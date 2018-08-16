фоторепортаж

Ядрёный брат Дзержинки

Прогулка по самому милому району города — он до сих пор выглядит как при СССР и тихо разрушается

Калининский район — самый молодой в Новосибирске. Когда-то он был частью Дзержинского района, но в 1980-е разросся до таких размеров, что его пришлось выделить и назвать в честь «всесоюзного старосты» Михаила Калинина. Тогда же к нему присоединили посёлок Пашино. Первых народных депутатов нового района представили в ещё молодом ДК имени Горького. Район стремительно застраивали два его главных предприятия: завод химконцентратов и механический завод «Искра». НГС продолжает цикл фотоисторий районов Новосибирска, подготовленных при содействии Музея Новосибирска и его филиалов, — и сегодня наш фоторассказ про Калининский район, его красоты и здания, родные каждому новосибирцу.

Улица Богдана Хмельницкого считается одной из самых красивых в Новосибирске. На снимке 1955–56 годов — ещё строящийся дом № 39 и школа № 110. Сейчас это одна из лучших в городе гимназия № 12. 


В своё время кинотеатр «Космос» был единственным в районе, его построили в 1962 году, — на фото он спустя пару лет после открытия. Сегодня кинотеатр уже не работает, и его судьба остаётся неясной, но недавно мэрия предложила сделать из него центр хоккейной подготовки для взрослых и детей. 


Ещё одно знаковое место района — ЛДС «Сибирь». На фото — площадь перед уже снесённым Домом спорта, а также восточная трибуна «Сибири». Тогда стадион был открытым. В 1960-е каток залили искусственным льдом, его холодильные установки были такими же, как в московских «Лужниках», — самыми мощными в мире. Первый матч на нём прошёл между молодёжной командой «Сибирь» и городской сборной. Реконструкцию ЛДС завершили в конце 1970-х.


Перед стадионом иногда проводили митинги, шествия и районные праздники. Например, День города, как на фото из 1980-х годов.


А вообще центральным местом всех районных праздников был и остаётся Павловский сквер — зелёный кусочек, который специально не застраивали, а при создании сквера крупномерные деревья сохранили. Здесь до сих пор проводят собственный парад Победы. Павловским его назвали в 2001 году в честь Павла Власова, бывшего директора завода химконцентратов. 


Не все примечательные здания расположили на улице Богдана Хмельницкого. В этом доме, например, на перекрёстке Театральной и Народной на первом этаже располагалась стоматологическая поликлиника.


ДК имени Горького строили после войны, в то время он был самым крупным дворцом в городе. Вместе с ним в едином ансамбле построили жилые четырёхэтажки, жилые пристройки с маленькими башенками и другие здания, а сзади — парк с фонтаном.


Вход в детский сад на улице Александра Невского. На этой улице построили более десятка дошкольных учреждений для нужд быстро строящегося района. Они работают до сих пор.


На пересечении улиц 25 лет Октября и Богдана Хмельницкого располагался знаменитый Продмаг № 1, а наверху были гостиничные номера.


Бассейн «Нептун» стоял в одном ряду с кафе «Отдых», ЛДС и кинотеатром «Космос» и работал в составе завода химконцентратов, а до него на этом месте был каток. 


Баню № 25 на улице 25 лет Октября тоже строили для нужд работников промышленности и жителей нового перспективного района. Примечательно, что она почти не изменилась и до сих пор работает.


Понравилось? Тогда посмотрите ещё три материала НГС об истории районов Новосибирска: 

«Трудяги селятся на левом» — об истории Кировского района;

«Квартал богачей» — о прошлом Железнодорожного района;

«Закаменка: колыбель Новосибирска» — с редкими кадрами Октябрьского района.

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