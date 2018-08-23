С кинотеатром и киосками: как будет выглядеть сквер Славы после ремонта

Сквер Славы не просто попал в список реконструкции объектов по федеральной программе «Формирование современной городской среды», но и выиграл итоги голосования. Это значит, что ремонт начнётся уже в следующем году. Несмотря на то что парк в хорошем состоянии, тут есть чем заняться строителям. Архитекторы разработали дизайн-проект сквера Славы, который показали НГС. О том, что появится в парке, — в нашем материале.

21 августа архитекторы представили дизайн-проект реконструкции сквера Славы. Проект разрабатывали студенты и профессора НГУАДИ, а архитекторы мастерской «Адаптик-А» доработали его, чтобы подготовить проектно-сметную документацию.





Работы в сквере начнутся в следующем году





Реконструкция, как говорили раньше, коснётся именно сквера Славы, а сам монумент трогать не будут. Но, как заявил заместитель мэра Валерий Шварцкопп, возможно, его тоже получится обновить. «Сегодня ведутся переговоры (по поводу денег на реконструкцию монумента. — А.Б.) с правительством Новосибирской области, я очень надеюсь на положительный результат», — обнадёжил он.







Слабыми местами парка (представитель мастерской Игорь Карнаухов уточнил, что именно такой статус у территории размером 16 гектаров) назвали прежде всего его неприспособленность для маломобильных людей, устаревшую детскую площадку, неухоженные деревья, пустыри, изношенное покрытие и в принципе плохо организованное пространство.







Виды освещения центральной аллеи, второстепенных дорожек

В следующем году на территории парка появится несколько видов покрытий. «Бараньи тропы» — насанкционированные тропинки — решили убрать. Чтобы их снова не протоптали, вокруг территории высадят кустарники.





Новое освещение сделают не только на главной аллее, светлыми станут и второстепенные. Фонари на главной будут четырёхугольные, как на Михайловской набережной. Кстати, чтобы сделать новое освещение, отметил архитектор, решили снять слой асфальта и проложить кабели под ним — чтобы не повредить деревья.





Карликовые яблони, плакучие ивы, которые посадят в парке





Вообще растения на территории сквера в хорошем состоянии, сообщил представитель мастерской, — их нужно лишь привести в порядок. Кроме того, в сквере высадят плакучие ивы, добавят цветов и разнообразят газоны ландшафтными композициями. А новыми кустарниками зонируют пространство.







Что касается безбарьерной среды, в концепции есть специальный маршрут, по которому проложат тактильную плитку.











В выборе некоторых арт-объектов дизайнеры пока не определились и предложили два варианта. Например, «Дух солдата». В первом варианте это фигура солдата, застывшая во времени. Концепция заключается в том, что война оставляет за собой пустоту. Второй — отпечаток ладони солдата как след, оставшийся в памяти народа.







Лужайку на средней аллее решили сделать летним кинотеатром — здесь появится большой экран. Правда, члены комиссии заметили, что нужно будет внимательно относиться к афише.





Детскую площадку, на которой, как выразились дизайнеры, устаревшее оборудование, тоже планируют переделать. Появится спортивная зона и для взрослых.





Дизайн спортивной зоны для взрослых





А вот по поводу киосков архитекторы и чиновники не договорились. Дизайнеры предложили оставить ту зону киосков, которая есть сейчас, но обустроить её. «Будущее парка — в том числе в его монетизации», — заявил архитектор.







«Отстаньте от нашего монумента. Только освежите, обновите. Там должна звучать траурная музыка», — заявили в ответ члены комиссии, ссылаясь на общественный совет.







Летом в сквере Славы будет кинотеатр под открытым небом





Еще одна идея — сделать мобильные точки торговли, чтобы не люди собирались в торговой зоне, а сами продавцы могли подходить туда, где много народу. Архитектор Александр Ложкин заявил, что дизайнеры должны обратить внимание на их вид, чтобы он вписывался в общую концепцию.





Памятник детям – узникам фашистских лагерей. Здесь частично заменят материалы, обновят покрытие площадки — получится лабиринт, из которого есть выход





А вот туалет на Монументе Славы каким был, таким и останется. «В левом углу есть капитальный туалет, который, естественно, требует полной реконструкции, полной замены оборудования, но тем не менее он существует. В рамках данной программы по комфортной городской среде нет возможности заниматься капитальными и нестационарными объектами. А лишь покрытиями и установкой малых форм и фонарей, — заявил архитектор. — Но это заложено в инвестиционных проектах, соответственно в дизайн-проекте проговариваем, что требуется восстановление туалета».





Тактильная плитка, зона со скамейкой для инвалидов, тактильный стенд с информацией об объекте





Под вопросом пока и существование кафе в парке. «Головная боль администрации Ленинского района, я так понимаю, на всю жизнь», — констатировал заместитель мэра Валерий Шварцкопп. Проблема в том, что это частная собственность, а собственник находится за границей, констатировали члены общественной комиссии, но, «безусловно, мы помним об этом».





Сколько денег потратят на обустройство парка, пока неизвестно. В начале года начальник департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова озвучила лишь примерные суммы.





Пока обновить планируют только сквер Славы, на монумент пока денег нет





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