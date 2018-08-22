«Ходят на нелюбимую работу, и всех всё устраивает»

Сегодня в России полностью или в основном довольны жизнью 82% жителей крупных и средних городов, из них 29% полностью довольны своим существованием — к такому выводу пришли исследователи Финансового университета при Правительстве РФ. Больше всего довольных среди людей до 30 лет — 91% молодых респондентов. Чем старше люди, тем ниже их удовлетворённость — только 73% людей старше 60 лет удовлетворены жизнью. Среди новосибирцев исследователи насчитали 80% довольных своей жизнью, год назад этот показатель был равен 83%. Корреспонденты НГС прогулялись по центру Новосибирска и поговорили с жителями о том, что их делает счастливыми, что устраивает, а что они бы изменили в городе, чтобы жить здесь было приятнее. Выяснилось, что для полного счастья новосибирцам не хватает парков, развития общественного транспорта и уборки в городе. Подробнее — в опросе НГС.





Марина, переехала из Новосибирска в Сочи, работает в отеле: «Я переехала в Сочи, но очень счастлива приехать в Новосибирск. Счастливая жизнь состоит из многих аспектов: работа, друзья и семья. Я чувствую себя счастливой, но уехала по работе. Но здесь много возможностей, много перспектив, как мне кажется, в работе, жизни, создании семейного счастья. В Сочи мне не хватает ощущения большого города. Я приехала сюда, и мне очень кайфово сейчас от этого. Там ритм жизни совершенно другой, люди более расслабленные, но мне лично нравится, когда всё живёт и этот организм не успокаивается».











Татьяна, менеджер: «Я приехала из области, осталась здесь после учёбы. Коллеги работают в Санкт-Петербурге — там постоянно пасмурно, а у нас зато чаще солнечная погода. Хотелось бы больше парков в Новосибирске. Я люблю кататься на роликах, велосипеде. Хочется, чтобы обустроили места для катания. Часто бываю в Заельцовском парке, там уже совсем плохо с асфальтом. Бывает, отдыхаю на Монументе Славы, но и там не везде асфальт в хорошем состоянии. В парке "Городское начало" на набережной не совсем понравилось, ведь не все люди понимают, зачем нужна велосипедная дорожка, — гуляют с детьми, дети по ней бегают. Едешь и думаешь, как бы не сбить никого. Живу по линии метро, и меня транспорт устраивает. Наверное, все, кто живут возле метро, довольны транспортом».







Егор, студент: «Сомневаюсь, что все 80% довольны, думаю, реально это процентов 60. Наблюдаю за людьми — лишь немногие ходят по городу с довольными лицами. Среди ровесников, наверное, да, все довольны. В такие годы все хотят веселиться и отдыхать, нет забот, семьи и детей. В целом я доволен Новосибирском, хотелось, может, климат помягче. Если говорить о работе, то, наверное, не всё так легко. Я студент, мне нужна работа с частичной занятостью и только во второй половине дня. Большинство вакансий только на полный день. Но я всё равно подрабатываю, например раздаю листовки — там вполне нормальная оплата. Хотелось бы, чтобы не было пробок. Добраться до дома в час пик проблематично. Конечно, это влияет на удовлетворённость жизнью, особенно когда ты стоишь в автобусе в жару, а кондиционера нет, — там все недовольные. Для меня Новосибирск — не конечная цель. Я приехал из Казахстана, хотел бы побывать в Европе, посетить Штаты, а остаться жить в Австралии».









Владимир Дмитриевич, работает в металлургии: «Явно завышенные результаты. В Новосибирске мало мест для культурного общения и отдыха. Вот хорошо здесь [на площади Ленина] есть парк, ещё есть Центральный парк, молодёжная тусовка перед оперным, а тот же Кировский район ограничен. Надо, чтобы можно было выйти из дома и было доступно походить, погулять, ребятне побегать, покататься на велосипедах. Вот попробуй из Кировского района проехать в центр. Недалеко, но нет возможности проехать — дорожек нет, дороги перегружены. Строится Михайловская набережная. Допустим, мама с коляской легко может туда пройти? Нет. Город в этом проигрывает. Думаю, в том же Хабаровске более доступно пространство. Там большая площадь, где и молодёжь тусуется, и пожилые люди гуляют, и свадьбы приезжают. Наша площадь Ленина вся скученная, ограниченная. Да и выглядит наша площадь не как центр города, а как авторынок. И сами жители — выпили бутылку пива, тут же бросили».









Игорь, менеджер продукта в IT-компании: «У Новосибирска хороший темп развития и при этом сбалансированный темп жизни — он не такой скоростной, как Москва, но и не такой медленный, как другие регионы. Здесь комфортно находиться и жить. Хотелось бы, чтобы город больше уходил в общественный транспорт и велосипеды, чтобы он не был таким автомобильным — это против правил урбанистики. Если бы я стал мэром... (Смеётся.) Первым делом убрал бы все заборы вдоль пешеходных дорожек. Они совершенно ни к чему, только наносят больше урона людям во время аварий и не несут никакой полезной функции, они просто страшные».









