тоже открывает фирму, занимающуюся зерновыми и рапсовыми культурами, — «Сибирская аграрная компания». Сначала будет покупать у местных производителей и продавать в Китай, а потом планирует и выращивать.







Виктор Чжан хочет заниматься поставками гречки и рапса в Китай, а в будущем ещё и выращивать зерновые культуры самостоятельно





«Я ещё не смотрел, какие здесь есть программы, помогающие сельскому хозяйству. В Китае очень серьёзно государство помогает: сажаешь, выращиваешь, продаёшь, а тебе ещё платят за каждую сотку, за то, что ты сам вырастил. Без сельского хозяйства нельзя — когда в стране импортная еда. Мы же не знаем, сколько химии насыпали в другой стране», — поясняет бизнесмен.







По его словам, раньше Китай покупал много гречки в Австралии и Канаде. Теперь хотят продавать гречку из Новосибирской области. Сами китайцы гречку не едят, но делают из неё гречневую лапшу, которую потом ещё и продают в другие страны. Зерно идёт на хлеб. На юге Китая любят рапсовое масло, а на севере любят соевое, в среднем Китае — арахисовое, только этот орех в Сибири не растёт.







«В Китае 1,5 миллиарда людей, еда всегда требуется.





Не знаю, как получится, потому что сельское хозяйство — непростое дело: урожай зависит от погоды. В общем, на месте не сидим, надо работать», — заключил Чжан.







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