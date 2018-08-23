С кинотеатром и киосками: как будет выглядеть сквер Славы после ремонта

Архитекторы показали проект обновлённого парка — многие его просто не узнают

В сквере Славы сделают новую детскую площадку
В сквере Славы сделают новую детскую площадку

Сквер Славы не просто попал в список реконструкции объектов по федеральной программе «Формирование современной городской среды», но и выиграл итоги голосования. Это значит, что ремонт начнётся уже в следующем году. Несмотря на то что парк в хорошем состоянии, тут есть чем заняться строителям. Архитекторы разработали дизайн-проект сквера Славы, который показали НГС. О том, что появится в парке, — в нашем материале.

21 августа архитекторы представили дизайн-проект реконструкции сквера Славы. Проект разрабатывали студенты и профессора НГУАДИ, а архитекторы мастерской «Адаптик-А» доработали его, чтобы подготовить проектно-сметную документацию.


Работы в сквере начнутся в следующем году
Работы в сквере начнутся в следующем году


Реконструкция, как говорили раньше, коснётся именно сквера Славы, а сам монумент трогать не будут. Но, как заявил заместитель мэра Валерий Шварцкопп, возможно, его тоже получится обновить. «Сегодня ведутся переговоры (по поводу денег на реконструкцию монумента. — А.Б.) с правительством Новосибирской области, я очень надеюсь на положительный результат», — обнадёжил он.


Слабыми местами парка (представитель мастерской Игорь Карнаухов уточнил, что именно такой статус у территории размером 16 гектаров) назвали прежде всего его неприспособленность для маломобильных людей, устаревшую детскую площадку, неухоженные деревья, пустыри, изношенное покрытие и в принципе плохо организованное пространство.


Виды освещения центральной аллеи, второстепенных дорожек
Виды освещения центральной аллеи, второстепенных дорожек

В следующем году на территории парка появится несколько видов покрытий. «Бараньи тропы» — насанкционированные тропинки — решили убрать. Чтобы их снова не протоптали, вокруг территории высадят кустарники.


Новое освещение сделают не только на главной аллее, светлыми станут и второстепенные. Фонари на главной будут четырёхугольные, как на Михайловской набережной. Кстати, чтобы сделать новое освещение, отметил архитектор, решили снять слой асфальта и проложить кабели под ним — чтобы не повредить деревья.


Карликовые яблони, плакучие ивы, которые посадят в парке
Карликовые яблони, плакучие ивы, которые посадят в парке


Вообще растения на территории сквера в хорошем состоянии, сообщил представитель мастерской, — их нужно лишь привести в порядок. Кроме того, в сквере высадят плакучие ивы, добавят цветов и разнообразят газоны ландшафтными композициями. А новыми кустарниками зонируют пространство.


Что касается безбарьерной среды, в концепции есть специальный маршрут, по которому проложат тактильную плитку.


С кинотеатром и киосками: как будет выглядеть сквер Славы после ремонта (инфографика)


В выборе некоторых арт-объектов дизайнеры пока не определились и предложили два варианта. Например, «Дух солдата». В первом варианте это фигура солдата, застывшая во времени. Концепция заключается в том, что война оставляет за собой пустоту. Второй — отпечаток ладони солдата как след, оставшийся в памяти народа.


Лужайку на средней аллее решили сделать летним кинотеатром — здесь появится большой экран. Правда, члены комиссии заметили, что нужно будет внимательно относиться к афише. 


Детскую площадку, на которой, как выразились дизайнеры, устаревшее оборудование, тоже планируют переделать. Появится спортивная зона и для взрослых. 


Дизайн спортивной зоны для взрослых
Дизайн спортивной зоны для взрослых


А вот по поводу киосков архитекторы и чиновники не договорились. Дизайнеры предложили оставить ту зону киосков, которая есть сейчас, но обустроить её. «Будущее парка — в том числе в его монетизации», — заявил архитектор. 


«Отстаньте от нашего монумента. Только освежите, обновите. Там должна звучать траурная музыка», — заявили в ответ члены комиссии, ссылаясь на общественный совет.


Летом в сквере Славы будет кинотеатр под открытым небом
Летом в сквере Славы будет кинотеатр под открытым небом


Еще одна идея — сделать мобильные точки торговли, чтобы не люди собирались в торговой зоне, а сами продавцы могли подходить туда, где много народу. Архитектор Александр Ложкин заявил, что дизайнеры должны обратить внимание на их вид, чтобы он вписывался в общую концепцию.


Памятник детям – узникам фашистских лагерей. Здесь частично заменят материалы, обновят покрытие площадки — получится лабиринт, из которого есть выход
Памятник детям – узникам фашистских лагерей. Здесь частично заменят материалы, обновят покрытие площадки — получится лабиринт, из которого есть выход


А вот туалет на Монументе Славы каким был, таким и останется. «В левом углу есть капитальный туалет, который, естественно, требует полной реконструкции, полной замены оборудования, но тем не менее он существует. В рамках данной программы по комфортной городской среде нет возможности заниматься капитальными и нестационарными объектами. А лишь покрытиями и установкой малых форм и фонарей, — заявил архитектор. — Но это заложено в инвестиционных проектах, соответственно в дизайн-проекте проговариваем, что требуется восстановление туалета».


Тактильная плитка, зона со скамейкой для инвалидов, тактильный стенд с информацией об объекте
Тактильная плитка, зона со скамейкой для инвалидов, тактильный стенд с информацией об объекте


Под вопросом пока и существование кафе в парке. «Головная боль администрации Ленинского района, я так понимаю, на всю жизнь», — констатировал заместитель мэра Валерий Шварцкопп. Проблема в том, что это частная собственность, а собственник находится за границей, констатировали члены общественной комиссии, но, «безусловно, мы помним об этом». 


Сколько денег потратят на обустройство парка, пока неизвестно. В начале года начальник департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова озвучила лишь примерные суммы


Пока обновить планируют только сквер Славы, на монумент пока денег нет
Пока обновить планируют только сквер Славы, на монумент пока денег нет


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