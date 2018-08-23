Чудовище из Чернаково

21 августа Ордынский районный суд вынес приговор 40-летнему Алексею Б., которого обвинили в «насильственных действиях сексуального характера» в отношении его 17-летней падчерицы, — он получил 16 лет колонии строгого режима. Девочка утверждает, что отчим насиловал её с шести лет, но она терпела — мужчина грозился, что если падчерица «откроет рот», то он убьёт и её, и её маму. Школьница решилась рассказать о происходящем, только когда заметила, что насильник начал «заигрывать» с её младшей 10-летней сестрой. Реакция мамы была неожиданной — она выгнала ребёнка из дома, и девочка оказалась в центре, где содержат малолетних преступников. Подробности — в материале НГС.

Ордынский областной суд приговорил Алексея Б. к 16 годам колонии строгого режима за «насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» (ст. 132 УК РФ). Пострадавшей по делу признана падчерица преступника — 17-летняя Оксана П*. Суд был закрытым — как и любой процесс, где фигурируют подвергшиеся сексуальному насилию дети. В законную силу приговор пока не вступил.





«Житель районного посёлка совершил иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а в последующих эпизодах в отношении уже просто несовершеннолетней.





События начались с лета 2007 года и по 2016 год», —





рассказала НГС гособвинитель, помощник прокурора Ордынского района, младший советник юстиции Ольга Чегодаева.







Алексея П. задержали в феврале нынешнего года. Его жена Екатерина — и мама Оксаны — отказалась давать показания по делу, сославшись на ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников). Как следует из материалов дела, насилие происходило, когда девочка оставалась с отчимом наедине. Слова ребёнка подтвердили свидетели по делу.





«Была проведена медицинская экспертиза, и по заключению экспертов [осужденный] страдает психическим расстройством в форме расстройства сексуального предпочтения: гетеросексуальная педофилия. Согласно заключению экспертов нуждается в применении мер медицинского характера, и согласно приговору суда ему назначено наблюдение и лечение у врача-психиатра», — подчеркивает Чегодаева.





Алексей Б. родился и вырос в посёлке Черногорский. Одноклассники называют его «серой мышью», его до сих пор дразнят школьным прозвищем — баламут. «Никогда в компании не пользовался спросом, интересом, — рассказал корреспонденту НГС одноклассник Алексея. —





Постоянно общался с малолетками. Поколение заканчивает школу, уезжает из посёлка. И он начинает общаться с более мелкими. Всегда над ним смеялись, что дети растут, а баламут остаётся».





Поэтому когда Алексей вдруг повзрослел и женился на Екатерине, родной матери Оксаны, в посёлке не без улыбки поговаривали, что «баламут наконец-то повзрослел». Страница Алексея «ВКонтакте» выглядит уж слишком по-взрослому — мужчина подписан на огромное количество групп с порно- и эротическими фотографиями: «Дрянные девчонки», «Слили», «Мамки», «Обмен интим фото» — это почти единственные из списка, название которых можно процитировать. На странице всего три фотографии: на одной Алексей стоит возле берёзы, на двух других — с пасынком и приятелем.





«Катя примера нормальной семьи не видела, — рассказывает знакомая семьи. — У неё нет шаблона, по которому жить можно. Она росла в неблагополучной семье».







Родители Екатерины умерли, когда ей было 16 лет, почти сразу она вышла замуж и родила дочку Оксану, следом сына. После чего мужа посадили, и Екатерина с ним заочно развелась. Когда Екатерина вышла замуж за Алексея, Оксане было всего пять лет. Вскоре у пары родилась дочь Марина*. Екатерина работала продавцом в магазине, Алексей — на складе в строительном магазине. Через год, вспоминает девочка, начались приставания.





«Мне шесть лет было, когда он начал всё вот это, — рассказала Оксана корреспонденту НГС. — Я думаю, что она [мама] об этом знала. Не замечать, не видеть этого было просто нереально. Но ей было удобно.





