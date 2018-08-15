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Церковь уплыла

В Новосибирске отправили вверх по Оби плавучий храм — журналист НГС побывал на пристани

Сегодня утром от причала речного вокзала в плаванье по Оби отправился плавучий храм «Андрей Первозванный». Несколько десятков священнослужителей, медиков и просто добровольцев на две недели с лишним отправились вверх по Оби к жителям удалённых сёл. За церемонией наблюдал обозреватель НГС.


Плавучий храм «Андрей Первозванный» 
Плавучий храм «Андрей Первозванный» 


Церемония отправления судна была назначена на ранее утро — ещё не было 8 часов, как участники путешествия, провожающие и пресса собрались на пристани.


Роль «корабля-церкви» доверили двухпалубному пассажирскому судну с вызывающе естественно-научным названием «Меридиан». Этот стандартный дизель-электроход был построен в 1961 году, и его можно было без дополнительной подготовки использовать для съёмок фильмов о советском прошлом.


В мирской жизни судно называется «Меридиан» 
В мирской жизни судно называется «Меридиан» 


Мероприятие началось с обязательного молебна, после чего слово взял митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, который рассказал о том, как ждут корабль со священнослужителями и волонтёрами в дальних селах, «куда трудно добраться поездом и автобусом».


«Это целое событие для села. Селяне ждут такой помощи и поддержки», — заявил Тихон.


Перед участниками церемонии выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон
Перед участниками церемонии выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон


Члены экспедиции собираются заниматься не только делами исключительно религиозными. Кроме крещений, проповедей и бесед со священниками «Андрей Первозванный» намерен предложить прихожанам услуги врачей и специалистов службы социальной защиты.


По словам Тихона, люди отправляются в эту экспедицию добровольно.


Участники миссии на борту
Участники миссии на борту


Вслед за священнослужителем слово взял временно исполняющий обязанности первого заместителя временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области (серьёзно, у него такая должность) Юрий Петухов. Одетый в дорогой костюм и туфли на тончайшей подошве он резко выделялся на фоне чёрных и золотых фигур священнослужителей.


Обряд благословения участников путешествия 
Обряд благословения участников путешествия 


Чиновник сказал какие-то дежурные фразы про важность миссии и пожелал участникам удачи. После чего начался обряд благословения группы волонтёров. Встав в живую очередь, они в быстром темпе сначала целовали крест, а затем подставляли голову под кропило (кисть для благословения).


Церковь уплыла


Покончив с обрядом, руководство Новосибирской епархии и приехавшие проводить корабль в путь чиновники взошли на борт. Непосредственно религиозная часть судна, как можно было понять, ограничивалась тем, что из помещения на носу на верхней палубе убрали всю мебель и установили большой иконостас.


Когда туда зашёл корреспондент НГС, Тихон и министр здравоохранения Олег Иваницкий как раз обсуждали эффективность такого совместного формата оказания помощи болезным, когда врач приходит сразу со священником. В это время во втором зале уже накрыли столы для завтрака.


Некоторые провожающие были одеты особенно празднично
Некоторые провожающие были одеты особенно празднично


На какое-то время пристань и корабль становятся неким единым пространством — люди входят и выходят назад. В толпе выделяется мужчина в белом костюме с портретом Николая I на петлице из георгиевской ленты и значком общества российско-немецкой дружбы. Так что не все успевают заметить приближающийся момент отправления. Несколько участников путешествия запрыгнули на палубу уже после того, как был убран деревянный трап.


На носу и корме судна укрепили хоругви 
На носу и корме судна укрепили хоругви 


Корабль отходит от причала и направляется вверх по течению в сторону Бугринского моста и далее через шлюзы и Обское море к почти пяти десятками населённых пунктов Искитимского, Сузунского, Ордынского и Новосибирского районов.


«Молодым я тоже плавал так, — со смесью мечтательности и сожаления говорит своему знакомому мужчина за 50, опираясь на ограждения пристани, — но теперь уже не получится».


Церковь уплыла


Видимо, эти православные экспедиции оказываются запоминающимися событиями не только для селян, но и для самих участников.


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