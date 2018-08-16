Бедная Катя

Утром 13 августа в Ленинском районе из окна девятого этажа выпала 38-летняя Екатерина П. По словам близких, женщина в одиночку воспитывала двоих детей — она начала жить в кредит, а отдавать долги было нечем. Эксперты считают, что в обществе растёт культ потребления — однако большинство боится брать новые займы, не погасив старые. Зачем должнику общаться с кредиторами и как можно без потерь выйти из кредитной ямы — читайте в материале корреспондента НГС.

Екатерина П. выпала из окна дома на улице 9 Гвардейской Дивизии. По словам знакомых женщины, перед этим её видели — женщина как ни в чем не бывало собиралась на работу. Официально в СК России по НСО пока не выдвигают версий о том, был ли это суицид, случайная смерть или убийство, — об этом объявят только после проведения экспертизы. Родные погибшей считают, что криминальной составляющей в её смерти нет.





Сестра Екатерины Елена рассказала НГС, что у женщины осталось двое детей — одному 6 лет, второму 11. Их забрали к себе отцы — папы у мальчиков разные. По словам Елены, её сестра работала швеёй. Отцы детей помогали, но денег всё равно не хватало.





«И она набрала кредитов, — объясняет Елена. — Её задавила система. У неё двое детей, её задавили кредиты».







Президент новосибирского отделения профессиональной психотерапевтической лиги Игорь Лях считает, что большинство новосибирцев поступает по другой стратегии — наличие одного кредита является внутренним запретом на получение других.





«Но общество потребления подталкивает человека к новым способом кредитования, — подчёркивает Лях. — Если произошла ситуация, когда человек не может выполнить [кредитные] обязательства, всегда есть несколько вариантов. Первое — это общаться со своим кредитором, объяснять ему происходящую ситуацию. Искать варианты реструктуризации, частичного погашения или изменения сроков выплаты. То есть надо быть в контакте, а не бегать от кредиторов».





При этом эксперт подчёркивает, что должнику необходимо найти в себе силы и откровенно рассказать своим близким о долгах. Родственники и друзья могут помочь не только морально, но и практической поддержкой. Например, найти подработку и сократить расходы.





«Нельзя оставаться одному, это моё личное убеждение, — считает доктор экономических наук, заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг Лариса Нюренберг. — В любой нужной ситуации должен быть кто-то, кому можно эту ситуацию рассказать, донести, поделиться».







Эксперты сходятся во мнении, что должник должен обратиться не только к финансовым консультантам, но и по возможности к психологу. «Очень часто страх не вернуть кредит является косвенным способом к снижению работоспособности, — объясняет Лях. — Мы сталкиваемся с ситуацией, когда под грузом наличия каких-то кредитных обязательств человек становится испуганным, тревожным. Начинает идти на какие-то рискованные взаимодействия, в результате чего общий объём кредитов копится».





По мнению Нюренберг, если человек не справляется с кредитными обязательствами, лучше всего пойти на реструктуризацию, то есть договориться с кредитором об изменении условий погашения кредита.





«Существуют официальные рычаги, когда кредиты пытаются дробить по годам, по кварталам, выплаты уменьшить, — объясняет эксперт. — На сегодня в нашей стране цивилизованная банковская система. [Есть] целый ряд инструментов, которые помогают человеку безболезненно выйти из ситуации. Мы просто ещё не научились пользоваться этими инструментами, до нас не дошла информация. Настала пора просто об этом громко сказать: давайте придём в банк и просто поговорим, заявим о своём тяжёлом положении».







По мнению директора федеральной юридической службы защиты прав банковских заёмщиков «Белый слон» Сергея Зырянова, если должник чувствует в себя в западне и понимает, что не может выплатить кредит, он может легально списать долги через суд. Для этого суд должен признать должника банкротом.





Процедура банкротства занимает обычно от трёх до пяти месяцев.





Сначала нужно собрать необходимые документы от кредиторов и подтвердить с их помощью наличие долга. Затем идёт этап реализации имущества, когда арбитражный управляющий смотрит на активы должника, что из его имущества можно продать и закрыть частично долги. Сумма остального долга обычно списывается. После этого человек полностью свободен от кредитных обязательств.





«Минусы банкротства — то, что человек не может иметь финансовые отношения, — объясняет Зырянов. — [Занимать] должности финансового директора, главного бухгалтера. Не может быть предпринимателем в течение пяти лет, не может брать кредиты и совершать крупные сделки. Это все основные минусы. За границу можно ездить спокойно, работать, наслаждаться жизнью, но уже без долгов».







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