«Где дороги?»: чтоб ты себе колёса оторвал

В 18-м выпуске проекта «Где дороги?»: на Чехова появился нелегальный «лежачий полицейский», на Софийской водители рвут покрышки в яме, а дорожный пылесос выбрасывает пыль прямо на людей на остановке.





Открывают выпуск самодельные дорожные преграды, сделанные неизвестными. «В конце улицы Чехова на отремонтированной дороге появились самодельные искусственные препятствия — "лежачие полицейские". При неаккуратном проезде можно легко повредить покрышки, так как трубы приварены к вбитой арматуре», — сообщают наши читатели.















«Переход возле остановки "Таловая". Разрушенное пешеходное полотно, по всей видимости, техникой РЖД либо их подрядчиками», — рассказывает Максим.















Очередной прорыв воды с разрушением тротуара. «На Авиастроителей, 12 прорыв теплотрассы с фонтаном до 5-го этажа», — пишет читатель Роман.













«Улица Родники. На этом месте яма постоянно, её засыпают щебёнкой, которая почти сразу выбивается. Последнее время даже и щебёнку не сыпят, всё лето яма глубокая, при въезде в яму задеваются брызговики. Вдоль дороги всегда стоят машины, и возможности объехать эту яму не представляется возможным», — переживает читательница Светлана.















На улице Обской очередной провал асфальта, как заметили местные жители, засыпают песком и грязью. По мнению жителей, это просто маскировка, ремонтировать яму не собираются.















«На Танковой строители ежедневно блокируют проезд, и весь транспорт едет через двор», — недовольны местные жители перекрытием дороги.













«Улица Софийская. Услышали шум лопнувшей шины, остановились — и оказалось, что в этой яме мы пробили колесо, так как она была с острыми камнями и краями. Рядом с нами стояли ещё две машины, которые тоже попали в неприятность», — рассказывают читатели о своих проблемах.















Автомобили продолжают пробивать колёса и на других улицах. На Светлановской в глубокой яме повредили шины сразу пять автомобилей за один вечер.













«Машина-пылесос чистила Советское шоссе, одной трубой собирала пыль и грязь, из другой всё тут же вылетало. Замечательная уборка, а на остановке в это время задыхались люди», — переживает Ольга.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



Столица дешёвых иномарок



Машины в Москве оказались дешевле на 200 тысяч — но приезжий может купить хорошее авто только за час.







НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.