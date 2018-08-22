«Я плачу, и меня не трогают»

Совсем скоро начнётся новый учебный год, и в город подтягиваются студенты из разных городов и стран. Большая часть студентов, как правило, «оседает» в общежитиях, но кое-кто старается из них сбежать — с разным успехом. Корреспондент НГС поговорила с тремя иногородними студентами новосибирских вузов о сложности (а иногда и неприятности) жизни в общежитиях, попытках обзавестись хотя бы временным, но отдельным жильём и впечатлениях от города — а они дали советы тем, кто только подумывает жить в чужом городе самостоятельно.

Эрик Моралес, Гватемала, студент 4-го курса НГМУ: «Я не решал [ехать в Сибирь], меня просто отправили: я хотел учиться в России, и в посольстве мне сказали, что сначала я буду учиться на подготовительном факультете в Ростове-на-Дону, а потом в медицинском университете в Новосибирске. Я так: "Хорошо".







Родители удивились, что я поеду в Новосибирск, но отнеслись спокойно: они понимали, что это моя мечта — учиться за границей, поэтому были рады. Конечно, переживали, как все родители, но были рады. Я тогда даже не знал, где это находится. Страшно было чуть-чуть, я думал, что тут деревня и просто снег, и так далее. Когда я приехал и увидел, что это большой город, я удивился.







Соседи по комнате помогли иностранному Эрику (справа) подтянуть русский язык и вместе с ним сходили на хоккей





Общежитие дали сразу, по договору: я закончил подготовительный факультет, приехал, и в этот же день мне дали комнату — здесь уже знали, что я приеду. [Я плачу] 800 рублей в месяц — это недорого, мне помогают мама и дядя. Общежитие в Заельцовском районе, рядом с горбольницей. Тут удобно: пешком 10 минут до метро, всё рядом. В первый год мы жили вчетвером, один [из соседей] был из Йемена, два из России. Было трудно понимать друг друга, потому что я тогда не так хорошо знал русский язык, но соседи мне помогали.







Сейчас живём вдвоём — это удобнее, но комната всё равно маленькая, места не хватает. Но я привык, всё хорошо. В первый год мы договорились, что разговаривать по телефону нужно не в комнате, чтобы не мешать друг другу. Вечеринки мы особо не устраивали. Мне повезло, мне кажется.







Было трудно привыкать, я не хотел жить в общежитии, было страшно: тут тараканы, они и до сих пор есть.





Мы, конечно, всё вымыли, их стало меньше, но всё равно они есть. Вроде мы стараемся, чтобы было чисто, но всё равно — ты же не знаешь, как в других комнатах, и не избавишься от тараканов в общежитии на 100%. Это неприятно.







Сейчас небольшую комнату Эрик делит только с одним соседом, но всё равно хотел бы жить отдельно





Я, конечно, искал квартиру и до сих пор хочу найти, но один не могу — дорого. Мои друзья, с которыми я бы хотел жить, пока тоже не могли, поэтому не получилось. Я бы хотел в этом году устроиться на работу и уйти из общаги.







В первый год, если честно, я не много гулял: с языком были проблемы, я хотел просто учиться. На втором курсе уже начал гулять, и мне понравились парки. В Гватемале мало парков, и в Латинской Америке опасно [гулять]. В театре оперы и балета я только в этом году был — понравилось безумно, такое всё красивое. И два дня назад в филармонию сходил — там тоже красиво.







(Л.П.: Что вам здесь не нравится или непривычно?) Зима. (Смеётся.) В первый год я надевал три кофты и куртку зимнюю, и замёрз. Но уже привык, уже не так тепло приходится одеваться.





Если я смогу в Новосибирске продолжать учиться — я бы остался, хочу стать травматологом. В другой город я бы не хотел, в Москву не хотел бы, мне тут нравится: большой, но спокойный город».











Татьяна Десятникова, Тандыкорган, Казахстан, студентка 3-го курса НГТУ: «Прописана я была в общежитии, наверное, год-полтора, а жила немного. Были тараканы, хоть я и жила в самом лучшем, как считается, общежитии. Комната была небольшая, а нас заселяли по 5 человек. В пространство, которое должно было быть как бы кухней, ставили кровати, на которые заселяли дополнительных людей. Когда везде стоят кровати — это вообще не очень.







(Л.П.: А где вы занимались?) Мы около окна поставили гладильную доску, застелили её, и там делали уроки. Кто-то на кровати сидел — я, например, не могла.





Все заходили и спрашивали: а что у вас там делает гладильная доска? А мы там уроки делали.







Я решила, что пора уже уходить, одна снимаю квартиру, мне нормально. Родители хорошо помогают в этом плане, и на лето я устроилась подработать. Изначально вообще я, конечно, хотела подешевле: 10 тысяч, может, 13 тысяч. За эту сумму мы могли найти квартиру, но она была бы без мебели — холодильника нет, ничего нет. Лимит увеличился, сейчас я за 17 тысяч снимаю прямо возле вуза. Сложностей не было — мои родители приехали смотреть квартиры, и, наверное, к взрослым людям более доверчиво отнеслись, ну и я — одна девочка буду жить. Самым сложным было уложиться в сумму, которая у нас была изначально.







