«Здесь думают, что русские завтракают, обедают и ужинают водкой»

Гуля Гаджиева живёт во французском городе Ренн два года: она выиграла стипендию французского правительства (BGF) и уехала учиться по специальности «Преподавание французского языка как иностранного (Français Langue Etrangère)» в университете Rennes 2. А до этого Гуля уже жила во Франции в качестве ассистентки преподавателя русского языка в академии Руана, в Нормандии. Мы продолжаем наш проект «Сибирь, до свидания», в котором рассказываем о новосибирцах, которые навсегда уехали за границу. НГС узнал у Гули, сколько стоит жить в студенческом городке, в каких случаях Франция может стать вашим гарантом, почему для встречи с бюрократией надо накачать руки, зачем нужно жить в режиме Хатико, каковы последствия борьбы женщин за независимость и как французы наслаждаются жизнью.

Для учёбы во Франции необходимо пройти процедуру Campus France. В Новосибирске этим занимается местный Alliance Française. Если не ошибаюсь, то каждый год можно подавать заявки в университеты с января по конец марта. Чтобы приехать во Францию, нужно получить студенческую визу. Далее по приезде нужно пройти процедуру OFII, для которой надо оплатить налог в размере 60 евро. Вам предстоит пройти медкомиссию: флюорография, разговор с терапевтом, измерение роста и веса и так далее. Вы сами записываетесь на визит, и в зависимости от их загруженности они назначат вам приём. Мне пришлось ждать два месяца после приезда, чтобы получить эту заветную виньетку в паспорт.







Архитектура Ренна сочетает в себе старинные яркие дома и дома в стиле модерн





Дальше запись в университет стоит от 184 евро (уровень бакалавра) до 256 евро (магистратура). Для стипендиатов — бесплатно. С этого года также надо заплатить обязательный налог в размере 90 евро, чтобы записаться в высшее учебное заведение. Здесь есть частные школы, которые предоставляют свои услуги за цены с несколькими нулями.







Сбор тысячи документов







Культурный шок — первое, что сбивает с ног. Я не в первый раз приезжаю во Францию на длительный период, но каждый раз натыкаюсь на это явление. Первый месяц сложно было привыкнуть к языку, несмотря на то что я на нём говорю уже девять лет.







Во Франции много рынков со свежими продуктами по хорошим ценам





Всё приходится начинать с нуля и не на кого положиться: нужно бегать собирать тысячи документов и заводить новые знакомства. Незнание города не облегчает повседневные задачи. Главное — не бояться задавать вопросы. В большинстве своём люди здесь отзывчивые и всегда подскажут, куда обратиться.







Франция — не самая дешёвая страна для проживания. Конечно же, в Париже и в других крупных городах цена за небольшое жильё может варьироваться от 700 евро и выше.





В Ренне аренда дешевле, но по местным меркам всё равно это обходится дорого: начиная от 400 евро. Ещё одна особенность Ренна — это студенческий город на одну треть, поэтому квартиры разлетаются как горячие пирожки, ибо приезжие студенты не мешкают, выбирая жильё.





Аренда жилья в Ренне — от 400 евро, в Париже — от 700





Некоторые останавливаются на варианте colocation (совместная аренда квартиры), что позволяет платить меньше за большую жилплощадь. Обычно в объявлениях по аренде жилья указывается, включены ли расходы на ЖКХ в ежемесячную плату. В большинстве случаев это холодная вода и сборы на содержание дома. Горячая вода и электричество именно на вас могут обойтись в 30–100 евро на основании потребления.







Собирать досье с терпением







Также есть варианты студенческих общежитий, где студенты размещаются по одному человеку в комнате или в студии, — в отличие от наших российских, когда в комнате может жить четыре человека одновременно. Общежития предоставляют варианты комнат размером 9 квадратных метров со всеми удобствами на этаже (туалет, душ, кухня) стоимостью 165 евро. Другие комнаты оборудованы душем и туалетом, но кухня всё равно на этаже. Это удовольствие стоит 244 евро.







