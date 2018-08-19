Пост сдали

Только за последние полтора месяца в районные суды Новосибирска отправили три уголовных дела по статье за разжигание ненависти или вражды — дело осуждённого за шутливый комментарий в соцсетях новосибирца появилось даже раньше, чем оперативники нагрянули к Марии Мотузной из Барнаула. Шутники из соцсетей внезапно оказались в одном списке вместе с теми, кто регулярно посещал мероприятия неонацистов или пытался примкнуть к террористам Ближнего Востока, — в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга уже попали 38 жителей Новосибирской области. Корреспондент НГС выяснила, кого в регионе обвиняют в экстремистских преступлениях, полицейские рассказали, как они ищут нарушителей ст. 282 УК РФ, а правозащитники объяснили, что делать, если к вам в шесть утра пришли с обыском.

За год в Новосибирске выросло число возбуждённых уголовных дел по ст. 282 — возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, расы, пола и т. д. Если за весь 2017 год в судах рассмотрели только 5 дел по ст. 292 УК РФ, то к 17 августа 2018 года в суды Новосибирска поступило 7 уголовных дел. В действующий перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попали 38 новосибирцев и жителей области — всего сейчас в списке значится 8566 фамилий граждан РФ.





Среди признанных террористами и экстремистами жителей НСО в списке фигурируют бердчанин Иван Епанчинцев — его осудили на 2 года условно по ч. 1 ст. 282 УК РФ и, как утверждает издание «Курьер. Среда. Бердск», он в том числе был участником Русского марша, — а также Максим Кормелицкий, который перед тем, как отправиться в колонию-поселение за оскорбительную картинку «ВКонтакте», напал на девушку из ревности. В списке всего две женщины из НСО, одна из них — 21-летняя Валерия Старостенко, пытавшаяся сбежать в Сирию к террористу.







За последние 10 лет районные суды Новосибирска рассмотрели 45 дел по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) — по 36 вынесены приговоры, 6 уголовных дел были прекращены, по трём ещё нет решения суда.





За полтора месяца этого лета в суды Новосибирска поступило сразу три дела по ст. 282 УК РФ — ранее подобные случаи встречались намного реже. Первое поступило в Первомайский районный суд 20 июня — в отношении 23-летнего Г.Б. возбуждено дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждении ненависти либо вражды). Приговор вынесли 9 июля, а в силу он вступил 20 июля, — судебные акты на сайте Первомайского районного суда не опубликованы, как и почти во всех делах по этой статье независимо от даты суда.





Следующее дело поступило в Дзержинский районный суд 16 июля. Игоря К. приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года — решение вынесено 10 августа.





Как рассказал корреспонденту НГС Игорь, он активно пользовался соцсетями, а поводом для возбуждения дела против него стала резкая шутка в комментариях в популярной группе — в итоге ранним утром 17 июля к нему домой нагрянули оперативники.





«Как мне рассказал следователь, это пришло из Москвы — там наблюдали за группой, в которой я оставил комментарий.





Завели дело ещё в 2016 году, а активная стадия дела в Новосибирске началась только в этом году. Я выбрал сотрудничать со следствием. Консультировались со знакомыми из органов — сказали, раз всё подписали, дело собрано, в такой ситуации могут из зала суда в лагерь отправить. После этого обратился к адвокату. Мой комментарий нужно было воспринимать в контексте шутки, троллинга: там были слова "резать", "взрывать", а заканчивался для рифмы строчкой "хоп-хэй-ла-ла-лей". К сожалению, у наших спецслужб не очень с чувством юмора», — объяснил Игорь К.





Оба этих дела поступили в суды до начала скандального процесса над Марией Мотузной — дело Мотузной ушло в Индустриальный районный суд Барнаула только 17 июля.





Третье новосибирское дело поступило в Советский районный суд 31 июля — 23-летний А.Б. обвиняется в нарушении ч. 1 ст. 282 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Следующее заседание суда назначено на 22 августа, однако парень уже занесён в список Росфинмониторинга. Ранее СМИ сообщали, что его уже привлекали к уголовной ответственности за нападение на гражданина Таджикистана и он был в компании праворадикалов.





