«До 2 тысяч за техосмотр»

Из-за ужесточения ТО новосибирцам грозят подорожание диагностических карт и реальные проверки машин

Стоимость ТО может вырасти
Стоимость ТО может вырасти

Власти решили окончательно ужесточить техосмотр, который в последнее время превратился в формальность без реальной проверки автомобиля. 10 августа в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ответственность для пунктов техосмотра за нарушение требований при прохождении осмотров, вводится обязательная видеофиксация проверки конкретного автомобиля. Всё это, считают страховщики и эксперты, обязательно отразится на стоимости диагностической карты ТО — она подорожает. Подробнее — в материале НГС.АВТО.

Наведение порядка в системе технического осмотра может привести к росту цен в этой системе, в частности к удорожанию самой диагностической карты ТО, считают страховщики и эксперты рынка. Ведь чтобы оборудовать пункты ТО дополнительной техникой фиксации, которая не должна пропустить «липовых» осмотров, потребуются дополнительные расходы. А значит, пункты ТО переложат часть затрат на конечную стоимость диагностической карты для потребителя.


«Наверное, она всё-таки должна подняться — исходя из того, что на операторов будет возложено новшество — фото- и видеофиксация. Значит, надо оборудование дополнительное. Наверное, небольшое поднятие произойдёт. На сколько — не знаю. Если возникает спорный момент, когда автомобиль попал в ДТП по технической неисправности и надо проверить, то видеофиксация будет храниться в базе, можно будет всегда поднять и посмотреть, как это было реально, был ли автомобиль исправен, какие элементы проверялись», — заявил изданию «Бизнес Online» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.


По мнению страховщиков, нынешняя низкая цена техосмотра не позволяет компаниям эффективно и честно проверять автомобили, поэтому и распространилась практика сплошной торговли диагностическими картами.


В Новосибирске действует 234 пункта технического осмотра
В Новосибирске действует 234 пункта технического осмотра

Сейчас в Новосибирске, по данным 2ГИС, действует 234 пункта технического осмотра, многие из которых представляют собой просто офисы без всякого официального оборудования. Из пяти случайно выбранных порталом НГС пунктов ТО только в двух заявили, что придется реально загонять машину в бокс для проверки. Причем оказалось, что цены там ниже. В пункте технического осмотра «Автоклуб-Нск» возьмут за диагностическую карту 435 рублей с обязательной проверкой машины, такие же условия в пункте технического осмотра «Автотест». «У нас с обязательным осмотром, поэтому и цена такая», — подчеркнули в «Автоклуб-Нск». 


Страховое агентство «Шанс» возьмёт за диагностическую карту 1000 рублей, такая же цена в Центре по оформлению справки-счет и страхованию «Момент». Центр страхования и оформления автомобилей «АБВ-страхование» берет за техосмотр 900 рублей. Во всех трёх перечисленных организациях заявили, что обязательная проверка машины не понадобится. 


«Всё это приведёт к подорожанию ТО, но всё будет зависеть от того, какая стоимость оборудования и сколько будет стоить получить лицензию на установку этой системы слежения. Или это будут простые камеры, или суперсертифицированые. Удорожание будет 100%, до 2000 рублей вполне может дойти», — считает руководитель отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков. 


Впрочем, по мнению эксперта, на реальную аварийность в стране влияет не техническое состояние машин, а плохие дороги и неправильная организация движения. «На первом месте не техническое состояние автомобилей, а состояние дорог. В большинстве случаев встречные потоки не разделены, приходится обгонять по встречной полосе. Причины ДТП — на первом месте это дороги, второе — их состояние (ямы трещины) и только на 4–5 местах состояние автомобиля. А ведь ещё до этого человеческий фактор и неправильная организация движения влияют на аварийность. Я думаю большинство водителей не доводят состояние автомобиля до ручки, чтобы буквально отвалилось колесо или тормоза. Да, наверно, бывают аварии по этой причине, но не сплошь и рядом», — заключает специалист.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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