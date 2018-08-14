«Туарег» разинул пасть

Новый Volkswagen Touareg добрался до дилерских центров и теперь его вживую может посмотреть и пощупать любой желающий. Touareg за первые два поколения приобрёл некую репутацию — проходимого и престижного авто. Новая машина стала крупнее, агрессивнее, приблизилась к премиальным стандартам, и теперь это серьёзный боец в сегменте дорогих кроссоверов. Подробнее о плюсах и минусах машины — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Новый Volkswagen Touareg (предоставлен официальным дилером «Автомир») теперь весь такой прямолинейный, угловатый, весь сверкает хромом. Блеск — это хорошо, у нас это любят, так же как и в Китае, который является важным рынком для модели.















У него просто огромная радиаторная решётка, сливающаяся в единое целое с оптикой. Горизонтальные прутья решётки имеют равномерно увеличивающийся от низу шаг, однако самая верхняя прорезь решётки почему-то сделана непропорционально широкой. Возможно, чтобы состыковаться с фарами, чей хитрый светодиодный рисунок с прищуром смотрит на мир.















Сбоку автомобиль кажется довольно длинным, он действительно увечился до 4878 мм. Выросла и ширина до 1984 мм.















По боковине проходит острая выштамповка, которая над задними крыльями превращается в узнаваемые мощные плечи Touareg.















Есть узнаваемость с предыдущим поколением и при виде сзади. Те же плечи, сужающаяся кверху крыша. Задняя оптика получила внутренний рисунок этаких ёлочек-уголков под Audi.















Когда садишься в салон, первое впечатление — насколько здесь большие мониторы и как они обволакивают водителя, образуют вокруг него некий кокпит. Мониторы действительно огромны: 15 дюймов диагональ центрального экрана (считай, ноутбук), и 12 дюймов — диагональ цифровой приборной панели.















Все это называется Innovision Cockpit, это новая архитектура передней панели. И Touareg стал первой моделью с такой архитектурой.















Большинство функций мультимедиа, климата здесь управляются только сенсорным способом через дисплеи, кнопок практически нет. Экраны настолько велики, что всё находится буквально под рукой. Зоны управления климатом, меню, какие-то другие блоки.















Ты ещё только подносишь руку к экрану, а иконки уже слегка разворачиваются и увеличиваются, предугадывая дальнейшее действие. Всё работает быстро и без зависаний. Интересно, как будет в лютые морозы.















Приборная панель может иметь любой вид, сюда можно вывести, например, навигацию.















Качество отделки салона фактически премиальное. Кожа, прострочка, деревянные элементы, глянец — всё это неплохо сочетается между собой и играет в едином стиле.















Жёсткий пластик появляется с уровня бардачка — дальше внизу всё уже жёсткое, хотя на вид приемлемое.















Сложносочинённые кресла имеют удачную боковую поддержку, которая правильно держит тело в поворотах. Есть электрорегулировки положения кресел, но нет выноса подколенной подушки.















Руль стандартный, типовой — такой стоит на всех моделях марки. Для флагмана можно было сделать что-то более красивое.















Пространства сзади достаточно, сиденья регулируются, есть свой блок климата на две зоны. Подлокотник широкий и стоит на удобной высоте.















Объём багажника 810 литров, в подполе колёсный ремкомплект. Эта машина оснащена пневмоподвеской и в багажнике есть кнопка — автомобиль может «присесть» для удобства погрузки.















Под капотом 3-литровый турбодизель V6 мощностью 249 л.с., который разгоняет полноприводную машину до сотни за 6,8 секунды. Неплохой показатель для 2-тонного внедорожника.















Дизель хорошо слышен с 2 тысяч оборотов, но звук 6 цилиндров приятен. Педаль газа свободная, с хорошим откликом, автомобиль всегда готов совершить резкий разгон или сбросить ход.















Чуткое рулевое управление позволяет маневрировать на Touareg почти как на легковушке, крены сильно не досаждают. В околонулевом положении руля пустоты почти нет, автомобиль хорошо чувствуется.















С шумоизоляцией здесь поработали, ветра не слышно, сзади из салона ничего не доносится. Но на скорости за 80 км/ч хорошо проступает шелест шин.















Новый Touareg лишился центрального дифференциала, блокировок, понижающей передачи — вся эта внедорожная атрибутика оказалась не особо нужна клиентам. Теперь здесь полный привод на основе многодисковой муфты, перебрасывающей тягу по осям.















В салоне остались физические шайбы выбора внедорожных режимов — «Снег», «Песок». Но это всего лишь программы работы электроники. Впрочем, кое-что Touareg всё-таки может, у него ведь осталась пневмоподвеска. Автомобиль можно повыше задрать и что-нибудь преодолеть. Стандартный клиренс у машины 20 см.













Автомобиль имеет достаточной комфортный ход по нашим неровностям, но иногда немецкая жёсткость подвески себя проявляет — стыки, ямы остаточно передаются в салон.













Стоит Touareg от 3 399 000 до 4 789 000 рублей, преплетаясь верхней границей цены с Audi Q7. Производитель надеется, что новый Touareg составит конкуренцию известному немецкому премиуму, кроссоверам BMW и Mercedes.







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