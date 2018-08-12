«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою

Lexus с номерами ССС перекрыл узкий тротуар, а Range Rover HHH остановил целую полосу на Каменской

В новом, 85-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: большие внедорожники перекрывают тротуары и полосы движения, а «Мерседесы» паркуются на остановке общественного транспорта. 

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


Открывает выпуск очередной внедорожник с красивыми номерами, взгромоздившийся на тротуар. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


«Улица Шевченко, 31. На звонок по номеру, оставленному в красном "Марче", естественно, ответил заспанный женский голос. Сказала, что её машина не мешает другим авто, ну а кто такие пешеходы, она не знает. Повесила трубку», — рассказывает печальную историю читатель Виктор.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


«Круглогодично стихийная стоянка на улице Зыряновская, недалеко от МФЦ. Стоит знак пешеходной дорожки, но водители его игнорируют и едут прямо по тротуару», — пишет нам читательница Анастасия.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


«Лэнд Крузер» на тротуаре в центре. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


«Фотография чудака с номерами ННН. Стоял на "аварийке" без водителя прям на проезжей части, занимая полосу улицы Каменской возле Следственного комитета. То, что он именно стоит, а не едет, подтверждается аккуратно сложенными зеркалами заднего вида. Похвальная забота, чтобы никому не мешать на своём "Лэнд Ровере"», — возмущен читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


Можно встать на остановке общественного транспорта. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


«Перекрыл подход к пандусу возле медцентра рядом с Монументом Славы. В этот медцентр часто приходят с маленькими детьми на колясках. Но альтернативно одарённым всё равно, где ставить свои корыта», — информирует Вячеслав.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


Почему бы не перегородить людям дорожку.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


«Приехал на остановку общественного транспорта "Площадь Маркса", остановился, открыл двери и уезжать не собирается. Фото из маршрутки, стоявшей сзади», — сообщает читатель Максим.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


На тротуаре улицы Ленина.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


«Гений парковки во дворе на Кирова, 108 перегородил лестницу, которая ведет на детскую площадку», — заметил непорядок Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ССС — руки прочь, я тут стою


«Гуляли с ребенком по улице Д.Донского и наткнулись на это — авто полностью перегородило тротуар и съезд для колясок. Может быть, водитель, увидев себя в этой рубрике, в следующий раз будет включать голову и думать не только о себе», — пишет местная жительница.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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