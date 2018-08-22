Ремонт по-русски

Дорожники отремонтировали разбитую улицу Русскую на Шлюзе — ещё весной кольцо перед заездом было всё в колеях, а в асфальте были сплошные дыры. Работы на Русской шли чуть ли не всё лето, а чиновники заявляют, что закончили ремонт даже раньше срока. Новый асфальт положили от кольца в начале улицы вплоть до Бердского шоссе, заменили везде бордюры, поставили ограждения, жители радуются, что изменилась схема остановки, а вместо обочины на чётной стороне улицы теперь пешеходная зона. Корреспонденты НГС прогулялись по отремонтированной Русской, посмотрели и нашли недостатки.

В Новосибирске сдали первый объект, отремонтированный в Новосибирской области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», — два километра улицы Русской отремонтировали от Бердского шоссе до кольцевой развязки на ОбьГЭС. Работы на ней шли всё лето, но дорогу не перекрывали из-за большой загруженности. Срок сдачи был назначен только на 1 октября, но дорожники успели закончить работы на Русской ещё до конца лета, — как пояснили в министерстве транспорта, закончить ремонт Русской на полтора месяца раньше удалось потому, что аукционы и закупки прошли ещё в марте–апреле.









Стоимость ремонта по проекту оценивали в 61,15 миллиона рублей, но дорожники уложились в 60,84 миллиона. На эти деньги они отремонтировали проезжую часть и тротуары — площадь покрытия составила 28 375 кв. м, обновили парковочные и заездные карманы, нанесли новую разметку и обновили три светофора вдоль Русской.







«Стоимость этого объекта — 61 миллион рублей. Из регионального бюджета по программе "Безопасные и качественные дороги" было направлено 320 миллионов рублей, из федерального бюджета — 450, и плюс из местного бюджета — 275 миллионов рублей. В целом программа по городу Новосибирску в этом году составила 1 миллиард 46 миллионов, что немного выше, чем в прошлом году, — на 170 миллионов мы увеличили объём выполняемых работ», — отчитался заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков во время приёмки Русской.









Дорожники уверяют, что для ремонта использовали более современные материалы, и обещают, что в течение пяти лет гарантийного срока на проезжей части не будут появляться колеи.





«Здесь более современный асфальтобетон ЩМА-20. Как показала практика на всех городских объектах, в прошлом году это применяли, это самый передовой асфальтобетон, который работает при наших сибирских условиях, при перепаде высоких температур, при переходе через ноль и при низких температурах», — добавил Раков.









Чиновники хвалятся, что получают от жителей Шлюза только слова благодарности, а раньше местные постоянно жаловались на разбитую улицу. Местные жители и правда вспоминают, что раньше Русская была вся разбита.







«Сейчас стало получше — были ямы, колеи, вот здесь особенно, всё кольцо разбитое. Пробки, конечно, и сейчас есть, тут дело не в дорогах», — рассказывает жительница Шлюза Надежда.







С остановки общественного транспорта «Шлюз» ходят в обе стороны шесть автобусов и пять маршруток. Пожилые женщины рассказывают, что раньше, чтобы сесть на автобус до центра, людям приходилась выбегать на дорогу. Правда, местами бордюр так и остался битым.







«Облагородили. Здесь остановка была посреди, в частности, 36-й автобус в сторону города останавливался там, где сейчас средняя полоса. Он останавливался посередине, и надо было выходить на проезжую часть через машины. А 36-й стоял буквально прям секунду, и пока обойдёшь все маршрутки, уже и на автобус не успеваешь. Теперь удобнее. Где средняя полоса, был подъём, сейчас всё заровняли, более разумно сделали», — объясняет Ираида Ивановна, которая регулярно бывает на Шлюзе.











Подрядчик «СоюзДорСтрой» уверяет, что они попытались создать максимально комфортную среду, даже для людей на инвалидных креслах.





«В прошлом году мы делали здесь же, на ОбьГЭС, работы — улицу Шлюзовую от кольца до Бердского шоссе, — те вопросы и пожелания от жильцов были учтены при составлении проектной документации по данной дороге по Русской: это и тротуары, и для маломобильных групп населения делались съезды, и устройство остановочных платформ автобусов для удобства жителей, поменяны светофорные конструкции», — поясняет генеральный директор «СоюзДорСтрой» Виктор Сушко.







Возле жилых домов в начале Русской на парковочных карманах выделили специальные места для инвалидов, но во время прогулки корреспонденты НГС нашли, где работники или забыли, или поленились сделать всё по проекту. Ремонтники поставили знак и нарисовали разметку возле места, которое ближе всего к пешеходной дорожке, однако не учли, что необходимо сделать некое подобие пандуса. Как на инвалидном кресле заскочить на бордюр почти в 10 сантиметров, не очень понятно.









Новый асфальт появился не только на проезжей части, но и частично на въездах во дворы — от парковочных карманов идёт метра три свежего асфальта поверх старой пешеходной дорожки. Дальше всё обрывается — ощущение, что расстояние от дороги отмеряли линейкой, чтобы на всякий случай не потратить лишнего асфальта.









Накануне сдачи сотрудники «Гормоста» меняли разбитые отбойники в самом начале поворота на плотину ГЭС — тут же снимали старые, ставили новые и красили, чтобы успеть за день.







Почти вдоль всей улицы установили ограждения — ближе к Бердскому шоссе перебежать дорогу вне пешеходного перехода уже не получится.









Однако у благоустройства оказались всё же чёткие границы — плитка недалеко от торгового центра «Маяк» постепенно выпадает по брусочку.



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