«Где дороги?»: поглотаем пыль с песком

В 17-м выпуске проекта «Где дороги?»: дорожники обильно посыпают улицы города песком, на площади Калинина не следят за деревьями, а на новой площадке дети рискуют расшибить лоб.





Открывает выпуск вновь проблема с песком и пылью. «Ехала по улице Кирова и обратила внимание на дорогу. Это центр города, машины проезжают, и пыль стоит столбом, как в пустыне Сахара», — рассказывает наша читательница.













«Улица Державина от Ипподромской до Селезнёва в рытвинах и широких трещинах. Засыпят чем-то — они через полгода снова разбиваются. Обращался в мэрию через электронную приёмную, без толку», — сообщает читатель Александр.















«Провал грунта на проезжей части дороги недалеко от дома Урицкого, 17. Шла женщина и хвасталась, что звонила в мэрию и вот ограждения поставили. На что я ей заметила, что данный провал уже как месяц на проезжей части. До сих пор не контролируют улицы города на подобного рода происшествия», — рассказывает наша читательница.













«Улица Станиславского, от площади Станиславского в сторону Степной, по чётной стороне...













...Упал блок опорной стенки ещё с месяц назад, недавно упал второй», — пишут очевидцы.















«На пересечении Геодезической и Новогодней открыты люки, ограждений и знаков нет. Какие-то службы ведут работы без информирующих знаков», — заметил непорядок Кирилл.













«Главный позор Заельцовского района, площади Калинина и, возможно, Новосибирска. Почему на одной из центральных площадей города уже который год красуются весьма опасные, полностью засохшие трухлявые деревья? Три погибшие липы прямо на оживлённой остановке угрожающе уродуют облик города. Гнилые деревья могут упасть от любого порыва ветра», — возмущен читатель Владимир.













«Департамент озеленения мэрии Новосибирска не производит уборку сквера Сибиряков-Гвардейцев должным образом. Парк в ужасном состоянии: кругом мусор, нестриженая трава, покосившиеся деревья. Писал по этой проблеме и в мэрию, и в прокуратуру. Воз и ныне там», — озабочен читатель Иван.













Ну а это очередная опасность для детей. «Построили хорошую детскую площадку, но асфальт плохо уложили. Бедные детки, если упадут, то не только носики и коленочки разобьют, но и лбы после скатывания с горки», — сообщают читатели.







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