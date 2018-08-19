«Логан» — джип

Популярное новосибирское такси по последней моде задрали над землей, и теперь оно — почти кроссовер

Компания Renault, не желая отставать от конкурентов, решила создать «внедорожный» Logan. Автомобиль, весьма популярный в новосибирском такси, получил завышенный клиренс, различные накладки, защитные обвесы — в общем, всё, что сейчас принято делать при превращении обычной легковушки в «кроссоверную» версию. Это не первый такой автомобиль на рынке. С кем он будет конкурировать и в чём плюсы таких машин — в обзоре НГС.АВТО.





Компания Renault, похоже, решила создать целое семейство проходимых легковушек под названием Stepway, где ранее присутствовал только хетчбек Sandero Stepway. Новый седан Logan Stepway теперь высоко возвышается над дорогой: клиренс целых 19,5 см — действительно, как у многих кроссоверов. У машины новый бампер, новые фары, обрамленные полосками светодиодных ходовых огней. По периметру кузова пущен чёрный пластиковый защитный обвес. Такой же неокрашенный защитный пластик установлен в колёсных арках.









В салоне — новое рулевое колесо, новая мультимедийная система с поддержкой AndroidAuto и CarPlay. Производитель решил сделать специальную версию «Логана» под названием City. В этой модели 1,6-литровый мотор получил в пару вариаторную коробку передач. Для мотора доступны три уровня мощности — 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с. Остаются механическая КП и 4-ступенчатый автомат. Вместе с «Логаном» внедорожную версию получит и грузопассажирский фургон Dokker. В Новосибирске автомобили Renault, напомним, представляет дилерская компания «Автомир».









Это уже не первый опыт по переделке обычных легковушек в нечто завышенное над землёй, кроссоверное. Корейская KIA на основе седана Rio выпустила хетчбэк повышенной проходимости Rio X-Line. Автомобилю просто увеличили клиренс с 15 до 16 сантиметров, оснастили его защитным обвесом по периметру и в арках. Кстати, машина неплохо раскупается клиентами, хоть и стоит дороже обычного Rio — от 809 900 рублей. В Новосибирске марку представляют компании «Мега Парк» и «Сармат».









Еще один пример перехода во внедорожную плоскость — LADA Vesta Cross, как седан, так и универсал. Обычную машину разработчики подняли над землей на целых 20,3 сантиметра, это уже серьёзная заявка на проходимость. Стандартно такие машины оснащены защитным пластиковым обвесом. Модели Vesta Cross тоже пользуются неплохим спросом, однако стать всем им полноценным проходимым автомобилем мешает только одно — отсутствие полного привода. В Новосибирске машины LADA продают два дилера — «Азия Авто» и «Авто-1».





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



Столица дешёвых иномарок



Машины в Москве оказались дешевле на 200 тысяч — но приезжий может купить хорошее авто только за час.







НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.