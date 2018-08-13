Школьный брак: НГС прошёлся по ярмаркам — и нашёл вещи, которые нельзя покупать детям

Каждый год в середине августа родители оккупируют школьные базары в поисках самого красивого дневника, удобного рюкзака, плотной формы и крепких туфель. В это время торговые прилавки пестрят не только яркими пеналами, но и ценниками, за которыми далеко не всегда стоит качественный товар. Корреспонденты НГС решили пройтись по самым популярным школьным ярмаркам с экспертом — специалистом общества по защите прав потребителей «Ваша правда» Ильёй Шарыповым — и узнали, есть ли разница в брюках за тысячу и 300 рублей, как просто выбрать качественную обувь и чем здоровью школьника грозит дешёвый рюкзак. Подробности — в материале НГС.

Школьные ярмарки в Новосибирске заработали ещё в июле, но из года в год наибольший поток покупателей продавцы ждут к середине августа — в это время на прилавки вываливают всё, что томилось на складах. Первая и самая распиаренная мэрией ярмарка в городе открылась в конце июля у ГУМа на площади Маркса, правда, без объявленных 10- и 20-процентных скидок.





Утром буднего дня на ярмарке оказалось немного народу, в основном это родители, которые пришли без детей — «просто посмотреть». По словам продавцов, в этом году покупатели стали обращать чуть больше внимания на качество товаров, чем раньше. Но в большинстве случаев дальше просмотра состава на этикетке и нетривиальной проверки «на ощупь» они не заходят. Прогуляться по школьному базару мы пригласили эксперта общества по защите прав потребителей «Ваша правда» Илью Шарыпова, к которому почти каждый день обращаются новосибирцы с просьбой доказать брак и помочь вернуть некачественный товар в магазин.





«Обычно к нам приходят с бракованной техникой, телефонами, но есть и те, кто жалуется на качество одежды и обуви», — говорит он.





Торчащие нитки — признак того, что рюкзак прослужит недолго





Первым на ярмарке у ГУМа на глаза эксперту попадаются яркие рюкзаки в одной из первых палаток. На первый взгляд рюкзак выглядит опрятно: жёсткая спинка, светоотражающие эмблемы на лямках. Но помимо жутковатого вида персонажа эксперт обращает внимание на выглядывающие нитки — производители явно торопились с его пошивом, а заплатит за их ошибки школьник, вернее, школьница.









В центре торговых рядов расположились палатки со школьной формой. Эксперт решает взять первые попавшиеся брюки на мальчика всего за 350 рублей. «На брюках, изготовленных в Бишкеке, разная длина брючин, идут так называемые бороды (торчащие нитки. — К.Ш.), строчка не попадает на шов. Я бы не советовал их покупать, — и тут же для сравнения берёт другие брюки, они новосибирского производства и стоят на тысячу дороже: — Брючины одинаковой длины, есть защитная лента на конце брючин — у мальчиков здесь самая большая эксплуатация, она защищает ткань от стирания. Фурнитура закреплена хорошо».





Нужно всегда читать написанное на этикетке





Эксперт рекомендует всегда искать этикетку, на которой помимо производителя указан состав ткани и рекомендации по уходу. Ткань, из которой сделана школьная форма, должна хотя бы наполовину содержать натуральные материалы — например, лён и хлопок на лето и осень и шерсть и кашемир на зиму. Естественно, одежда не должна иметь резких запахов.





Разница в длине брючин достигает сантиметра





После того как эксперт убеждается в полноте информации на ярлычке, он зачем-то сравнивает длину брючин — внезапно оказалось, что у тех, что дешевле, брючины разной длины. Разница почти в сантиметр, и это брак. Продавцы с интересом наблюдают за манипуляциями эксперта и говорят, что нарочно набирают дешёвые товары «для ценового разнообразия».





Рубашка за 200 рублей





По такой же схеме эксперт выбирает белую мальчиковую рубашку — смотрит на ярлычок, швы и длину рукавов. На рубашке за 200 рублей он нашёл такие же торчащие нитки и неаккуратные швы, на бирке не было состава ткани. «При резком движении такая рубашка легко порвётся», — замечает он. Кстати, специалисты рекомендуют выбирать одежду спокойных и приглушённых цветов, например бежевого и светло-зелёного, и отходить от классического чёрно-белого сочетания — такой резкий контраст утомляет зрение.