Два аналогичных дела Советского районного суда в феврале и июне вернули в прокуратуру. 30 мая в Кировский районный суд поступило дело некого Д.С., обвиняемого по ч. 1 ст. 282 УК РФ, но уже 8 июня суд закрыл уголовное дело — в списке Росфинмониторинга человека с такими именем и фамилией нет.



Подобная история также произошла в феврале-марте в Октябрьском районном суде с гражданином Узбекистана Б.Т. — суд прекратил уголовное дело на основании ст. 25.1 УПК РФ и назначил штраф в размере 90 тысяч рублей. 42-летнего мужчину признали виновным в участии в деятельности религиозного объединения — «он дал признательные показания, кроме того, принёс свои извинения государству в лице суда, обязался впредь не нарушать законодательство РФ, кроме того, обязался доводить до других мусульман о незаконности деятельности объединения "Нурджулар" на территории РФ, о негативных последствиях участия в его деятельности», говорится на сайте суда. Это единственный судебный акт по делу по ст. 282 УК РФ за 2018 год, который доступен сейчас на сайте. Информацию о делах, где фигурируют граждане России, не опубликовали.





В полиции уверены, что экстремистов в НСО мало.





Сотрудники полиции, которые ищут экстремистские посты в Сети, считают, что новосибирцы более аккуратны в высказываниях. Один из осведомленных сотрудников полиции на условиях анонимности (редакции известны его настоящее имя и должность) рассказал НГС, как выглядит среднестатистический сибирский экстремист.







«Сотрудники находят с помощью мониторинга. Например, есть ролик, и он признан экстремистским, — автоматически находят всех пользователей, у кого он есть. Так же с картинками. В основном в таких делах проходит молодёжь от 18 до 25 лет. Это парни не простые, а праворадикальных взглядов либо конкретные националисты. В основном у них среднетехническое образование, часто неблагополучные — неблагополучные родители, сами плохо учились в школе, обиженные на жизнь. Одни говорят, что всё это по глупости, но есть и те, которые сознаются, что так и считают. Тематика этих постов и картинок — против людей других национальностей, чаще всего против евреев и различных африканских национальностей. Срок давности у таких преступлений около 5 лет с момента публикации, за картинку 2002 года уже ничего не сделаешь», — прокомментировал сотрудник МВД.





По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Владимира Васина, ситуация, когда оперативники приходят к подозреваемому в шесть утра, как в случае с Игорем К., — типичный пример работы полиции. Так они пытаются застать врасплох.





«Самое любимое действие оперативных сотрудников — это внезапно прийти с осмотром жилища и всё изъять, а подозреваемого увезти в отдел или управление и начать работу. К следователю вызывают редко. Думаю, из-за того, что предварительный вызов к следователю — это предупреждение о намерениях, поэтому в большинстве случаев приходят утром. Внезапность помогает. У меня был случай, когда к обвиняемой, дело которой уже ушло в суд, пришли в 23 часа в третий раз подряд с осмотром жилища целых семь человек в штатском и представились перед дверью сотрудниками горгаза», — вспоминает юрист.







Васин отмечает, что важно сообщить родственникам и знакомым, что к вам пришли с обыском, чтобы они могли найти адвоката, а также на все вопросы отвечать, ссылаясь на 51-ю статью Конституции — право не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.







«Если вы не знаете, как себя вести при осмотре жилища, попробуйте сначала дозвониться до своего адвоката, до знакомого адвоката, до кого-нибудь, кто может отправить к вам адвоката.





Не нашли адвоката, пока не открывали дверь или пока её не ломали, то звоните родственникам, соседям, друзьям и сообщите, что к вам пришли люди из органов и у вас проблемы. Фиксируйте всё, что происходит в жилище, если запретят снимать, фиксируйте на диктофон телефона или в собственную память — всё пригодится потом. Статья 51 Конституции — довольно эффективный инструмент на этом этапе, так как именно в этот период вас, скорее всего, будут пугать, уговаривать, манипулировать, обещать и предлагать подписать то, последствия чего вы не совсем понимаете. Запомните: если к вам пришли с осмотром или обыском, вы уже подозреваемый, а значит — требуйте защитника и пользуйтесь 51-й статьёй», — резюмирует правозащитник Владимир Васин.





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