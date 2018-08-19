«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять

Land Cruiser с номерами ААА разогнал людей с тротуара, а Mercedes отрезал дорогу детям в детсад

В новом, 86-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: внедорожники оккупировали тротуары и газоны, а Mercedes преградил детям путь в детсад.

«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


Открывает выпуск Land Cruiser с номерами ААА, устроившийся на тротуаре.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


А здесь целое собрание автомобилей с номерами ААА. «На площади Ленина за Краеведческим музеем, на тротуаре в пешеходной зоне», — сообщает читатель Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


«Я как инвалид не мог припарковаться из-за этого хамья. Водитель, видя мою беспомощность, на замечание послал по матери. Пришлось кружить, и я вынужден был парковаться где-то на задворках. К первой машине претензий нет — знак «Инвалид» был на своём месте. А парковочных мест два», — наш читатель недоволен автомобилем «Рено» справа.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


«Инвалиды головы кучкуются вместе на улице Степной, 25В. Висит знак "Парковка для инвалидов", и зона действия его. Сотрудник «Быстронома» сказал им о нарушении, но они остались на месте», — рассказывает Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


«Сегодня вот не смогли зайти в собственный сад в калитку. Пришлось идти по газону, который завален какашками собачьими, потому что местные жители-собаководы ещё и собак на траве перед садом выгуливают. Детский сад 348, Горский. И новая рубрика "Купил мерседес — на мозг не хватило"», — острит читательница Мария.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


«Пересечение Романова и Красного. Ещё и грязь на тротуар затащил», — недоволен читатель Константин.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


Хотя бы одним колесом заехать на газон — это же «Прадо», покоритель бездорожья.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


А этот «Прадо» примостился в зоне пешеходного перехода на Ватутина.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


«Улица Восход. Мало того что заезжал по тротуару, так ещё и чуть не сбил коляску и двух пешеходов», — возмущается Юлия.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


Длинный, но уместился в тенёк. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


«Постоянная массовая парковка на газоне и растаскивание грязи около дома по адресу Белинского, 3», — рассказывает читатель Олег.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА — всем стоять


«Данная особа у дома на Гребенщикова, 10 частенько паркует своего "автогиганта" абы как», — ведёт наблюдение Дмитрий.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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