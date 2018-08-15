Девушка месяца: а я езжу на «Пежо» и не жужжу

Татьяна, 27 лет, по специальности экономист-менеджер. Более 5 лет проработала по специальности в крупной международной компании, сейчас развивает вместе с мужем строительный бизнес — таунхаусы за городом. Печёт различные сладости, торты на заказ, — это приносит небольшой доход. Ездит на Peugeot 308.





У меня Peugeot 308 2011 года выпуска. Решение о покупке Peugeot пришло спонтанно, это уже мой четвёртый автомобиль, и до него я была ярой поклонницей марки Mazda и иных для себя даже не видела.









Peugeot я владею буквально два месяца. Случайно решила посмотреть и по итогу поняла, что мне комфортно, что это левый руль, что это куча приятных «плюшек» и самое крутое — панорамная крыша.









В повседневности автомобиль очень комфортен, радует в использовании, в плане обслуживания — есть нюансы, но для меня они некритичны, тем более что для каждого автомобиля что-то свойственно. Честно говоря, лично я бы предпочла «гонять», но, пожалуй, главный минус Peugeot — это очень долгий отклик при наборе скорости, поэтому с ним возможна только спокойная вальяжная езда по городу. Но в принципе это некритично, так как с таким плотным движением редко есть возможность ехать «тапок в пол».









Не могу сказать, что я как-то решала получать права. Просто наступило 18 лет — и значит пора учиться; а раз есть права — надо брать автомобиль. Дело не столько интереса, сколько логичного развития событий и необходимости. Хотя, наверное, в большей степени меня мотивировал мой муж, и собственно первые самостоятельные поездки я совершала на его машине.











Из автоувлечений — это поездки по вечерне-ночному городу под любимую музыку с целью проветрить голову и немного расслабиться. Также нравится ездить в автокинотеатр, так как в принципе люблю смотреть фильмы в кинотеатрах, а просмотр в машине — возможность разнообразить досуг.









Одним из увлечений являются танцы — занимаюсь стриппластикой для удовольствия и гибкости. А одним из важных интересов является саморазвитие, прохождение тренингов.









Как-то был смешной случай с первой машиной. Когда я купила свою первую Mazda Demio, я обслужила её на СТО — всё было отлично. На обратном пути поехала в «МЕГУ», а уехать не смогла — не заводится. Вызвала работника с этой СТО, его вердикт был: «Попробуйте заправлять машину!». Вообще у неё просто немного барахлил датчик, поэтому на протяжении ещё некоторого времени я несколько раз оставалась без топлива, приходилось ловить коллег по дороге, чтобы меня отбуксировали на АЗС.















Мужчины на женщин за рулём реагируют положительно-нейтрально. Какого-то негатива в стиле «А-а-а, блондинка за рулём» — не встречала или не запоминала. Если у меня возникают сложности на дороге, то я обращаюсь за помощью и всегда её получаю. Иногда мужчины сами мне помогают при парковке/выезде — руками машут.









Я порой пою за рулём, люди обращают внимание на это на светофорах, разглядывают. Знакомиться не пытаются, тут я особо повода не даю. Улыбка — это же ещё не повод, а просто хорошее настроение.











Я каждый день за рулём. Иногда напрягают пробки, но это есть везде и это уже не особенность, а просто факт. В принципе я всё движение воспринимаю как факт и существую в потоке, а значит, всё воспринимается как некая комфортная реальность.











На мой опыт, мужчины как-то более культурны — и аварийкой лишний раз отблагодарят, и на обгоне поворотником подмигнут, и в принципе о каких-то нюансах могут предупредить. А девушки в основном всё воспринимают как должное и особо о других участниках движения не думают.









Но хамы на дорогах и те, кто «я паркуюсь как олень», есть среди и тех, и тех. Культура парковки — это вообще бич современности, и с ним сложно примириться, потому что страдают все — и водители, и пешеходы.







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