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Дом отчаянных

Репортаж из высотки, которую строили 16 лет: тут теряли миллионы, гибли люди и резвились экстремалы

Балкон в квартире на Фрунзе, 71/1
Балкон в квартире на Фрунзе, 71/1

У истории скандально известной высотки на Кошурникова, 22, можно сказать, счастливый конец. После 16 лет скитаний собственники наконец-то получили ключи от своих квартир, которые, правда, пришлось достраивать за свой счёт. Дому пристроили ещё этажи и дали новый адрес. Для жильцов закатали просторную парковку, поставили детскую площадку, готовят к открытию фитнес-зал и диагностический центр. Правда, пока в доме не живут. Немногочисленные хозяева ещё делают ремонт, а риелторы толпами водят покупателей, готовых забыть репутацию многострадального дома и купить здесь квартиру. Предложений, кстати, много, в том числе по дорогим квартирам, из которых можно выйти на собственную террасу и любоваться городом с высоты птичьего полёта. Подробнее — в репортаже НГС.

9 августа в списке долгостроев Новосибирска произошли изменения — из него выбыла многоэтажка на Кошурникова, 22, которую не могли построить 16 лет. Землю под строительство дома застройщик получил ещё в 2002 году. Через шесть лет после начала стройка встала, и владельцам квартир оставалось только нервно наблюдать за тем, как менялись застройщики.


Раньше у дома был адрес Кошурникова, 22
Раньше у дома был адрес Кошурникова, 22


За это время репутация долгостроя приобрела криминальный оттенок. В 2014 году два человека прыгнули с крыши. Через год в высотке нашли труп мужчины. Кроме того, полузаброшенный высотный дом стал тусовочным местом для любителей прыгать с тарзанок и фотографов, исследующих крыши в поисках удачного ракурса городской панорамы.


Надежда появилась весной прошлого года, когда уже вовсю шли работы на стройплощадке под руководством нового инвестора — ООО СК «СВС» («Союз военных строителей»). Проект изменили — дом вырос с 16 до 19 этажей. Кроме того, появилась коммерческая пристройка. Пристройки потребовались, чтобы компенсировать порядка 60 миллионов дефицита бюджета строительства.


В фойе 
В фойе 


Вложиться в свои же купленные квартиры пришлось и собственникам — 66 обманутых дольщиков собрали 70 миллионов рублей, чтобы дом наконец-то достроили. Мэрия вложилась в обустройство территории, лифты, подключила коммуникации.


От унылого бетонного забора, который уродовал перекрёсток Фрунзе и Кошурникова, остались только сетчатые створки. Их тоже вот-вот уберут и откроют въезд на зеркальную парковку перед зданием долгостроя. Кроме привычного внешнего вида, дому, кстати, изменили и адрес — теперь это не высотка на Кошурникова, а почти небоскрёб на Фрунзе, 71/1.


На территории возле дома: парковка, детская и спортивная площадки
На территории возле дома: парковка, детская и спортивная площадки


Многообещающий звук перфоратора несется из всех углов административной пристройки — представители застройщика сообщили, что здесь откроют сетевой фитнес-центр и центр диагностики.


Внешний вид здания со стороны Фрунзе больше напоминает не жилой дом, а бизнес-центр. В то, что здесь будут жить, заставляет поверить небольшая детская площадка, которая стоит всего в нескольких метрах от парковки.


Детская площадка для жильцов дома на Фрунзе, 71/1
Детская площадка для жильцов дома на Фрунзе, 71/1


Вход в подъезды — со стороны Кошурникова. В последнее время здесь часто можно встретить риелторов, которые как экскурсоводы водят по квартирам потенциальных покупателей.


«Вообще люди заселились. Но физически их пока нет, — объясняет корреспонденту представитель застройщика. — Просто бригады делают ремонт». По его словам, в ближайшее время заселятся около 20 квартир.


На первом этаже дома
На первом этаже дома


В подъездах уже практически нет строительного мусора, новосёлы пользуются больше грузовым лифтом, с которого ещё даже не успели снять защитную плёнку.


Отделка подъезда на пятом этаже
Отделка подъезда на пятом этаже


Корреспондентам удалось пообщаться с двумя собственниками квартир, где идёт ремонт. Правда, квартиры они купили, когда стало понятно, что дом будут достраивать. «Тогда только на уровне разговоров это было, — поделился Владимир, собственник одной из квартир, и признался, что основной причиной покупки квартиры в этом доме стала цена квартиры. Правда, какая именно, уточнять не стал.


На 19-м этаже здания
На 19-м этаже здания


Его сосед тоже купил 76-метровую квартиру в 2016 году за 4 миллиона 400 тысяч рублей. «Вроде было дешевле (чем средняя цена по рынку. — А.Б), сейчас — посмотрим», — рассудил он.



Одна из квартир на 19-м этаже
Одна из квартир на 19-м этаже


Баннерами с рекламой квартир в доме на Фрунзе пестрят все близлежащие улицы. Кроме того, растяжки с телефонами продавцов висят на балконах многоэтажки. Квартиры здесь под самоотделку, цены — порядка 55 тысяч за квадратный метр.


Фасад дома 71/1 на Фрунзе
Фасад дома 71/1 на Фрунзе


На сайте N1.Недвижимость самая маленькая квартира в доме на Фрунзе, 71/1 продаётся за 3 миллиона 900 тысяч рублей (общая площадь — 58 квадратных метров). Цены на двухкомнатные — в среднем около 5 миллионов рублей.


Здесь предполагается лестница в каморку, откуда есть дверь на террасу
Здесь предполагается лестница в каморку, откуда есть дверь на террасу


Самые просторные и дорогие квартиры — на 19-м этаже (до 200 метров). Если вкратце описать квартиру, можно отметить три вещи: здесь можно заблудиться, на каждой лоджии ещё по комнате, в квартире есть второй уровень, который выводит на террасу. «Можно шашлыки жарить», — смеётся прораб, показывая зоны, отведённые для каждого хозяина.


Терраса
Терраса


Шашлыки — явно не всё, для чего нужна эта терраса. Здесь можно часами рассматривать город, особенно романтичный уютный вид откроется вечером, когда зажгутся огни. Квартиры на 19-м этаже стоят не меньше 10 миллионов рублей; по информации на сайте N1, пока ни одна не продана.


Вид с 19-го этажа
Вид с 19-го этажа


В этом году, пообещали в мэрии, в городе сдадут минимум шесть долгостроев. А пока в Новосибирске ещё остаётся 38 замороженных строек. 


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