Ксения, сотрудник банка: «Доволен жизнью тот, кто не боится самовыражаться, тот, кто делает то, что ему нравится, да и просто что-то делает, чтобы жить и развиваться, а не зацикливается на том, чтобы как можно больше заработать, и не возмущается "Ах, как тут плохо!". В Новосибирске можно заработать в любой сфере — станьте профессионалами. Когда я пришла в банк, мне говорили: "Боже, зачем тебе это надо? Здесь же скучно и не заработаешь". А у меня сейчас всё в порядке. Это та сфера, где можно получить опыт, знания, карьерный рост и финансовую независимость.





У нас очень много ребят уезжают из Новосибирска, потому что считают, что здесь нет возможностей.





Все пытаются уехать в Москву и Питер. Мой молодой человек чуть ли не уехал в Москву. Нужно больше рассказывать о возможностях города, больше открытых дверей, — новосибирцы не знают о своих компаниях и предприятиях, думают, что их ждёт скучная работа и обзвон по горячей линии. Я была на трёх ярмарках вакансий, там уныло говорят: "Мы такой-то банк, у нас хорошо, вот вам блокнот", и не рассказывают, как у них можно развиваться.



В городе я бы убрала раздражающую рекламу, очистила бы центр от обилия машин, убрала бы пыль и грязь. Последние два года новосибирцев бесит пыль, которую никуда не убирают и не чистят».









Александра, выпускница техникума: «Сейчас пока что не работаю, но с учётом наших компаний я хотела бы делать что-то своё, открыть своё дело. Я недовольна своей жизнью в Новосибирске. Мне кажется, мы могли бы развиваться в плане творчества, недвижимости, но мы почему-то стоим на месте. Хотелось бы больше концертов, музей, галерей, тех мест, где ты можешь провести время с интересом, — творческие люди не видят здесь перспектив. И люди часто не самые приятные, например много бомжей, которые себя не очень красиво ведут. Иногда выходишь на улицу с мыслью: "Хоть бы никого не встретить, кто до тебя докопается с глупыми вопросами или странной просьбой". Молодёжи ходить некуда — выучиться и уезжать».











Данил, официант в ресторане: «Честно, не очень удовлетворён жизнью. Мне не очень приятно жить в городе, где мало людей хотят развиваться в мыслительном плане, мало мыслящих людей. Ходят на нелюбимую работу, и всех всё устраивает. Себя я ещё ищу. Приехал из Новокузнецка — он ещё более серый город, но различия не очень большие с Новосибирском. Только в контингенте, но не в плане инфраструктуры. Всё же здесь чуточку приятнее, но нормально здесь только в центре».









Марина, учитель: «Мне хорошо тут жить., до этого жила во Владивостоке — в каком-то смысле Новосибирск на него похож. Широкие улицы, большие дома, немножко серый — но мне это даже нравится. Стараюсь быть по жизни оптимистом. Чтобы человек чувствовал себя счастливым в Новосибирске, наверное, нужно больше скверов, чтоб можно было сесть на лавочку и хотя бы просто ногами поболтать, отдохнуть. Может быть, больше уличных праздников — люблю бродить по городу, рассматривать. Очень нравилась пешеходная улица Ленина — была там не одна. Там остановишься, посмотришь, там что-то купишь, и хорошо.





Хорошо бы поднять зарплату учителям, чтобы была возможность посмотреть и другие города. Заметила ещё, что у нас дети сами себе предоставлены. Хотелось бы больше праздников для них. Видела в Петербурге пешие прогулки, когда люди в наушниках ходят, а им рассказывают про город, — хорошо, если бы и у нас таких экскурсий стало больше.



Транспорт вроде бы устраивает, в центре всё с ним хорошо, но когда по работе приходится возить детей в другие школы, например в "Родники", то там, конечно, транспорт ходит с большими промежутками. Хотелось бы, чтобы увеличили метро, Дзержинскую линию, — люди были бы довольны. Есть ещё законсервированная станция "Спортивная", вот бы её открыли. Было бы удобнее на пляж ходить. В здравоохранение тоже не всё хорошо. Чтобы узких специалистов было больше и они могли лучше заниматься диагностикой».











Наталья, предприниматель: «Считаю, что те, кто удовлетворены, — это только за счёт своей энергии, опыта, подготовки, за счёт того, что сами чем-то занимаются. Если сравнивать Новосибирск с какой-то деревней, то тогда очевидно комфортнее. Очевидные недостатки — это резко континентальный климат, его все тяжело переносят. Изменить можем только оптимистичным отношением, за счёт своего оптимизма. Высшим властям следовало бы изменить отношение к малому предпринимательству — они не живут, а выживают. Большие налоги, везде идут проверки и зажимы, вызовы в налоговую. А у нас в подчинении человек семь. За границей купил патент и работай, обеспечивай своих семерых сотрудников. Город в пробках, в пыли, — и мы, наши дети в этом захлёбываются. Тот же Октябрьский район весь в грязи и ухабах».





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