Дым родных отбросов

Репортаж с Хилокской свалки, которая горит 4 дня, — люди задыхаются и не могут выйти из дома

Свалка на полигоне «Левобережный» загорелась ещё 7 августа — дым от пожара был виден даже на правом берегу. В мэрии считают, что она загорелась из-за поджога. Потушить свалку пытаются уже третий день — сейчас от огромного пожара осталось небольшое задымление. При этом жители некоторых районов левобережья до сих пор сильно страдают от последствий пожара — люди жалуются, что не могут даже открыть окна в квартире. У некоторых из-за дыма ухудшилось самочувствие, но люди не верят, что ситуация изменится, — по словам местных жителей, свалка горит стабильно раз в три месяца и убирать её подальше от жилых районов не собираются. Подробности — в материале обозревателя НГС.

Свалка загорелась 7 августа примерно около 11:00. Дым от пожара можно было увидеть даже с правого берега Новосибирска.





«Услышала взрывы, такие бум-бум, и мерзко запахло, мы сразу поняли — опять горит свалка, привыкли уже, — вспоминает Надежда Стадниченко, жительница СНТ «Украина», которое находится напротив полигона. — Бумаги летят чёрные, пепел летит — всё к нам в огород. У соседки вся картошка была в пепле».





Свалка на полигоне «Левобережный»





Новосибирцы массово жаловались на неприятные запахи гари из-за пожара, но в мэрии пришли к выводу, что опасности для здоровья жителей нет, заявив, что превышения уровня загрязняющих веществ в жилой зоне не зафиксировали. Власти считают, что свалку подожгли специально — поэтому обстоятельства пожара будут выяснять в полиции.





На третий день горело около 100 кв. м свалки





9 августа, на третий день пожара, корреспондент НГС заметил горящей только кучу мусора площадью около 100–150 кв. м. «Задымление осталось, только дым идёт, пожара уже нет», — заверил журналиста один из работников МУП «Спецавтохозяйство». Работа движется неспешно, возле свалки кружит один КАМАЗ, ещё несколько машин стоят в стороне. Мужчины курят и обсуждают мировые новости.





«На месте работает спецтехника: семь бульдозеров, четыре КАМАЗа, четыре поливальных машины и один экскаватор. Полностью завершить работы планируется сегодня», — заверили 9 августа в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Возле свалки кружит стая птиц





У дороги, в нескольких метрах от свалки, расположено небольшое пригородное кафе. Работники его в перерывах выходят на улицу и наблюдают за горящим мусором. Но без особого энтузиазма — к пожарам тут давно привыкли.





«Нам повезло в этот раз, — объясняет продавец-кассир Александра. — Ветер не дул в нашу сторону, мы не особо заметили. Свалка раз в три года точно [горит]. Поджигают, что ли, специально».







Девушка признаётся, что такое соседство отпугивает клиентов и пожар тут ни при чём — летом в округе воняет отходами, привыкнуть к этому «аромату» невозможно. Полигон обещали перевезти за город, но дальше обещаний дело не идёт.





«Вон возле заправки стоянка с фурами, — вступает в разговор водитель Алексей. — Они три года назад с руководством свалки ругались. Мусор почти вплотную к их территории напихали, свалка загорелась, ветер дул в их сторону — и у них фуры три сгорели».







Три года назад пожар на свалке перекинулся на сервисную станцию





На сервисной станции «Volvo thermo king», куда несколько лет назад действительно перекинулся пожар от свалки, вспоминать это событие не любят. Говорят, что дело это давнее и конфликт давно улажен.





«Да, сюда ветром долетело, но врут — одна машина всего сгорела, остальные успели отогнать, — неохотно рассказывает журналисту охранник станции Иван. — Как тот пожар заметил? Да как всегда, голову повернул — дым идёт. Мелкие пожары [происходят] постоянно. Раз в месяц [свалка] точно горит. Своими силами они обычно тушат».







