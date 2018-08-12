Media Markt капут

Немецкая сеть бытовой техники и электроники Media Markt уходит с российского рынка. На прощание ритейлер устроил тотальную распродажу, пообещав скидки «до 70%». Обозреватель НГС долго ходил по новосибирскому магазину Media Markt в поисках супердешёвой электроники. Однако выяснилось, что реальную выгоду от распродажи смогут получить только покупатели дорогих плазменных панелей и другой крупной техники. Желающим сэкономить на покупке утюга или чайника стоит отправиться за покупками в другое место.

Сеть Media Markt пришла в Новосибирск в 2011 году, открыв свой первый и единственный большой магазин в ТРЦ «Аура». Появление нового игрока было обставлено ярко — магазин начал работать в полночь, что не помешало тысячам горожан съехаться к нему в ночи со всего города. Самые решительные покупатели уходили из магазина сразу с несколькими плазменными панелями.







Часть помещения магазина уже успели освободить от товара





Все эти годы немцы (сеть входит в одну группу компаний с Metro Cash&Carry) довольно успешно работали в России. Однако в 2016 году на отечественном рынке бытовой техники и электроники появился новый игрок. Многопрофильная группа «Сафмар» начала одну за другой скупать российские сети бытовой техники: «Эльдорадо», «Техносила», «М.Видео», пока, наконец, не добралась и до Media Markt. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по продаже магазинов Media Markt в России компании «М.Видео» в начале августа. И немецкая компания, которая теперь полностью уйдёт с российского рынка, объявила о тотальной распродаже.







Экономные скидки







На входе плакаты обещают гиперскидки





Корреспондент НГС пришёл в магазин Media Markt в середине дня в четверг. Особенного ажиотажа не наблюдалось, хотя людей было явно больше обычного. Уже на входе покупателей встречает обещание «скидок до 70%», а в держатели ценников большинства товаров вставлены жёлтые квадраты, на которых от руки написан размер скидки.







Первое разочарование состояло в том, что корреспондент НГС так и не смог найти ни одного товара, скидка на который была бы хотя бы 50% (не говоря уже о большем). Обращение к сотрудникам магазина результата тоже не дало.







«Ничем не могу вам помочь. Нужно ходить по рядам и смотреть», — развела руками девушка с бейджем сети.







Магазин закроется, но на его месте, скорее всего, начнёт работать или «Эльдорадо», или «М.Видео»





Пришлось воспользоваться рекомендованным методом и пройти магазин вдоль и поперёк. Обозреватель НГС наугад выбрал десять товаров с самыми крупными объявленными скидками из разных ценовых ниш и категорий продуктов.







Дешевле подождать







Хлебопечка на распродаже действительно стоит дешевле

Самый крупный обнаруженный дисконт составил 49% — это была хлебопечка Moulinex (модель OW21011), которая продается за 5259 рублей). Самая низкая цена на эту модель в Яндекс.Маркет сейчас 6390 рублей, в Новосибирске же её прямо сейчас можно купить за 6690 (в магазине «Ситилинк»). В магазине «Эльдорадо» похожая хлебопечка того же производителя стоит 8799 рублей.







Точно такой же чайник (белый в центре) можно купить выгодней и в других магазинах





Чайник Tefal KO 2701 Aqua продается за 2019 рублей. Эту модель можно заказать в онлайн-магазине «Онлайн трейд.ру» за 1750 рублей (самовывоз из одной из трёх точек в городе) или купить в магазине «Рембыттехника» за 1980 рублей.







Утюг с скидкой оказался на 1100 с лишним дороже, чем в другом магазине без скидки





Цена утюга BOSCH (TDA 1024110) со скидкой 30% — 2789 рублей, что примерно соответствует стоимости именно этой модели у других продавцов. Однако в Новосибирске можно найти этот утюг ещё дешевле. Если верить сайту магазина «Ситилинк», то в тот же день он был доступен в Новосибирске за 1560 рублей.







Этот недорогой пылесос тоже лучше приобрести в другом месте





Простой пылесос Bosch GL-30 (скидка 30%) предлагается за 4999 рублей. Эту же модель можно купить в «Рембыттехнике» за 5170 рублей или заказать в интернет-магазинах за 4230 рублей.







Нынешняя цена на эту печь уже ниже минимальной по рынку





Минипечь Moulinex (OX 464810) с 30%-ной скидкой стоит 9789 рублей, и это ниже даже самой привлекательной цены в Яндекс.Маркете (9990 рублей — доставка из Москвы за дополнительную плату).







Желающим прикупить зеркальный фотоаппарат стоит поторопиться — они здесь действительно дешевле





Фотоаппарат Canon EOS 700D со штатным объективом 18–55 предлагается за 28 039 рублей. Ближайшее по цене предложение удалось найти только в интернет-магазине FE-FOTO.RU, и там он обойдется в 30 250 рублей — правда, это цена для Москвы и не включает даже стоимость доставки по столице. В Новосибирске именно этой модели найти не удалось, но в среднем на Яндекс.Маркете она стоит сейчас 38 тысяч рублей.







Цена смартфонов не порадовала





Скидки на смартфоны оказались довольно небольшими. Apple iPhone 8 Plus 64GB, например, предлагается за 58 189 рублей. При этом в «Связном» прямо сейчас эта модель стоит 54 990 рублей, а в интернет-магазине E2E4 — 52 590 рублей.







На покупке дорогой стиральной машины можно здорово сэкономить. Конечно, если вы вообще готовы потратить на стиралку больше 70 тысяч рублей

Стиралка Bosch WAW 28540 OE предлагается за 70 989 рублей. Здесь уже экономия весьма значительна. Дешевле 90 990 рублей найти эту модель в Новосибирске не удалось (столько она стоит в «Ситилинке»).







Самую большую экономию распродажа сулит покупателям супердорогих телевизоров





Большая плазменная панель Sony 75XE85 96 4K продается за 169 999 рублей (скидка 26%). Это действительно привлекательная цена. Единственный вариант дешевле (162 990 рублей) удалось найти в интернет-магазине из Санкт-Петербурга. В среднем же на Яндекс.Маркете такая панель стоит 250 тысяч рублей.







Есть чем поживиться и аудиофилам





Ценники у мелких товаров в магазине решили не переписывать и просто наклеили на них жёлтые стикеры, которые означают 40%-ный дисконт. В эту категорию попали и виниловые диски, которых здесь достаточно. Например, альбом Дэвида Гаррета сейчас можно купить за 1709 рублей. Тем же, кто предпочитает родную отечественную эстраду, магазин предлагает коллекционный диск Игоря Николаева (да, он не только жив, но и выпускает пластинки) за 564 рубля. Как видите, патриотом быть выгодно — по крайней мере музыкальным.







Разумеется, выборочная проверка не дает полной картины. Вполне возможно, что в Media Markt можно найти какие-то ещё вещи по ценам, которые будут существенно ниже, чем у кого-либо в городе. Однако в любом случае это необходимо проверять, особенно если речь идёт о дорогих покупках. И уж точно не стоит покупаться на нарисованные от руки цифры на жёлтых листочках, прикреплённых к ценникам.





Если Media Martk полностью уходит с рынка, то новосибирская компания «Холидей» пока просто закрывает магазины. На их месте, впрочем, тут же открываются точки конкурентов.