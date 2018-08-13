Старьё бьёт новьё: поношенный «Прадо» против «Икстрейла»

Прожорливый Land Cruiser Prado столкнулся с новеньким X-Trail на вариаторе — спасёт ли рама

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» встретятся среднеразмерный новый кроссовер Nissan X-Trail и подержанный автомобиль выше классом, полноценный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. X-Trail довольно крупный и вместительный автомобиль, он может удовлетворить почти все потребности городского жителя. Но вдруг за те же деньги захочется чего-то более брутального и престижного — об этом в обзоре НГС.АВТО.

Старьё бьёт новьё: поношенный «Прадо» против «Икстрейла»


Nissan X-Trail в комплектации среднего уровня обойдётся нам в 1 865 000 рублей. Это будет версия SE+ с 2-литровым мотором мощностью 144 л.с., вариатором CVT и системой полного привода на основе подключаемой муфты. В оснащение машины входят круиз-контроль, датчики света и дождя, передний и задний парктроники, кожаный руль, кнопка запуска двигателя, система кругового обзора, двухзонный климат, обогрев лобового стекла, мультимедиасистема с сенсорным экраном, электропривод багажной двери, фары простые галогеновые.


Старьё бьёт новьё: поношенный «Прадо» против «Икстрейла»


Салон будет тканевый, имеется центральный подлокотник, «ниссановский» жестковатый пластик — так себе, но в целом вид имеет. Передние кресла без электропривода, есть поддержка Bluetooth, руль оснащён кнопками управления мультимедиа, в салоне установлено 6 динамиков. Поддерживается навигационная система. Есть все необходимые средства безопасности: ABS, система курсовой устойчивости ESP, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности для пассажиров первого и второго ряда. Клиренс кроссовера 21 см, по городу с полным приводом передвигаться будет удобно. Длина машины 4643 мм, объём багажника 497 литров — есть запас простора и для средней семьи, и для поклажи. 



Старьё бьёт новьё: поношенный «Прадо» против «Икстрейла»


За те же самые деньги мы сможем найти на вторичке Toyota Land Cruiser Prado 2010–2013 годов выпуска четвёртого поколения. Год будет зависеть от двигателя, если 3-литровый дизель или слабый 2,7-литровый бензиновый мотор — автомобиль будет посвежее. С оптимальным 4-литровым бензиновым двигателем мощностью 282 л.с. можно подобрать экземпляр 2010–2012 годов выпуска с пробегом под 150 тысяч километров. Prado — рамный внедорожник, имеющий хороший арсенал: и постоянный полный привод, и блокировки дифференциалов, и пониженную передачу, и клиренс 22 сантиметра. Так что обладателю Prado будет вольготно и в городе, и на бездорожье.


Старьё бьёт новьё: поношенный «Прадо» против «Икстрейла»


Представленные на рынке автомобили хорошо оснащены. Тут и кожаный салон, и кожаный мультируль, и электрорегулировки сидений, и ксеноновые фары, кнопка запуска двигателя, и климат-контроль. Дополнительно могут быть установлены раскладные сиденья третьего ряда. Полный набор подушек безопасности, системы курсовой устойчивости и помощи при спуске с горы, парктроники, круиз-контроль. Prado больше и просторней — его длина 4760 мм, багажник объёмней — 621 литр. 


Итак, за 1,865 млн рублей можно получить новый кроссовер на гарантии X-Trail, который не потребует больших расходов на содержание и удовлетворит почти все насущные потребности городской семьи. Или более престижный Prado, имеющий расширенный круг вариантов использования, вместительный, мощный, высокий. Однако затраты на бензин, налоги и запасные части для 7-летнего автомобиля потребуют значительных расходов от владельца. Плюс опасность угона Prado, придётся потратиться на дополнительные противоугонные системы. Какой автомобиль лучше в реальных сибирских условиях — решают читатели НГС.


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  • Новый Nissan X-Trail
  • 6–7-летний Toyota Land Cruiser Prado
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