«Где дороги?»: чтоб вы все тут буксовали

КАМАЗ высыпал кучу песка на дорогу и уехал, а очередной шлагбаум преградил путь водителям

В 19-м выпуске проекта «Где дороги?»: строительная техника теряет песок прямо на проезжей части, а падающие деревья перекрывают новосибирцам улицы.





Открывает выпуск КАМАЗ, который высыпал на дорогу кучу песка и уехал. «Машина со стройки возле Танковая, 3 самопроизвольно разгрузилась», — сообщают очевидцы.













Очередное перекрытие дороги, внезапно возникшее для нашего читателя. «Не могу проехать к себе на дачу, с двух сторон дороги поставили электронный шлагбаум, дозвониться по номеру телефона не могу, соседи по даче говорят, что дозвонились и им сказали, что дорога приватизирована, а за проезд просят платить по 2500 рублей в год. Это значит, чтобы попасть на свой участок, я должен заплатить за проезд. Садовое общество в Первомайском районе (КСМ)», — рассказывает читатель.













«Это на улице Станционная, 2. Ремонта не было вообще», — сообщает читательница Елена.













Во дворе дома на 1-й улице Шевцовой упавшее дерево целый день перекрывало проезд по двору. К тому же оно повредило электрические провода.













А в центре упавшее дерево заблокировало проезд по улице Свердлова и накрыло собой легковую машину.













Кое-где дорожный ремонт всё-таки проводится. «Между Шамшиных и Брестской делают дорогу через переезд», — пишут местные жители.













На Дуси Ковальчук, 414 раскопана теплотрасса, дорогу заливает вода. Никаких работ не ведётся.













«Проживаю по адресу Селезнева, 37. Между нашим домом и 39-м домом проводились земляные работы, в результате которых ливневая канализация оказалась забита землёй и камнями. Образовалась огромная запруда, приходится обходить кругом», — информирует наш читатель.















Ну а в таком состоянии дороги в райцентрах области. Жители Тогучина жалуются, что лето уже кончается, а ремонта всё не было.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



Столица дешёвых иномарок



Машины в Москве оказались дешевле на 200 тысяч — но приезжий может купить хорошее авто только за час.







НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.