Садовое товарищество «Украина»





Но больше всего от соседства с мусорным полигоном, пожалуй, страдают жители СНТ «Украина». Их дачи расположены через дорогу от свалки.





«Воду пить нельзя. Вода у нас прям чёрная. Это оттуда [со свалки. — А.И.] идёт, — уверен продавец небольшого магазинчика в СНТ Зафар. — Позавчера они горели. У нас все дома пропахли гарью».







По словам дачников, им приходится мириться с постоянными пожарами на свалке





«Любой пожар — всё людям достаётся, — рассуждает председатель сообщества Виталий Пашланов. — Были пожары, когда они эту свалку неделями тушили. Вся трасса в дыму стояла. Кому-то выгодны эти пожары. Видимо, это удобно — жечь мусор, а не убирать его. У них ведь есть водоём рядом, неужели нельзя там брать воду для тушения? Они пользуются автотранспортом, приезжают три-четыре "пожарки". А что это для такого огромного полигона? Тьфу, да ничего».







Дачники вспоминают: на этот раз в первый день они услышали взрывы, огород заволокло чёрным дымом. На второй день полетел пепел.





«Вчера утром как посыпался этот пепел, — вспоминает дачница Надежда Стадниченко. — У неё [кивает на соседку] по картошке, у меня по асфальту. Я утром встала в восемь часов. И я как открыла дверь, как давай пахнуть гарью. Сразу закрыла».







Дачники утверждают, что 8 августа все грядки были посыпаны пеплом с пожара





Местные жители уверяют, что крупные пожары на свалке происходят где-то раз в три года. Мелкие — стабильно раз в месяц. Люди улыбаются и рассказывают о своей беде беззлобно. Больше смеются.





«По телевизору нам сказали, что дым этот безвреден, — ухмыляется председатель. — В следующий раз скажут, что полезен. Так что мы можем тут курорт открыть, специально для чиновников — пусть приезжают, подышат целебной гарью да вдохнут ароматы от свалки».







Но дачники сразу добавляют, что в заявлении мэрии о безопасности дыма от пожара на Хилокской свалке на самом деле смешного мало. Так, одна из местных жительниц — аллергик, женщина восприимчива к дыму. Почти два дня она не могла выйти из дома и открыть окна — начинала задыхаться от запаха.





В первые дни пожара дачники не могли открыть окна в домах





Жители садового сообщества предполагают, что в этот раз о пожаре заговорили только потому, что ветер разнёс дым в сторону города — в некоторых районах левобережья даже чувствовался запах гари. Обычно, утверждают дачники, даже крупные пожары на свалке проходят незаметно для горожан.





«Запах дыма был и очень сильная вонь. А я на Виктора Уса живу, — рассказала корреспонденту НГС сибирячка Тамара Геннадьевна. — Пламя огромное было. Очень далеко было видно. У нас квартира на четырнадцатом этаже и всё было видно».







Новосибирцы жаловались на неприятные запахи гари из-за пожара





«Я шла на работу, — рассказала корреспонденту НГС жительница улицы Хилокской Наталья. — Работаю в садике рядышком. Вчера только видела дым, большой столб. Но в этот раз у нас почти не пахло, ветер в другую сторону унёс. А так вообще часто [пахнет]. Когда свалка горит. Запах такой неприятный. Окна открыли, хочется свежего воздуха, а дышишь непонятно чем. Раз в три месяца [свалка] горит».







В этот раз запах гари ощутили жители тех районов левого берега, куда обычно дым от пожара на свалке не доходит.





«Как может быть удобно от запаха гари? — негодует жительница Юго-Западного жилмассива Оксана. — Я на Юго-Западном живу, там почувствовала сильно. Я подумала, что это смог. Оказывается, это был дым. Прям сильно чувствуется. Не могла даже окно открыть — сразу этот мерзкий запах шёл в квартиру. На Юго-Западном первый раз такое. А жители улицы Хилокской неужели постоянно так живут?».







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