Горячая вода и электричество в зависимости от потребления могут обойтись от 30 до 100 евро





Наконец, можно снять студию 21 квадратный метр и платить в месяц чуть больше 320 евро. Все расходы ЖКХ уже включены в эту стоимость. Организация CROUS занимается распределением мест в этих общежитиях. Эта процедура требует сбора немалого количества документов, среди которых вы должны предоставить сведения о вашем гаранте, который в случае неуплаты аренды сможет её внести вместо вас. Если у вас нет гаранта в ЕС, то государство может выступить вашим гарантом за небольшую ежемесячную плату — 1,5% от стоимости аренды.







Больше всего мне нравится наличие помощи от государства под названием «CAF». Эта организация возмещает определённую часть квартплаты на основании ваших доходов. Надо запастись терпением, потому что досье рассматриваются достаточно долго — минимум пять недель.





Есть специальная организация, которая распределяет места в общежитиях для студентов





Студенческие рестораны







Что касается медицины, здесь есть обязательное страхование, которое покрывает 65% от трат на медицинские услуги. Можно приобрести mutuelle, являющуюся дополнением к страховке, которая может покрывать до 100% расходов. Вариантов mutuelle очень много, и они зависят от ваших потребностей и размеров кошелька, так как это платная услуга. Например, поход к терапевту стоит 25 евро. От этой суммы вам вернут где-то чуть больше 16 евро. Если у вас есть mutuelle, покрывающая на 100% все расходы, то вы платите ровно 0 евро.







Местные рынки





Расходы на еду, на мой взгляд, сугубо индивидуальны. Можно спокойно уложиться в 200 евро в месяц. Также здесь много рынков со свежими продуктами, притягивающих покупателей привлекательными ценами. Для студентов есть рестораны CROUS, находящиеся на территории университетов. Полноценный обед из первого, второго и десерта обойдётся в 3,25 евро. Это достаточно сытно и вкусно.







Оскорбление для бабушек







Я считаю, что главным отличием является тот факт, что французы сами по себе индивидуалисты, в то время как в России ещё сохраняется след от коммунистического прошлого страны, где «один за всех и все за одного». Лично на мой взгляд — можно сказать, что понятие «дружба» у нас намного ценнее. Борьба женщин за независимость и свои права сделала своё дело. Это можно проследить в ресторанах, когда пары делят счёт. Здесь мужчины редко дарят цветы своим спутницам, по моим наблюдениям.







Если в России не уступить место в общественном транспорте пожилым или беременным, то на вас будут смотреть косо и пассажиры даже могут отпустить замечание по этому поводу. Во Франции же бабушки могут счесть за оскорбление, если вы им предложите занять ваше место.





Во Франции не принято уступать место в общественном транспорте бабушкам — они могут оскорбиться





Зато французы умеют наслаждаться жизнью, не заботясь о времени. Они могут проводить часы за столом, будучи увлечёнными разговорами о политике и повседневных новостях. На улицах часто можно увидеть дам за 60 с аккуратным маникюром и педикюром, прогуливающихся в алых платьях и на каблуках. Стоит добавить, что местная пенсия им позволяет тратиться на себя. Также они часто любят ездить заграницу. Французы безумно начитанные, более открыты к новому опыту, и их редко волнует мнение окружающих.







Дырявые колготки французского шика







После жизни в дождливой Нормандии я думала, что в Бретани будет такой же климат. В реальности оказалось, что всё не так уж и плохо и количество осадков намного меньше. Население моего региона, бретонцы, очень гордый народ, и мне говорили, что они не особо жалуют иностранцев, будучи закрытыми. Но Ренн — исключение из правил, потому что здесь очень много иностранцев, которые гармонично вписываются в местную картину.







По наблюдениям Гули, в Ренне много иностранцев





У меня сложилось ощущение, что француженки редко носят каблуки, практически не следят за своей внешностью. Такое имеет место быть, особенно когда видишь девушек, гуляющих с дырявыми колготками. Но тем не менее многие уделяют внимание своему внешнему виду.







Стандартные сибирские медведи







Первый же вопрос, который мне задают люди, узнав, что я из Сибири, — холодно ли у нас. Затем следует вопрос про непроходимые сибирские леса и медведей на улицах. Мне нравится наблюдать за их округляющимися глазами, когда я называю зимние температуры, например –30. Также они удивляются, узнав, что Новосибирск — это мегаполис с большим населением.







