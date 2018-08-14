5 лет за репост: опасный тест от НГС

В России судят за посты в соцсетях — проверьте, посадят ли вас за чужую картинку на вашей странице

Генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Андрей Рогозов вчера заявил, что пользователи соцсети всё чаще становятся фигурантами уголовных дел, а правоохранительные органы часто не учитывают контекст. Чтобы уберечь пользователей «ВКонтакте», объявил Рогозов, скоро будет возможно закрыть свой профиль от всех, кроме друзей. НГС решил проверить, насколько вы осознаете опасность от репоста смешных картинок в соцсетях: мы описали 11 реальных мемов из соцсетей и предлагаем угадать — грозит ли за их публикацию срок или нет? Часть из этих картинок стали поводом для уголовных дел — и даже для суда над теми, у кого на странице их нашли. По понятным причинам публиковать эти картинки мы не можем — зато попытались максимально красочно их описать.

Начнём с простого вопроса. На рисунке изображён мужчина, напоминающий Иисуса Христа, картинка сопровождается надписью: «Ну кончились у меня уже лужайки, ваших заек девать некуда уже, ****, ********** (отстаньте)».



Нарушает ли картинка какую-либо статью УК РФ?

Естественно, это оскорбление чувств верующих.

Картинки с матом — это не очень хорошо, но сомневаюсь, что за эту шутку кого-то будут судить.





Перед вами кадр из советского фильма «Семнадцать мгновений весны»: главный герой разведчик Штирлиц стоит за спиной оберштурмбанфюрера СС Вильгельма Холтоффа и уже замахнулся, чтобы ударить нациста бутылкой по голове. Автор мема немного изменил оригинальную картинку: вместо лица актёра Константина Желдина, игравшего Холтоффа, он добавил лицо школьника, который прославился из-за неоднозначного высказывания в конце 2017 года.



Какое нарушение здесь увидела полиция?

Тут нет нарушения, это советский фильм. Если бы там была пропаганда, в Союзе её ни за что бы не выпустили.

Очевидно, что в кадре было изображение нацисткой символики.





На рисунке изображён сидящий за столом патриарх Кирилл, позади него стоит мужчина, который спрашивает патриарха: «Время не подскажешь?», а священник отвечает: «Иисус, *******[отстань]».



Экстремизм или нет?

Да, недопустимо употреблять мат.

Нет, шутка про часы очень старая. Если бы она была экстремистской, дела бы возбудили ещё лет пять назад.





И снова патриарх Кирилл. На одной картинке с надписью «Светское государство» священнику дают пинок, а на другой патриарх распахивает рясу, а под ней большой крест.



Обе картинки вы, допустим, сохранили «ВКонтакте». Вам что-то грозит?

Да, по аналогии картинки с часами — здесь создан негативный образ РПЦ.

Нет, это всего лишь карикатура.





Накануне 9 мая вы выложили знаменитую фотографию, где советские солдаты во время парада Победы 1945 года держат опущенные знамёна нацистов — это фото вы наверняка видели ещё в учебнике истории в 9-м классе.



Нарушили ли вы запрет на публичную демонстрацию нацистской символики?





Нет, это фото символизирует победу на нацизмом. Здесь нет пропаганды.

Полагаю, что да. На фото чётко видна свастика.





Вы наверняка видели фильм «Американская история Х», где актёр Эдвард Нортон играет неонациста, — для создания образа актёра побрили наголо, а на груди нарисовали свастику. В одной из сцен Нортон без рубашки, зритель видит все его тату. За эту роль Нортон был номинирован на «Оскар», а фильм ранее показывали по российскому телевидению.



Вы бы запостили к себе кадр из фильма?

Лучше не стоит постить кадры, где видна татуировка-свастика.

А что такого? Этот фильм известен во всём мире.





На фото темнокожий школьник, который решает пример возле доски. Картинка подписана: «Чёрная бухгалтерия».



Признают ли эксперты картинку экстремистской?

Да, за слово «чёрный».

Нет, мы не в США, где можно говорить только «афроамериканский».





На картинке изображена чёрная человеческая фигура с нимбом внутри красного круга — фигура перечёркнута, а внизу надпись «Бога нет».



Грозит ли что-то за публикацию такой картинки?

Нет, по Конституции Россия является светским государством, у нас не запрещено быть атеистом.

Кажется, что да.





На фасаде соседнего дома ночью кто-то баллончиком написал «Русский не пей».



Это хулиганство или уже экстремизм?

Мне кажется, это только порча чужого имущества.

Да, авторы акцентируют внимание на национальности.





Вы сделали репост альбома группы «25/17», среди них оказалась композиция «Будь белым».



Насколько опасна такая песня на вашей странице?

Весьма неоднозначное название, не стал бы такое лайкать.

Певцы на свободе? Тогда ничего страшного не будет.





Перед вами коллаж из двух картинок. На первой мужчина, напоминающий Адольфа Гитлера, улыбается и гладит барашка, на второй он же направляет пистолет на связанную женщину, на руке у него повязка со свастикой. Вверху надпись: «Людоед–вегетарианец, две стороны одной медали».



Грозит ли срок за публикацию такой картинки?

Да, там же свастика.

Стыдно не узнать авторов! Это не пропаганда.





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5 лет за репост: опасный тест от НГС Правильные ответы: 5/10 Кажется, даже безобидный репост может быть для вас опасен. Лучше не надо! Пройти тест еще раз

5 лет за репост: опасный тест от НГС Правильные ответы: 5/10 Вы уже почистили альбом с сохранёнными картинками, но наверняка что-то пропустили. Пройти тест еще раз