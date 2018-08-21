Побить «Ниссан Джук»

Тест-драйв: новый мини-RAV4 не такой страшный, как Juke, — зачем у него спрятаны задние двери

Новый кроссовер Toyota C-HR добрался до дилерских центров и занял свою ожидаемую «нишевую» позицию. В Японии и Европе это очень популярный автомобиль, у нас же он рассчитан на определенную молодежную публику, которой нужна городская машина в современном спортивном стиле. Подробнее об особенностях и недостатках новой «Тойоты» — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Новый Toyota C-HR (предоставлен официальным дилером «Тойота центр Новосибирск Запад») не зря получил прозвище мини-RAV4. Спереди он практически повторяет геометрию и пропорции старшего кроссовера.















Такие же растянутые от носа до середины крыла фары (как утверждает дилер, самые длинные в мире), такой же чёрный клюв с эмблемой «Тойоты». Такая же компоновка воздухозаборников на бампере.















Сбоку это уже собственный дизайн. Приземистая машина с явным стремительным профилем. Задние двери сделаны так, как будто их нет, — чтобы напоминать о формах купе. Для этого дверные ручки подняли на самый верх двери, замаскировали, а размеры окошка сделали минимальными.















Сзади — покатое стекло со спойлером и интересные фонари, напоминающие то ли скобы, то ли клешни, которые охватили багажную дверь.















В целом получился современный молодёжный облик с определёнными дизайнерскими экспериментами, но не такой одиозный, как, например, Nissan Juke. Размеры C-HR чуть больше, длина — 4360 мм, ширина — 1795 мм. Масса — 1320 кг.















В салоне эксперименты продолжаются. Передняя панель состоит из двух слоев, как будто сверху прикрутили дополнительную декоративную шляпку. Эта шляпка из мягкого пластика неплоха на ощупь и имеет тиснёную прострочку.















В интерьере постарались достичь максимальной асимметрии. В центре возвышается дисплей мультимедиа с покатым правым краем, дефлекторы центральных воздуховодов и блок климата развернуты к водителю.















Центральный тоннель имеет небольшой изгиб, и всё это образует вокруг водителя подобие кокпита, где он чувствует себя как в спортивном болиде.















Внутри C-HR не сказать чтобы тесно, но та же передняя панель, выпирающая в салон, подъедает немало места. В целом разместиться могут и высокие люди.















Пластик на передних дверях сверху мягкий, дальше идёт своеобразное тиснение по жёсткому пластику, в форме ромба. По низу и в задней части салона — жёсткий пластик.















В интерьере много пластика титанового отлива и глянцевых элементов, которые, конечно же, пачкаются.















Тканевые сиденья в этой версии C-HR довольно жёсткие, но имеют правильную форму, неплохо поддерживают сбоку.















Рычаг селектора КП имеет жёсткий ход, положения селектора громко отщёлкиваются.















Мультимедиа тут прошлого поколения, с неинтересной графикой и медленной работой, но в целом всё функционирует.















Руль получил ромбовидные блоки кнопок и глянцевые вставки в нижних секторах. Не хватает чего-то металлизированного на нижней спице.















Приборка с двумя колодцами и центральным цветным дисплеем. В принципе всё четко, всё понятно.















На местах сзади разместиться можно, вас там будут обнимать высокие двери с крохотными бойницами-окнами. Пространства немного, зато уютно.















Багажник объемом 377 литров имеет подпол с запаской и органайзерами. Электропривода крышки нет.















Этот C-HR оснащен 2-литровым бензиновым атмосферником мощностью 148 л.с., передним приводом и вариаторной коробкой передач. А бывает еще 1,2-литровый туробмотор с отдачей 115 л.с. — и его даже ставят на полный привод. Клиренс — 16 сантиметров.















Наш 2-литровый автомобиль разгоняется до сотни за 11 секунд. Гул двигателя сразу проникает в салон, есть небольшой вибрационный фон.















Под педалью газа ощущаются незначительные паузы, но в целом мотор и коробка адекватно реагируют на желание водителя разогнаться, резко ускориться.















C-HR имеет небольшие крены в поворотах, автомобиль неплохо управляется, связь с дорогой по рулю ясная и быстрая.















Кроссовер предназначен для города и подвеска его довольна жестка, можно прочувствовать стыки на асфальте. Но в целом машина идёт собранно, тряской не досаждает.















Уровень шумоизоляции на C-HR в принципе удовлетворительный, колёс почти не слышно, слегка шелестит ветер.















Стоит автомобиль от 1 299 000 рублей, но за эти деньки только механическая КП и 1,2-литровый турбомотор. Версия как у нас оценивается в 1 670 000 рублей, а это уже входной билет в классы более крупных машин. Тем не менее для определённой молодёжной и женской аудитории Toyota C-HR может стать предпочтительнее состарившегося уже Nissan Juke.





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