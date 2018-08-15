«Вся твоя жизнь превращается в эксперимент»

Сегодня завершился эксперимент новосибирцев, которые месяц жили на МРОТ, вдохновившись проектом НГС «Голодные игры». До финала дошли не все: за несколько дней до окончания проекта «По красной цене» за лимит на 100 рублей вышла Наталья Куприна. Остальные участники дошли до финала. Журналист НГС узнал, от каких трат они могли бы отказаться, что хотят приобрести в первую очередь, изменились ли их вес и самочувствие, на каком этапе захотелось мяса и будут ли они дальше жить, распределяя бюджет таким же образом.

После всех вычислений у участников проекта оставался 9361 рубль и 76 копеек, на которые они должны были жить с 15 июля по 15 августа. К финалу проекта больше всех денег сохранили фотограф Анастасия Харина и аниматор Анна Тягунова — около 1000 рублей, и сотрудник муниципального учреждения Егор Соверенский — 568 рублей. Экскурсовод Музея мировой погребальной культуры Маргарита Корболина — 174 рубля.







Вес и самочувствие участников не изменились за месяц эксперимента, только Егор на днях упал в обморок, но, по его словам, не из-за рациона, а из-за проблем с давлением и нагрузок на работе. Маргарита чувствует усталость, она мечтает посвятить свободное время только себе и больше не писать ежедневные отчёты для группы проекта.





Остальные тоже устали оттого, что нужно ежедневно считать свои траты и отправлять фотографии в общий чат, но в остальном в принципе не испытывали сложностей.







«Первые недели мне было тяжело, потому что я сильно заморачивался, что сегодня буду есть и так далее. Вся твоя жизнедеятельность превращается в эксперимент, думаешь только о нём. Потом я пересмотрел свои взгляды. Определил для себя, что в день я могу тратить не больше 300 рублей. С этим я легко справлялся. В какой-то день могу потратить больше, в какой-то меньше. Были непредвиденные траты из-за ремонта. Думал, что вылечу. Но потом понял, что всё хорошо. Делай то, что должен, главное — соблюдай свой рацион. Иногда чуть больше себе не позволяй, чем нужно. И тогда деньги всегда будут при тебе», — советует Егор Соверенский.







Овощи, приготовленные веганом Настей





Ещё Егор сделал вывод, что не всегда то, что продаётся по скидкам, — качественно. Однажды он купил 500 граммов творога за 50 рублей, но срок годности у него заканчивался на следующий день. Нужно было либо быстро съесть его, либо приготовить пирог — Егор решил заморозить этот продукт.







«Иногда у меня было желание купить какую-то фигню, которая совсем не нужна. У меня есть power bank и кабель к нему, но однажды я увидела кабель подлиннее за 1000 рублей. Но я подумала, что не буду покупать: это не стоит того, чтобы я вылетела», — вспоминает Анна Тягунова.







Аня считает, что могла бы отказаться от дорогого кофе, но не сделала это, а Егор мог бы отказаться от майонеза, но очень любит добавлять его во все блюда. Излишеством для Насти, по её мнению, стал только табак для кальяна. Маргарита не отказалась от роллов, хотя можно было: она заказала двухкилограммовый сет, который разделила с коллегами.







Аня Тягунова любит хороший кофе, поэтому не отказалась от него во время проекта





«Наверное, я бы мог не отказываться от мяса: сократил его в своём рационе, но уже под конец проекта часто покупал самсу с курицей, потому что мне не хватало. Я вожделел мяса. Очень хотелось», — говорит Соверенский.







Аня на 23-й день сильно захотела себе новый скейт (круизер) — не для трюков, а чтобы кататься по городу. Его она и планирует приобрести после окончания проекта. Маргарита планирует пойти на курсы изучения английского языка. Настя накопила на синхронизатор для вспышки, а Егор думает о покупке техники для дома.







«Когда только начался этот эксперимент, я думал, что если пройду его, то куплю себе "айфон". Желание просто давно такое было. Сейчас я не тороплюсь с этим делом, но хожу по магазинам и прицениваюсь. Но больше смотрю на домашние дела. Я переехал, живу со знакомой, которая приютила меня, и смотрю, чего не хватает дома: мои первые траты будут на это. Например, блендер нужен. Я сам люблю делать элементарные коктейли с бананами», — поясняет он.







