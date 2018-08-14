«Туарег» разинул пасть

Тест-драйв: новый «Туарег» блестит и пугает огромной «мордой» — сибиряки уважают таких на дороге

Новый Volkswagen Touareg добрался до дилерских центров и теперь его вживую может посмотреть и пощупать любой желающий. Touareg за первые два поколения приобрёл некую репутацию — проходимого и престижного авто. Новая машина стала крупнее, агрессивнее, приблизилась к премиальным стандартам, и теперь это серьёзный боец в сегменте дорогих кроссоверов. Подробнее о плюсах и минусах машины — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

«Туарег» разинул пасть


Новый Volkswagen Touareg (предоставлен официальным дилером «Автомир») теперь весь такой прямолинейный, угловатый, весь сверкает хромом. Блеск — это хорошо, у нас это любят, так же как и в Китае, который является важным рынком для модели.



«Туарег» разинул пасть


У него просто огромная радиаторная решётка, сливающаяся в единое целое с оптикой. Горизонтальные прутья решётки имеют равномерно увеличивающийся от низу шаг, однако самая верхняя прорезь решётки почему-то сделана непропорционально широкой. Возможно, чтобы состыковаться с фарами, чей хитрый светодиодный рисунок с прищуром смотрит на мир.



«Туарег» разинул пасть


Сбоку автомобиль кажется довольно длинным, он действительно увечился до 4878 мм. Выросла и ширина до 1984 мм.



«Туарег» разинул пасть


По боковине проходит острая выштамповка, которая над задними крыльями превращается в узнаваемые мощные плечи Touareg.



«Туарег» разинул пасть


Есть узнаваемость с предыдущим поколением и при виде сзади. Те же плечи, сужающаяся кверху крыша. Задняя оптика получила внутренний рисунок этаких ёлочек-уголков под Audi.



«Туарег» разинул пасть


Когда садишься в салон, первое впечатление — насколько здесь большие мониторы и как они обволакивают водителя, образуют вокруг него некий кокпит. Мониторы действительно огромны: 15 дюймов диагональ центрального экрана (считай, ноутбук), и 12 дюймов — диагональ цифровой приборной панели.



«Туарег» разинул пасть


Все это называется Innovision Cockpit, это новая архитектура передней панели. И Touareg стал первой моделью с такой архитектурой.



«Туарег» разинул пасть


Большинство функций мультимедиа, климата здесь управляются только сенсорным способом через дисплеи, кнопок практически нет. Экраны настолько велики, что всё находится буквально под рукой. Зоны управления климатом, меню, какие-то другие блоки.



«Туарег» разинул пасть


Ты ещё только подносишь руку к экрану, а иконки уже слегка разворачиваются и увеличиваются, предугадывая дальнейшее действие. Всё работает быстро и без зависаний. Интересно, как будет в лютые морозы.



«Туарег» разинул пасть


Приборная панель может иметь любой вид, сюда можно вывести, например, навигацию.



«Туарег» разинул пасть


Качество отделки салона фактически премиальное. Кожа, прострочка, деревянные элементы, глянец — всё это неплохо сочетается между собой и играет в едином стиле.



«Туарег» разинул пасть


Жёсткий пластик появляется с уровня бардачка — дальше внизу всё уже жёсткое, хотя на вид приемлемое.



«Туарег» разинул пасть


Сложносочинённые кресла имеют удачную боковую поддержку, которая правильно держит тело в поворотах. Есть электрорегулировки положения кресел, но нет выноса подколенной подушки.



«Туарег» разинул пасть


Руль стандартный, типовой — такой стоит на всех моделях марки. Для флагмана можно было сделать что-то более красивое.



«Туарег» разинул пасть


Пространства сзади достаточно, сиденья регулируются, есть свой блок климата на две зоны. Подлокотник широкий и стоит на удобной высоте.



«Туарег» разинул пасть


Объём багажника 810 литров, в подполе колёсный ремкомплект. Эта машина оснащена пневмоподвеской и в багажнике есть кнопка — автомобиль может «присесть» для удобства погрузки.



«Туарег» разинул пасть


Под капотом 3-литровый турбодизель V6 мощностью 249 л.с., который разгоняет полноприводную машину до сотни за 6,8 секунды. Неплохой показатель для 2-тонного внедорожника.



«Туарег» разинул пасть


Дизель хорошо слышен с 2 тысяч оборотов, но звук 6 цилиндров приятен. Педаль газа свободная, с хорошим откликом, автомобиль всегда готов совершить резкий разгон или сбросить ход.



«Туарег» разинул пасть


Чуткое рулевое управление позволяет маневрировать на Touareg почти как на легковушке, крены сильно не досаждают. В околонулевом положении руля пустоты почти нет, автомобиль хорошо чувствуется.



«Туарег» разинул пасть


С шумоизоляцией здесь поработали, ветра не слышно, сзади из салона ничего не доносится. Но на скорости за 80 км/ч хорошо проступает шелест шин.



«Туарег» разинул пасть


Новый Touareg лишился центрального дифференциала, блокировок, понижающей передачи — вся эта внедорожная атрибутика оказалась не особо нужна клиентам. Теперь здесь полный привод на основе многодисковой муфты, перебрасывающей тягу по осям.



«Туарег» разинул пасть


В салоне остались физические шайбы выбора внедорожных режимов — «Снег», «Песок». Но это всего лишь программы работы электроники. Впрочем, кое-что Touareg всё-таки может, у него ведь осталась пневмоподвеска. Автомобиль можно повыше задрать и что-нибудь преодолеть. Стандартный клиренс у машины 20 см.



«Туарег» разинул пасть


Автомобиль имеет достаточной комфортный ход по нашим неровностям, но иногда немецкая жёсткость подвески себя проявляет — стыки, ямы остаточно передаются в салон. 



«Туарег» разинул пасть


Стоит Touareg от 3 399 000 до 4 789 000 рублей, преплетаясь верхней границей цены с Audi Q7. Производитель надеется, что новый Touareg составит конкуренцию известному немецкому премиуму, кроссоверам BMW и Mercedes.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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