Ядрёный брат Дзержинки

Прогулка по самому милому району города — он до сих пор выглядит как при СССР и тихо разрушается

Калининский район — самый молодой в Новосибирске. Когда-то он был частью Дзержинского района, но в 1980-е разросся до таких размеров, что его пришлось выделить и назвать в честь «всесоюзного старосты» Михаила Калинина. Тогда же к нему присоединили посёлок Пашино. Первых народных депутатов нового района представили в ещё молодом ДК имени Горького. Район стремительно застраивали два его главных предприятия: завод химконцентратов и механический завод «Искра». НГС продолжает цикл фотоисторий районов Новосибирска, подготовленных при содействии Музея Новосибирска и его филиалов, — и сегодня наш фоторассказ про Калининский район, его красоты и здания, родные каждому новосибирцу.

Улица Богдана Хмельницкого считается одной из самых красивых в Новосибирске. На снимке 1955–56 годов — ещё строящийся дом № 39 и школа № 110. Сейчас это одна из лучших в городе гимназия № 12.







В своё время кинотеатр «Космос» был единственным в районе, его построили в 1962 году, — на фото он спустя пару лет после открытия. Сегодня кинотеатр уже не работает, и его судьба остаётся неясной, но недавно мэрия предложила сделать из него центр хоккейной подготовки для взрослых и детей.







Ещё одно знаковое место района — ЛДС «Сибирь». На фото — площадь перед уже снесённым Домом спорта, а также восточная трибуна «Сибири». Тогда стадион был открытым. В 1960-е каток залили искусственным льдом, его холодильные установки были такими же, как в московских «Лужниках», — самыми мощными в мире. Первый матч на нём прошёл между молодёжной командой «Сибирь» и городской сборной. Реконструкцию ЛДС завершили в конце 1970-х.







Перед стадионом иногда проводили митинги, шествия и районные праздники. Например, День города, как на фото из 1980-х годов.







А вообще центральным местом всех районных праздников был и остаётся Павловский сквер — зелёный кусочек, который специально не застраивали, а при создании сквера крупномерные деревья сохранили. Здесь до сих пор проводят собственный парад Победы. Павловским его назвали в 2001 году в честь Павла Власова, бывшего директора завода химконцентратов.







Не все примечательные здания расположили на улице Богдана Хмельницкого. В этом доме, например, на перекрёстке Театральной и Народной на первом этаже располагалась стоматологическая поликлиника.







ДК имени Горького строили после войны, в то время он был самым крупным дворцом в городе. Вместе с ним в едином ансамбле построили жилые четырёхэтажки, жилые пристройки с маленькими башенками и другие здания, а сзади — парк с фонтаном.







Вход в детский сад на улице Александра Невского. На этой улице построили более десятка дошкольных учреждений для нужд быстро строящегося района. Они работают до сих пор.







На пересечении улиц 25 лет Октября и Богдана Хмельницкого располагался знаменитый Продмаг № 1, а наверху были гостиничные номера.







Бассейн «Нептун» стоял в одном ряду с кафе «Отдых», ЛДС и кинотеатром «Космос» и работал в составе завода химконцентратов, а до него на этом месте был каток.







Баню № 25 на улице 25 лет Октября тоже строили для нужд работников промышленности и жителей нового перспективного района. Примечательно, что она почти не изменилась и до сих пор работает.







Понравилось? Тогда посмотрите ещё три материала НГС об истории районов Новосибирска:





«Трудяги селятся на левом» — об истории Кировского района;



«Квартал богачей» — о прошлом Железнодорожного района;



«Закаменка: колыбель Новосибирска» — с редкими кадрами Октябрьского района.

