Верх-Тула: назад в средневековье

Жители около 300 дворов села Верх-Тула живут уже почти три года без воды, газа, света и нормальных дорог. Зато почти всё свободное пространство здесь регулярно зарастает коноплёй размером почти в два человеческих роста. В местном сельсовете разводят руками и говорят, что они ничего поделать не могут: земля с новыми участками, которые несколько лет назад были проданы желающим обосноваться в сельской местности, принадлежит частному лицу. А с представителем этого частного лица, утверждают жители, нормально поговорить им не удаётся. Корреспондент НГС отправился в село, чтобы встретиться с жителями и на месте посмотреть, как обстоят дела на самом деле.





Село Верх-Тула находится недалеко от Новосибирска, на ордынской трассе. Во время переписи населения 2010 года здесь проживало 6020 жителей. Сегодня, утверждают местные жители, в селе намного больше человек: сюда приезжают жить всё новые и новые люди. Только вот жить в нормальных условиях у них пока не получается.











На встречу с корреспондентами НГС собралось больше 50 человек. Сразу было видно, что проблемами жители озадачены по максимуму: все спешили говорить сразу и говорили одновременно обо всём.











В новой части посёлка, которая разместилась на землях бывшего совхоза, до сих пор нет газа, нет дорог, нет воды и нет уличного освещения. И живут в таком состоянии около 300 дворов уже почти три года.











Когда-то совхозные земли скупили частные лица, жители называют владельцем предпринимателя Михаила Камбарова, потом были нарезаны участки и распроданы всем желающим. Селились здесь люди как из Новосибирска, так и из соседних городов и стран — Казахстана, Киргизии. Вот только обещанная инфраструктура так и не появилась, хотя газ, водопровод и электричество есть. Только новым жителям всё это недоступно.











Газораспределительная подстанция стоит здесь очень давно. И газ к ней подведён. Правда, жители его не видят. Говорят, что одно время к ним часто обращались какие-то фирмы, обещавшие подключить газ минимум за 250 тысяч рублей с одной семьи, но предоставлять какие-то сметы и расчёты эти самые фирмы не хотели, поэтому жильцы не стали спешить платить такие деньги непонятно кому.











«Здесь была [водоразборная] колонка, когда мы строились. К ней по трубам вода была подключена. Но пришёл человек и сказал: «Вы этим пользоваться не будете. Это сказал я. Я тут всё решаю». А кто это был, мы так и не знаем. И колонку замуровали», — объяснили местные жители, как у них года три назад пропала водопроводная вода.











Но вообще вода у жителей есть: скважины на своих участках пробурили почти все. Правда, эту воду и пить страшно, и стирать бельё в ней жалко. Одна из женщин показывает на телефоне, какая вода лилась у них в домах совсем недавно — мутная и с неприятным болотным запахом.











Ещё в этой части посёлка нет уличного освещения. Со светом в своих домах жители справились — подключились к линии самостоятельно, а вот организовать самостоятельно освещение улиц им не советовали — будет штраф. Поэтому в тёмное время суток в этой части посёлка светит только Луна.











Электрическая подстанция, которая распределяет электричество по новой части Верх-Тулы, ничем не огорожена: до кабелей с высоким напряжением дотянуться может любой ребёнок. Зимой, рассказывают местные, подстанцию часто полностью заносит снегом.











«Люди писали и в прошлом году, и в этом… И в сельсовет постоянно обращались. Но там сказали, что земля — частная и принадлежит Камбарову. Мол, ничего сделать не могут. Ну дороги понятно, что Камбарова, а освещение? А газ? А вода?» — недоумённо разводит руками Оксана Кузеванова и показывает массу ответов из разных органов власти, в том числе из правительства Новосибирской области.











А ещё в этой части Верх-Тулы нет нормальных дорог. Хотя по документам, заверяют жители, дороги приведены в порядок. Весной и осенью, а также в любые серьёзные дожди дороги развозит настолько, что по ним отказываются ехать такси и скорая помощь, если случается вызов в эту часть села. Не могут проехать машины здесь и зимой.











