Дым родных отбросов
Репортаж с Хилокской свалки, которая горит 4 дня, — люди задыхаются и не могут выйти из дома
Свалка на полигоне «Левобережный» загорелась ещё 7 августа — дым от пожара был виден даже на правом берегу. В мэрии считают, что она загорелась из-за поджога. Потушить свалку пытаются уже третий день — сейчас от огромного пожара осталось небольшое задымление. При этом жители некоторых районов левобережья до сих пор сильно страдают от последствий пожара — люди жалуются, что не могут даже открыть окна в квартире. У некоторых из-за дыма ухудшилось самочувствие, но люди не верят, что ситуация изменится, — по словам местных жителей, свалка горит стабильно раз в три месяца и убирать её подальше от жилых районов не собираются. Подробности — в материале обозревателя НГС.
Свалка загорелась 7 августа примерно около 11:00. Дым от пожара можно было увидеть даже с правого берега Новосибирска.
«Услышала взрывы, такие бум-бум, и мерзко запахло, мы сразу поняли — опять горит свалка, привыкли уже, — вспоминает Надежда Стадниченко, жительница СНТ «Украина», которое находится напротив полигона. — Бумаги летят чёрные, пепел летит — всё к нам в огород. У соседки вся картошка была в пепле».
Новосибирцы массово жаловались на неприятные запахи гари из-за пожара, но в мэрии пришли к выводу, что опасности для здоровья жителей нет, заявив, что превышения уровня загрязняющих веществ в жилой зоне не зафиксировали. Власти считают, что свалку подожгли специально — поэтому обстоятельства пожара будут выяснять в полиции.
9 августа, на третий день пожара, корреспондент НГС заметил горящей только кучу мусора площадью около 100–150 кв. м. «Задымление осталось, только дым идёт, пожара уже нет», — заверил журналиста один из работников МУП «Спецавтохозяйство». Работа движется неспешно, возле свалки кружит один КАМАЗ, ещё несколько машин стоят в стороне. Мужчины курят и обсуждают мировые новости.
«На месте работает спецтехника: семь бульдозеров, четыре КАМАЗа, четыре поливальных машины и один экскаватор. Полностью завершить работы планируется сегодня», — заверили 9 августа в пресс-центре мэрии Новосибирска.
У дороги, в нескольких метрах от свалки, расположено небольшое пригородное кафе. Работники его в перерывах выходят на улицу и наблюдают за горящим мусором. Но без особого энтузиазма — к пожарам тут давно привыкли.
«Нам повезло в этот раз, — объясняет продавец-кассир Александра. — Ветер не дул в нашу сторону, мы не особо заметили. Свалка раз в три года точно [горит]. Поджигают, что ли, специально».
Девушка признаётся, что такое соседство отпугивает клиентов и пожар тут ни при чём — летом в округе воняет отходами, привыкнуть к этому «аромату» невозможно. Полигон обещали перевезти за город, но дальше обещаний дело не идёт.
«Вон возле заправки стоянка с фурами, — вступает в разговор водитель Алексей. — Они три года назад с руководством свалки ругались. Мусор почти вплотную к их территории напихали, свалка загорелась, ветер дул в их сторону — и у них фуры три сгорели».
На сервисной станции «Volvo thermo king», куда несколько лет назад действительно перекинулся пожар от свалки, вспоминать это событие не любят. Говорят, что дело это давнее и конфликт давно улажен.
«Да, сюда ветром долетело, но врут — одна машина всего сгорела, остальные успели отогнать, — неохотно рассказывает журналисту охранник станции Иван. — Как тот пожар заметил? Да как всегда, голову повернул — дым идёт. Мелкие пожары [происходят] постоянно. Раз в месяц [свалка] точно горит. Своими силами они обычно тушат».
Но больше всего от соседства с мусорным полигоном, пожалуй, страдают жители СНТ «Украина». Их дачи расположены через дорогу от свалки.
«Воду пить нельзя. Вода у нас прям чёрная. Это оттуда [со свалки. — А.И.] идёт, — уверен продавец небольшого магазинчика в СНТ Зафар. — Позавчера они горели. У нас все дома пропахли гарью».
«Любой пожар — всё людям достаётся, — рассуждает председатель сообщества Виталий Пашланов. — Были пожары, когда они эту свалку неделями тушили. Вся трасса в дыму стояла. Кому-то выгодны эти пожары. Видимо, это удобно — жечь мусор, а не убирать его. У них ведь есть водоём рядом, неужели нельзя там брать воду для тушения? Они пользуются автотранспортом, приезжают три-четыре "пожарки". А что это для такого огромного полигона? Тьфу, да ничего».
Дачники вспоминают: на этот раз в первый день они услышали взрывы, огород заволокло чёрным дымом. На второй день полетел пепел.
«Вчера утром как посыпался этот пепел, — вспоминает дачница Надежда Стадниченко. — У неё [кивает на соседку] по картошке, у меня по асфальту. Я утром встала в восемь часов. И я как открыла дверь, как давай пахнуть гарью. Сразу закрыла».
Местные жители уверяют, что крупные пожары на свалке происходят где-то раз в три года. Мелкие — стабильно раз в месяц. Люди улыбаются и рассказывают о своей беде беззлобно. Больше смеются.
«По телевизору нам сказали, что дым этот безвреден, — ухмыляется председатель. — В следующий раз скажут, что полезен. Так что мы можем тут курорт открыть, специально для чиновников — пусть приезжают, подышат целебной гарью да вдохнут ароматы от свалки».
Но дачники сразу добавляют, что в заявлении мэрии о безопасности дыма от пожара на Хилокской свалке на самом деле смешного мало. Так, одна из местных жительниц — аллергик, женщина восприимчива к дыму. Почти два дня она не могла выйти из дома и открыть окна — начинала задыхаться от запаха.
Жители садового сообщества предполагают, что в этот раз о пожаре заговорили только потому, что ветер разнёс дым в сторону города — в некоторых районах левобережья даже чувствовался запах гари. Обычно, утверждают дачники, даже крупные пожары на свалке проходят незаметно для горожан.
«Запах дыма был и очень сильная вонь. А я на Виктора Уса живу, — рассказала корреспонденту НГС сибирячка Тамара Геннадьевна. — Пламя огромное было. Очень далеко было видно. У нас квартира на четырнадцатом этаже и всё было видно».
«Я шла на работу, — рассказала корреспонденту НГС жительница улицы Хилокской Наталья. — Работаю в садике рядышком. Вчера только видела дым, большой столб. Но в этот раз у нас почти не пахло, ветер в другую сторону унёс. А так вообще часто [пахнет]. Когда свалка горит. Запах такой неприятный. Окна открыли, хочется свежего воздуха, а дышишь непонятно чем. Раз в три месяца [свалка] горит».
В этот раз запах гари ощутили жители тех районов левого берега, куда обычно дым от пожара на свалке не доходит.
«Как может быть удобно от запаха гари? — негодует жительница Юго-Западного жилмассива Оксана. — Я на Юго-Западном живу, там почувствовала сильно. Я подумала, что это смог. Оказывается, это был дым. Прям сильно чувствуется. Не могла даже окно открыть — сразу этот мерзкий запах шёл в квартиру. На Юго-Западном первый раз такое. А жители улицы Хилокской неужели постоянно так живут?».
Читайте также:
Моя прекрасная свалка
Новосибирцы решили сами построить парк у Красного проспекта — им отказали из-за дороги, которой нет
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).
Алёна Истомина
Фото Густаво Зырянова