Почему удобно? Можно не говорить об этом? Мне стыдно. Я только недавно поняла, что она знает. Когда начала понимать такие вещи, раньше маленькой для этого была, не всё понимала. Но я не обсуждала с ней то, что он со мной делает. [А.И.: Почему никому не рассказывали о происходящем?]. Я боялась, что (Алексей) меня убьёт, маму. Он говорил, что сделает это, если я открою рот».





Несколько лет назад Оксана начала вести дневник — девочка писала на своей странице «ВКонтакте» сообщения самой себе. В суде его приобщили к материалам дела. «"ВКонтакте" она выкладывала свои мысли по этому поводу, переживания. У неё была страничка, где она делилась этим сама с собой. Писала, как ей плохо», — пояснила Ольга Чегодаева.





Там были и фрагменты, похожие на сказку: «Жила-была девочка, потом появился злодей, который...», и фразы «зачем я живу», «мою жизнь испоганил отчим», и конкретное описание того, что с Оксаной делал отчим. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не случай. В последних числах января Оксана сильно поругалась с матерью из-за отчима — та требовала от дочери «уважать и беспрекословно» слушаться Алексея. В разгар скандала девочке позвонила её лучшая подруга, стала расспрашивать, чем Оксана расстроена, — и та дала подруге на десять минут пароль от своей страницы. Прочитав дневник, подруга тут же рассказала обо всём своей маме.





«Я уже на следующий день обратилась в опеку, Следственный комитет, — вспоминает мама подружки Оксаны Юлия И. — Я являюсь заявителем по этому делу. Параллельно допрашивали и Оксану, и преступника. Через полтора часа он уже давал признательные показания. Дома в присутствии понятых была изъята вся техника, потому что ребёнок на допросе говорит, что он сфотографировал и её в голом виде и показывал ей видео, как он с её матерью этим занимается. И у них на компьютере находится порно с детьми малолетними. Это у них в семье нормально было принято, я так понимаю. Он свою вину признаёт. Эпизоды описывает, эпизоды совпадают. Мать прибежала к ней (Оксане) драться, орала, что она наврала, что не может быть такого и так далее».







После этого Оксану забрал в Новосибирск родной отец, однако вскоре привёз обратно, поменял номер телефона и удалил свои странички в соцсетях: в его новую жизнь Оксана не вписалась.





По словам девочки, дома мать каждый день упрекала Оксану в произошедшем. Ночью 28 июля школьница прибежала в слезах домой к подруге и заявила, что её избила мать вместе с дедом.





«Когда опека приехала, она сказала, что меня не трогала. Что я сама головой о печку ударилась. После этого она мне больше не звонила, ничего. Недавно на улице меня увидела, прошла, как будто не увидела меня. Просто муж дороже. Говорит, что я всё вру, что я всё придумала. Не на мою сторону встала, а на его. Сейчас все в посёлке разделились на два лагеря. Все родственники против меня, а чужие люди за меня», — вздыхает Оксана.







Опека посчитала, что школьница не может жить у подруги, и девочку отправили в реабилитационный центр для трудных детей. «Это домашний хороший ребёнок, а её как будто наказали за чужое преступление, отдали туда, — возмущается Юлия И. — Оксана стала жаловаться, говорила, что убежит оттуда. Я договорилась с опекой и забрала её». По словам Юлии, сейчас они боятся того, что





в любой момент девочку могут забрать и отвезти либо в реабилитационный центр, либо в детский дом — ведь Юлия ребёнку никто и Оксана живёт в её квартире только по устной договорённости с опекой.





Теперь, по словам Юлии, Екатерина вместе с родственниками Алексея обвиняют в случившемся ещё и её, говоря, что она настроила девочку против родных. Семья девочки угрожает женщине поджечь её дом и устраивает публичные стычки.





Мама Оксаны общаться с корреспондентом НГС отказалась. «Я не дала никаких показаний, значит, я не считаю его виновным», — коротко заявила Екатерина. Дальнейшее общение она оборвала, заявив, что ей «плевать на то, что вы напишите».





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*Имя изменено в рамках соблюдения требования законодательства РФ.