Так, по заключению эксперта, выглядит почти идеальный рюкзак





В палатках у ГУМа можно найти и качественные вещи, но стоит они будут заметно дороже. Так, в одной из палаток эксперт проверил рюкзак омского производства за 2500 рублей. «На этикетке указаны ГОСТы, состав, гарантия 30 дней... Все строчки выполнены аккуратно, закрепки выполнены хорошо, правда, нет обработки краёв ткани, замки застёгиваются легко без каких-то препятствий», — резюмировал он, застёгивая и расстёгивая рюкзак, и в конце замечает на нём брелок с катафотой. По его словам, светоотражающие элементы на школьных портфелях — одно из недавних нововведений.





У ГУМа рюкзаки продают по цене от 500 рублей, а самые дорогие — по нескольку тысяч





Продавцы говорят, что на выборе того или иного портфеля обычно настаивают дети: смотрят цвета и рисунок, в то время как родители считают внутренние карманы. На самом деле к рюкзакам у специалистов не меньше требований, чем к форме. Например, у первоклассников вес рюкзака не должен превышать 700 граммов, а у учащихся других классов — не более килограмма. Спинка должна быть жёсткой и плотно прилегать к спине, хотя рюкзаки без таковой сейчас встречаются редко.





Многие школьные туфли за 500–900 рублей в «Ленте» не прошли проверку у эксперта





В гипермаркете «Лента» эксперт обратил внимание на стеллажи, которые завалены недорогой — около 500 рублей — детской обувью: туфлями и кроссовками. Здесь Илья Шарыпов вооружается линейкой: «Высота каблука не должна превышать 3,5 сантиметра», — отмечает он.





Высота каблука детской обуви не должна превышать 3,5 сантиметра





«Здесь два сантиметра каблук, есть вся информация необходимая. Смотрим симметричность: каблук симметричен, не обработан край подошвы, колодка широкая. В принципе, в такой обуви ребёнку будет удобно ходить», — осматривает он чёрные туфли за 899 рублей.





Спортивный комплект за 349 рублей





На стеллажах привлекает внимание яркий пакет со спортивной формой: в комплекте идут белая футболка и шорты для мальчика и такой же комплект, но с лосинами вместо шорт, — для девочки. Всё сделано из хлопка и нареканий у эксперта не вызвало: качественная прошивка, одинаковые по длине рукава и брючины.





В тетрадках стоит смотреть на металлические скобы и на прозрачность бумаги





Здесь же эксперт проверяет тетрадки. Сложных требований к ним нет — для школы нужна плотная непросвечивающая и не ярко-белая бумага, чёткие клеточки и хорошо закреплённые скобы. При беглом осмотре 48-листовая тетрадь за 13 рублей оказалась качественнее, чем 96-листовая за 99 рублей.









У туфель за 699 рублей несимметричная форма, что может вызвать у ребёнка искривление стопы





В гипермаркете «О'Кей», где тоже развернули школьный базар, эксперт нашёл не очень качественные девичьи туфли — одни имели несимметричную колодку. «Колодка неэргономична. Видно, что пятка съехала влево. У ребёнка будет завал. Впоследствии — заболевание вальгус (деформация ног. — К.Ш.)», — отметил Илья Шарыпов.





В гипермаркете «О'Кей», по заключению эксперта, продают неплохие по качеству футболки





Спортивная форма нареканий не вызвала, хоть ткань наполовину состоит из синтетики. По словам специалистов, полностью отказываться от синтетики не стоит — синтетические волокна держат форму одежды, увеличивают срок службы и в принципе просты в уходе. Синтетики в составе должно быть не больше 55%.





Эксперт советует не вестись на дешёвые рубашки





Напоследок Илья Шарыпов замечает корзину с акционными мальчиковыми сорочками по 250 рублей — рукава у них тоже оказались разной длины.









Чтобы не тратить время на поиск возможных дефектов в одежде, эксперты советуют не стесняться и спрашивать у продавцов сертификат соответствия, который они должны предоставить по первому требованию. Этот документ юристы называют гарантией безопасности, заключил эксперт.





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