Завтрак Егора. Парень полюбил готовить еду дома





Егор Соверенский отмечает, что этот опыт на него повлиял — он стал больше готовить: «Я понял, что готовить — это круто, минимум денег уходит.





То есть ты закупил основные продукты: с одной стороны, думаешь, что так много купил и так много потратил, но на самом деле себестоимость готовых блюд будет невысокой. Ты знаешь, что это дома приготовил: всё свежее, тебя никто не обманет и хорошо распределяются деньги. Проходит полмесяца, и у тебя много денег осталось, думаешь: "Ух ты, я не потратился!". Более или менее знаю теперь, как ориентироваться в рационе. Бывает, что приходит зарплата, через неделю смотришь и не понимаешь, куда 6 тысяч потратил, а сейчас следишь за этим».







Он чувствует разницу и планирует в дальнейшем анализировать свои расходы и питание. Аня рассказывает, что её траты по большому счёту никак не изменились и, соответственно, не изменятся. Максимум — будет больше за ними следить.







«Отказывать себе в чём-то или экономить я не собиралась. На меня вот наехали в прошлый раз (другие участники проекта. — М.Т.): кофе за полтос купила — боже мой. Если я захочу, буду покупать этот кофе хоть каждый день. Я даже сегодня его купила, чтобы кто-нибудь что-то сказал, но никто не сказал», — заявляет девушка.







Маргарита Корболина не удержалась и потратила на роллы 903 рубля





Маргарита тоже не намерена ничего менять в распределении своего бюджета, просто будет больше обращать внимания на цены. С этим мнением солидарна и Настя.







«Я останусь веганом и, как всегда, буду хронически копить на фотоштуки и неизменно откладывать деньги на приобретение полного кадра, но это в далёкой перспективе. А вообще я стараюсь вести более аскетический образ жизни: как можно меньше потребительства, больше работать и заниматься своим творчеством, не тратиться на ерунду и, конечно, самой приносить пользу по возможности. Например, я периодически провожу бесплатные съёмки или "за кофе", фотографирую различные городские мероприятия, друзей. Мне кажется, нужно понимать границу между важным и мусором: всё начинается с того, как мы распоряжаемся своими деньгами: если мы склонны к излишествам, значит, что мы по сути не знаем, чего хотим», — заверила Харина.







Окружение участников проекта по-разному отнеслось к их затее, но в целом хорошо. Молодой человек Ани не понимал, зачем она это делает, но всё равно не отговаривал.







Обед Егора





«Каждый раз, когда я заикалась о проекте, всегда слышала "О, господи!" от молодого человека. Когда писала посты, делала фотографии, шла на интервью в НГС. Он серьёзный мужчина, поэтому относился к этому так, как если бы я каждый раз подбирала котят на улице и таскала домой, — зачем?» — сравнивает Аня.







У Егора и Маргариты к этому по-доброму отнеслись коллеги. «Все хорошо отнеслись. Многие пытались чем-то угостить, я отказывалась в основном. Для одного коллеги наш проект послужил стимулом: как мы закончим, он хочет тоже прожить так месяц — с учётом наших ошибок. Мне советовали, где взять подешевле, и скидывали бюджетные рецепты. Часто задавали вопросы и тоже ходили на бесплатные мероприятия, когда узнавали. Этот вопрос оказался актуальным для многих, потому что после всех обязательных расходов, как правило, у них, кроме этой суммы, ничего и не остаётся», — комментирует Маргарита.







Настя и Егор ответили комментаторам НГС, что они не «посланники Путина»





Негативную реакцию, как они сами объясняют, ребята получили в комментариях НГС: «Я комментарии не читала, но кто-то пересылал. Нас как-то обвинили, что мы посланники государства. Они, наверное, не поняли цель проекта. Мы ничего не пропагандируем. Я хотела прожить хорошо даже на 9 тысяч», — заключает Аня.







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