Татьяна планирует поступить в магистратуру в Новосибирске и обзавестись собственной квартирой





В нашем районе, рядом с университетом, всё есть: и торговые центры, и аптеки, — в принципе всё хорошо, впечатление было хорошее. А потом я пожила и увидела, что город грязный. И пыль эта летит… У нас почище.







(Л.П.: Рассматривали вариант снять квартиру вдвоём или втроём?) Конечно, рассматривала, но я посмотрела на других людей, как им это удаётся, а у них всё заканчивалось каким-то крахом. То же самое, что общага — у нас даже была отдельная душевая и туалет. Лучше, когда один.





Вообще я планирую отучиться ещё и в магистратуре здесь, потому что направление у меня хорошее и перспективы почти все открыты передо мной. Когда я определюсь, будем думать о постоянном жилье. Наверное, на 4-м курсе, когда я до него доживу, я уже подумаю. Но пока меня всё устраивает, хотя я и слышала всякие истории от арендаторов, мол, у меня тётя приехала, мне срочно нужна квартира — пока со мной так не делают. Я плачу, и меня не трогают».











Василий Вагин, Усть-Каменогорск, Казахстан, студент 1-го курса магистратуры НГПУ: «В общежитии я прожил год — весь первый курс. Я специально поступал на бюджетное место, и вариантов особо не было: я был готов жить в общаге и платить 500 рублей в месяц за место в комнате на четверых. К тому же до университета можно было дойти за пять минут.







К концу первого года учебы я уже понял, что становится сложно. Хотя почти весь год мы жили в комнате втроем, даже так было невозможно выработать какой-то режим сна — удалось только научиться спать при любых обстоятельствах и в любых положениях.





При этом всё время не хватало личного пространства: с соседями толком не общались — не было общих интересов, да и не хотелось постоянно уходить куда-то, чтобы в тишине поработать.







На следующий год учиться в Новосибирск приехал мой друг, тоже из Казахстана. Он поступил в НГТУ, и вариантов жить в одной общаге не было — так мы решили искать квартиру. Сначала просмотрели объявления: наивно надеялись, что сможем за пару недель найти квартиру без посредников. Как назло, все приличные квартиры были либо через агентства, либо по жутким ценам. В итоге обратились в одно из агентств, смирились с процентом и нашли однокомнатную квартиру в Горском микрорайоне. Подкупил комфорт: десять минут до метро, рядом куча супермаркетов, кинотеатры, трамвай до "МЕГИ", много зелени. Платить нужно было, кажется, 14 тысяч рублей в месяц (по семь с человека). Вуз тогда регистрировал по договору аренды. Сейчас наши точно требуют либо регистрироваться самостоятельно в УФМС, причём в присутствии хозяина квартиры, либо заселяться в общагу и жить на съемной квартире.







Для студента, который год прожил в крохотной комнатке на отшибе Новосибирска с двумя или тремя почти незнакомыми людьми, переезд хоть и в однокомнатную, но квартиру был каким-то праздником.





Да, на дорогу нужно было тратить по сорок минут, но зато своя кухня (в общаге кухню закрывали то ли в 10, то ли 11 вечера), свободное пространство, балкон, двенадцатый этаж, приходить и приводить гостей можно в любое время (когда я жил в общаге, у нас ещё не отменили пропускной режим). Большая часть моей тогдашней зарплаты уходила на оплату квартиры, но помогали родители, а ещё можно было экономить на еде — вдвоём легче готовить.







При поиске квартиры возмутило, наверное, только то, что риелторы постоянно врут будущим квартиросъёмщикам. Дают объявления от имени хозяев квартиры, но со своим номером, везде пишут, что это «не агентство», — непонятно зачем, всё равно же обман вскроется быстро. К тому же на рынке, по ощущениям, слишком много мелких контор, которые не слишком заботятся о клиентах. Из-за этого особого желания обращаться в риелторские агентства нет и хочется искать следующие варианты квартир исключительно через знакомых.







Мне кажется, сейчас вполне реально найти жилье, опираясь только на свой доход, если найти двух-трех соседей и забыть о квартире по линии метро (хотя такой щедрый вариант могут подкинуть знакомые). Нужно только быть готовым к тому, что это будет долго, сложно и почти наверняка недёшево. Придётся проверять все агентства, в которые обращаетесь, изучать договор, который собираетесь подписывать, внимательно проверять документы тех, кто обещает сдать вам квартиру. Нам, к счастью, повезло, но несколько знакомых умудрились напороться на мошенников и потеряли деньги».







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Четверо иностранцев рассказали, за что они полюбили наш город и что их шокировало — слишком маленькие квартиры, огромные ключи и странная привычка клеить обои.