На замечания про угрюмость россиян я всегда парирую, говоря, что на первый взгляд мы можем показаться закрытыми, но если мы поближе узнаем человека, то есть все шансы стать лучшими друзьями в краткие сроки. Также я всегда добавляю несколько слов о российском гостеприимстве.







Море находится в часе езды от Ренна





Конечно же, здесь думают, что мы завтракаем, обедаем и ужинаем водкой. Думаю, это самый распространённый стереотип. Но я всегда обращаю внимание на количество вина и другого алкоголя, которое употребляют французы, и могу сказать, что они могут составить нам достойную конкуренцию.







Вежливость для галочки







С вами всегда поздороваются в магазинах, в автобусах и в других общественных местах и пожелают хорошего дня. У меня сложилось впечатление, что вежливости здесь учат для галочки, но это остаётся приятным пунктиком.







По воскресеньям старшее поколение, как правило, ходит на мессы





Люди много занимаются спортом и стоят по воскресеньям в многометровых очередях за багетом, который гордо несут под мышкой, как трофей за долгое ожидание. Также люди привыкли устраивать по выходным семейные обеды, потому что в будние дни все заняты своими делами. Старшее поколение зачастую ходит на воскресные мессы.







Город в движении







Мне нравится местная архитектура, сочетающая смесь старинных ярких домиков и модерна. Множество парков и зелёных зон разбавляют каменные джунгли. Город хоть и маленький, но благодаря своему студенческому населению постоянно находится в движении. Большим плюсом Ренна можно считать возможность в любой момент сорваться на море, которое находится в часе езды на машине.







Распространённые стереотипы о России, и в частности Сибири, традиционны — медведи, холод и водка





Количество культурных мероприятий, среди которых немало бесплатных эвентов, зашкаливает. Можно наткнуться на бесплатные концерты или выставки. Обычно график мероприятий афишируется заранее. Также в первое воскресенье месяца по всей стране свободный вход в музеи.







В целом во Франции много скидок для тех, кому меньше 25 лет. Спрашивайте каждый раз в музеях, в театрах и так далее, можете ли вы получить скидку при предъявлении паспорта или студенческой карты. Эти же скидки распространяются на общественный транспорт.







Во Франции, как правило, банки не работают по понедельникам





Накачайте руки для бюрократии







До приезда во Францию я думала, что в России сложная административная система. Всё поменялось после моего переезда. Готовьте объёмные папки для складирования многочисленных бумажек и качайте руки, чтобы носить эти папки на встречи в административные учреждения.







Запомните слово «rendez-vous» (встреча). Вам всегда придётся записываться заранее на визиты, будь то к врачу или же в банк. Кстати, не планируйте визитов в банк по понедельникам, так как большинство из них закрыты. Это не как в России, где вы приходите в банк и ваш вопрос может быть решён незамедлительно. При этом у вас не будут просить тысячу документов. Здесь надо научиться жить в «режиме Хатико».







Девушка скучает по некоторым российским продуктам, несмотря на разнообразие на рынках





После жизни в Новосибирске, где магазины открыты семь дней в неделю, сложно привыкнуть к тому, что по воскресеньям здесь всё вымирает. Супермаркеты открыты до часу дня. Некоторые рестораны готовы вас обслужить, но выбор будет невелик.







Дорогой вкус дома







В основном не хватает привычных продуктов, таких как кефир, гречка, семечки, мороженое в стаканчике. Одним словом, то, к чему мы так привыкли. Но благо эти продукты можно приобрести в местных русских магазинах. Но готовьтесь выложить круглую сумму за вкус дома.







По воскресеньям магазины обычно закрыты, некоторые супермаркеты открыты до часу дня





Другой момент — это народные гулянья. Здесь не принято постоянно устраивать фейерверки. Во время больших праздников в городе нет ощущения, что это особенный день. В регионе, в котором я живу, часто идут дожди. Зимой в том числе — значит, что новогодняя ночь может пройти под стук капель дождя. Не хватает снега для праздничной атмосферы.







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