Мужчина показывает ногу, которую повредил, возвращаясь в темноте с работы по раскисшей дороге. А Оксана Кузеванова рассказывает, как ей в Новосибирском правительстве предложили бороться с разбитыми дорогами: «Министр [транспорта] мне сказал: вызывайте полицию, если ваша машина здесь застрянет. Полиция приезжает и выписывает штраф Камбарову, потому что он говорит: "Это частная земля", и выписывает штраф [администрации] Верх-Тулы, потому что эти земли находятся на территории Верх-Тулы».











Вот здесь тоже должна была быть полноценная дорога. А пока эта тропа малопригодна даже для пешеходов: в кромешной темноте здесь можно или в яму угодить, или напороться на какую-нибудь ржавую металлическую арматуру, торчащую из земли.











Чтобы этого действительно не произошло в какое-нибудь вечернее время, разные торчащие из земли железки местные жители «наряжают» в пластиковые бутылки. И в глаза такие опасные зоны бросаются сразу, да и ногу повредить железкой в «спецзащите» сложнее. На небольшом участке пешеходной тропы корреспондент НГС насчитал с полдесятка таких обезвреженных бутылками кусков арматур.











Вот чего много у местных жителей, так это растущей везде дикой конопли. Верхтулинцы говорят, что и на это они неоднократно жаловались в сельсовет, но помощь не приходит. А самим выкосить траву не хватает сил: коноплей заросло все свободное пространство: как обочины вдоль дорог, так и все нераспроданные ещё участки. Порой эта дурман-трава вырастает в два человеческих роста. А собирают её подозрительные личности круглый год — даже зимой.











А здесь коноплю жители вырвали и самостоятельно соорудили детскую площадку. Хотя, говорят, в любой момент площадку может снести владелец участка. Землю на этом поле вдоль столбов в своё время тоже размежевали и продали. Но строить дома новым владельцам власть запретила: участки оказались в водоохранной зоне — рядом речка.











Корреспондент НГС разыскал владельца местной земли Михаила Камбарова и попросил пояснить ситуацию. Камбаров является собственником компании «Лидер Инвест Групп» и совсем недавно, как пишет «Континент Сибирь», представил на совете по инвестициям Новосибирской области масштабный проект на 13 млрд рублей по расширению границ Верх-Тулы и созданию здесь экокластера и агропромышленного парка общей площадью 630 га. Проект предполагал частичное бюджетное финансирование, но был отклонён региональным правительством по причине его недоработки.











По словам Камбарова, он в курсе всех проблем и планирует их решить. В этом году, заверил предприниматель, начнётся газификация участков. Михаил Камбаров пообещал, что необходимые сметы будут, а стоимость подключения окажется в пределах 150 тысяч рублей. Не проводили газ, по мнению Камбарова, из-за того, что желающих подключиться было очень мало.











С дорогами — Камбаров подчеркнул, что их разбили работавшие на стройке домов грузовики, — вопрос решится до середины сентября. В течение месяца их отремонтируют и передадут на баланс сельсовета, заверил корреспондента НГС предприниматель. А вот с освещением улиц, по его словам, сложнее, но и эту проблему он пытается решить совместно с сельсоветом.











Когда и как будут решать проблемы верхтулинцев, объяснить в сельсовете не смогли. Глава местной администрации Майя Соболёк ушла в отпуск, а её заместитель во время написания репортажа отсутствовала из-за совещания в региональном правительстве. Представитель же Камбарова Роман Пахомов, утверждают жители, отвечает на претензии коротко: «Пишите [жалобы] хоть куда, у меня адвокаты московские».







Читайте также:

Хочешь жить — построй дорогу



Сотни новосибирцев уехали жить за город — депутат сказал, что им придётся самим строить дорогу.

