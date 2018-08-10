Веселье натощак: 5 сибиряков живут на МРОТ — они рассказали, как бесплатно ходят в кино

Более чем за три недели эксперимента «По красной цене» пятеро новосибирцев, которые затеяли его, вдохновившись «Голодными играми» НГС, не только старались экономно питаться и везде искать дешевые товары, но и преуспели в поисках бесплатных развлечений. Проект начался 15 июля и продолжится до 15 августа: за это время его участники побывали на бесплатных кинопоказах, выставках и концертах. Журналист НГС узнал, как им удалось ничего не заплатить за веселье, где они ищут информацию о бесплатных развлечениях и какие ещё знают способы попасть на мероприятие без денег.

Работающая в магазине Наталья Куприна рекомендует всем каждую пятницу ходить в Нарымский сквер на бесплатные кинопоказы, которые организовывает молодёжный центр «Содружество», — «Кино на траве». На каждом из них проходят ещё и розыгрыши призов.







«Например, делаешь фотографию и можешь выиграть пончики от "Кузины" или чашки. Я люблю розыгрыши всякие. Недавно выиграла роллы по репосту. Вообще, молодёжные центры — это прекрасно и бесплатно: чай с печеньками дают и люди там хорошие. "Крыша", "Балкон", "Этаж" — хорошие культурные площадки для молодёжи, где всегда проходит что-то интересное», — говорит Наталья Куприна.







Серия бесплатных проектов проходит по всему городу





Объявления о мероприятиях девушка находит в разных группах в социальной сети «ВКонтакте»: как на страницах самих площадок, так и на страницах вроде «Афиша Новосибирска».







«Ещё можно ходить к друзьям на дни рождения, особенно когда есть дача и шашлыки. За шашлык я готова душу отдать, не при веганах будет сказано, — это очень вкусно. Ходить в походы и ездить автостопом. Недавно я разбила палатку на берегу Обского и развлекалась на природе — я умею отдыхать сама с собой. Нервы лечишь на природе, успокаиваешься», — отмечает Куприна.







Наташа ходила в «Подземку» на бесплатный мастер-класс по приготовлению кофе





Фотограф Анастасия Харина не умеет рисовать, но очень любит это, поэтому она нашла для себя студию набросков в пространстве «АртЕль», где в по вечерам в среду собираются все желающие порисовать.







«Я каждую среду, когда не работаю, хожу на наброски. Туда приходят желающие, мы рисуем друг друга. Там же проходят бесплатные выставки художников. Я ходила на выставку группы художников "Такнадо!", которая разрисовала в нашем городе трамвай. Ещё там бывают поэтические вечера. Тоже угощают печеньем и чаем. Периодически есть кинопоказы. Ещё хожу на "Балкон". Я была удивлена, что у нас в городе много хороших мест, где всё бесплатно. Думала, что мир пропитан коммерцией, но есть, оказывается, и доступные развлечения. Кажется, что где-то есть подвох, но нет — это культурное место, где ты можешь отлично провести время», — поражается Харина.







Выставка Марины Ягоды в «АртЕли»





Кроме того, Настя любит кататься по набережной на роликах, которые ей когда-то давно подарила сестра, и ездить на дачи, когда зовут друзья. Как веган она предпочитает овощи, приготовленные на костре.







«Про все "Этажи" и "Крыши" сказали, но никто не сказал про The Rooks, где каждый четверг проходит "Тихий час" — разные музыканты выступают. Последний раз, когда я была, там играла девушка на фортепиано. В баре "Открой рот" по пятницам тоже классные музыканты выступают. У меня есть знакомые, которые занимаются роуп-джампингом, поэтому я каждое воскресенье бесплатно прыгаю. Люблю кататься с друзьями на скейте, на роликах», — замечает аниматор Анна Тягунова.







Настя говорит, что в парке на «Берёзовой роще» можно бесплатно посетить контактный зоопарк, плата — только за угощения для животных





Экскурсовод Музея мировой погребальной культуры Маргарита Корболина тоже ходит на подобные мероприятия, но лучшим из своих походов за время проекта считает фестиваль настольных игр Tabletop day. По словам девушки, это событие вошло даже в её личный топ-3 событий за год.







«Вход на него стоит 300 рублей, но меня позвали на него бесплатно, а взамен я написала небольшую статью. Фестиваль был хорош ещё тем, что там была бесплатная еда и табличка: "Бро, поел сам — накорми ближнего или хотя бы оставь, а то вдруг он неделю не ел". Там были разные батончики, кофе, луковые кольца и так далее. Проводился мастер-класс по покраске миниатюр для игры — я в нём поучаствовала. Разумеется, там были настольные игры. Я пришла одна, без компании. Но ты садишься за стол и играешь со всеми, тебе объясняют правила. Даже если бы я заплатила 300 рублей, то это того стоило, потому что в кино мы отдаём 250 рублей за два часа, а здесь я здорово провела день», — радуется Корболина.







В этом культурном пространстве проходит много бесплатных мероприятий, но в данный момент оно временно закрыто на ремонт





По словам Маргариты, фестиваль проводится раз в полгода или год, а игротеки проходят регулярно каждую неделю, например в магазине «Два кота». Вход платный — от 100 до 300 рублей, а чай и печенье бесплатные.







«На работе есть бесплатные плюшки — у нас несколько дней будет мастер-класс по ораторскому мастерству, который сам по себе стоит достаточно дорого. Хотя вообще обучение — это то, на что я никогда не скуплюсь, потому что есть у меня замашки ботаника», — рассказывает девушка.







Из предстоящих развлечений Маргарита отмечает игру в «Мафию» в пространстве «Балкон», главное — свободное время найти, уверена она.







Новосибирцы на кинопоказе в Нарымском сквере





«За проект я поняла, что время — это самое ценное, что у нас есть: не в деньгах счастье, а в свободном времени. Ещё я скачала компьютерную игру Sims 3 бесплатно — пиратскую версию, а так она стоит 10 тысяч рублей. При таком МРОТе это как вообще, простите?» — возмущается Корболина.







Для сотрудника муниципального учреждения Егора Соверенского самое лучшее из бесплатных развлечений — это бег с утра. Он уверен, что это запас энергии на день. К тому же он много ходит пешком.







Егор на бесплатном занятии по тектонику





«Культурные центры — это важные места в городах, которые могут предоставлять некоммерческие мероприятия, куда ты можешь прийти, хорошо провести время, потусоваться с молодёжью, получить какой-то опыт. Можно найти бесплатное обучение. Например, на "Этаже" была открытая фотостудия, где можно было учиться фотографировать», — вспоминает Соверенский.







Ещё один лайфхак, по словам Егора, — это участие в фестивалях. «Например, был "Попкорн" в Новосибирске: сам фестиваль платный. Я связался с идейными вдохновителями, познакомился и сказал, что хочу попасть, но билеты дорогие. Мне сказали, что если я продам билеты, найду компанию или клиента, то приду. Я работал на тот момент в бургерной, переговорил с начальником, и мы начали там продавать билеты. Я попал на фестиваль и был счастлив. В основном здесь коммуникабельность влияет. Если ты человек, который может много рассказать и показать, вселенная тебе будет улыбаться и пропустит во все закрытые двери. Нужно верить в себя», — считает Егор Соверенский.







На сегодняшний день меньше всех денег осталось у Наташи — 631 рубль, после неё идут Маргарита — 798,26, Егор — 1409, Аня — 1790. Меньше всех потратила Настя, у неё осталось 3344 рубля. Эксперимент участники намерены закончить 15 августа.





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