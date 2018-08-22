Расхватали всё корейское

Новосибирцы купили корейских машин больше, чем любых других, и разлюбили «Тойоту» — нашлась причина

Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж новых машин в Новосибирской области за полгода. Новосибирцы по своим предпочтениям всё больше и больше уходят в сторону корейских автомобилей и потихоньку отказываются от японских машин. В лидерах спроса в Новосибирске также и отечественные автомобили. Что покупают жители города и за что ценят эти машины — в обзоре НГС.АВТО.

За первое полугодие 2018 года жители региона приобрели 8020 новых машин — это гораздо больше, чем в прошлом году, прирост на целых 23,4%. Как сообщили в «Автостате», среди автомобильных марок у новосибирцев лидирует отечественная LADA (1110 штук), что в принципе совпадает с предпочтениями автолюбителей по всей стране. Самые популярные — это Granta и Vesta, однако в топ-10 по моделям они далеко не на первых местах: продано 180 и 165 штук соответственно.





Топ-10 марок

«"Лады" просто дешёвые, и большая категория клиентов — это 50% люди из области, которым механика по барабану, в пробках они не стоят.





Они со старых "Лад" пересаживаются на новые, а там чувствуется разница, что машина лучше. Здесь оцениваются небольшой бюджет и простота — механическая коробка передач», — комментирует эксперт, руководитель отдела продаж компании «РДМ-Импорт» Алексей Мазур. К этой же категории можно отнести недорогие отечественные внедорожники Chevrolet Niva (230 штук) и УАЗ "Патриот" (195 штук), которые покупают в районах области.







Корейской компании Hyundai удалось отвоевать два первых места в зачёте по моделям и выйти на второе место в зачете по маркам. Лидер продаж кроссовер Creta разошелся в количестве 435 штук, легковой Solaris — 420 штук. На третьем месте по моделям — корейский KIA Rio (400 штук). Тут новосибирцы отличаются в предпочтениях — по стране лидирует как раз Rio, а Solaris сильно сдаёт позиции.







Топ-10 моделей

В общей сложности концерн Hyundai-KIA продал в регионе 1890 автомобилей, и это больше, чем у всех остальных производителей, в том числе и LADA. По мнению экспертов, корейские машины сейчас объективно красивей, дешевле и оснащённей конкурентов.





«Это бюджетный вариант, люди много чего получают в сравнении, например, с японским автопромом, который в два раза дороже, а качество чуть лучше.





У "корейцев" хороший дизайн по сравнению с "японцами". Обслуживание дешёвое, запчасти недорогие. Единственно, что "кореец" ездит 150 тысяч километров, потом требует ремонта, особенно "Солярисы"», — объясняет Алексей Мазур.







Только на 5-м месте в топ-10 моделей оказался не корейский автомобиль. «Немец» Volkswagen Polo разошёлся в количестве 305 штук, показав очень сильный прирост по сравнению с 2017 годом. Тем не менее отставание от «корейцев» сильное. «"Поло" — это бюджетный-пребюджетный "немец", по функционалу он уступает. По надёжности и по обслуживанию он примерно как "Солярис". Дизайн уступает, салон не очень, у корейцев намного лучше за последние 3 года», — продолжает комментировать Алексей Мазур.





Toyota, как главная марка у сибиряков, в категории новых авто показывает не лучшие результаты — продано 645 машин, 5-е место. А в топ-10 моделей вообще нет ни одной «Тойоты» — ни «Камри», ни RAV4, а ведь раньше они попадали в рейтинг.





«"Тойоты", особенно "Короллы" — они необоснованно дорогие. Плюс угоняемые, особенно "Камри", "Прадо", "Крузер". Люди смотрят: дорого, дизайн ни о чём, — и складывают плюсы и минусы», — заключает Алексей Мазур.





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